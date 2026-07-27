باشگاه خبرنگاران جوان - با شدت گرفتن جنگ از ۱۷ تیرماه تا حدود ۷۲ ساعت گذشته و شدت عملی که ایران در این دور از درگیریها نشان داد، به نظر میرسد ادراک کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و همچنین آمریکا تغییراتی کرده است. چرا که به اذعان بسیاری از کارشناسان، ایران در عملیات نصر ۲ «بسیار فراتر از حد انتظار» ظاهر شد.
در حالی که به گفته نیویورک تایمز هشدار کارشناسان در خصوص کاهش خطرناک «ذخایر رهگیرهای ضد موشکی پاتریوت و سایر مهمات دفاع هوایی پنتاگون» در نظر ترامپ دخیل بوده است، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه، آمار قابل توجهی از ضربات سخت حملات ایران به پیکره نظامی آمریکا در منطقه را ارائه داده است.
از کنار هم قرار دادن گزارش منابع غربی-عبری تا گزارش سخنگوی سپاه، بهتر میتوان دریافت کرد که در روزهای گذشته چه برسر بزرگترین ارتش جهان آمده است.
شکار جنگندههای دشمن روی زمین
آمار ارائه شده از سوی سردار محبی بسیار تکان دهنده است. این گزارش با تعقیب نقشه عملیاتی در روی زمین، صحت آمارهای ارائه شده را تقویت میکند.
در خلال بیش از دو هفته جنگ در منطقه، آمریکا به اردن و پایگاههای دور دست این کشور فرار کرد. اما موشکها و پهپادهای ایرانی نیروها و ادوات دشمن را تا بندر عقبه در جوار مرزهای اسرائیل و بندر ایلات تعقیب کردند.
درست در همین نقطه آمار ارائه شده از سوی سخنگوی سپاه، از انهدام ۱۱ هواپیما و جنگنده دشمن در روی زمین خبر میدهد، آن هم بیشتر در اردن که آمریکاییها تصور میکردند بُعد مصاف، ادوات آنها را از گزند حملات ایران مصون نگه میدارد.
اما وقتی در اثنای جنگ اطلاعیه سپاه از نابودی تعدادی از بالگردهای آمریکا در پایگاههای اردن خبر داد، خیلی طول نکشید که منابع آمریکایی نظیر وال استریت ژورنال به نقل از منابعی در ارتش ایالات متحده، آسیب دیدن تعدادی بالگرد در پایگاههای آمریکایی مستقر در اردن را تایید کردند.
گزارش سردار محبی، اما غیر از نابودی تعدادی از هواگردهای دشمن در روی زمین، موارد دیگری را نیز در برمی گرفت. از انهدام ۱۷ پهپاد شناسایی گرفته تا یک فروند هواپیمای پی ۸، یک فروند اف ۱۵ داخل شلتر، هشت فروند هواپیمای سوخت رسان، چهار بالگرد سنگین و... که در ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تا ۳۱ تیر) خارق العاده است.
در این دور از درگیریها آمریکاییها آن قدر سخت آسیب دیدند که طبق گزارش رسمی سپاه، بسیاری از مراکز تعمیر، نگهداری، پشتیبانی، رزمی، راداری، موشکی، پهپادی و... آنها در سراسر منطقه تا حد زیادی منهدم شد.
کشته شدن ۲۰۰ نیروی آمریکایی
یکی دیگر از مواردی که گزارش اخیر سردار محبی را خاص میکند، اشاره او به کشته شدن حداقل ۲۰۰ سرباز آمریکایی در خلال درگیریهای اخیر است.
سخنگوی سپاه در این خصوص گفته است: «تعداد کشتههای آمریکایی در عملیات نصر۲، بیش از ۲۰۰ نفر است؛ تعداد مجروحین بسیار بیشتر از این رقم است. مردم آمریکا اجازه ندهند فرماندهان دروغگویشان، آنها را احمق فرض کنند.»
تنها یک روز پیش از آنکه آمریکاییها حملات خود به ایران را متوقف کنند، سرلشکر علی عبدالهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) هشدار داده بود که به ازای شهادت هر شهروند آمریکایی، یک نیروی آمریکایی کشته خواهد شد.
با توجه به اعلام رسمی کشته شدن حداقل ۴ سرباز دشمن در اردن و عراق، پیام صریح سرلشکر عبدالهی بازتاب بسیاری یافته و رسانههای بین المللی به آن پرداختند.
این در حالی است که موشکهای سپاه در سراسر عملیات نصر ۲، درصد بالایی از موفقیت برخورد با هدف را به ثبت رسانده بودند. چنانچه شبکه آمریکایی «سی. بی. اس نیوز» طی گزارشی تخصصی اعتراف کرد که موشکهای ایرانی «توانایی عبور موفق از سامانههای پدافندی آمریکا» را دارند.
همچنین فیلم وایرال شده یک سرباز مجروح کویتی اذعان میدارد که چگونه موشکهای ایران «بدون تلاش پدافند هوایی آمریکا» به پایگاههای این کشور برخورد میکردند.
آمریکاییها نگران چه هستند؟
در حالی که مارک اسپر، وزیر جنگ سابق آمریکا، در روز ۲۵ تیرماه نسبت به اتمام ذخایر تسلیحاتی این کشور هشدار داده بود، طبق گزارش سیانان به نقل از منابع آگاه، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از جمله مقامهای آمریکایی هستند که نسبت به احتمال تشدید درگیری نظامی در منطقه و فرسایش بیش از پیش نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کردهاند.
پیشتر نیز نیویورک تایمز نوشته بود که ترامپ به دلیل نگرانی از اینکه تشدید درگیری میتواند ذخایر رو به کاهش موشکهای رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه را بهشدت کاهش دهد، برنامههای خود برای گسترش چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران را به تعویق انداخته است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی بیش از مراودات دیپلماتیک، تحولات میدانی در توقف آتش دخیل بودهاند. اینکه ایران قصد دارد چه واکنشی نشان دهد مشخص نیست، اما آن چه مشخص است، اینبار نیروهای مسلح طوفانی به راه انداختند که طبق اذعان کارشناسان غربی-عبری «فراتر از تمامی معادلات» بوده است.
منبع: فارس