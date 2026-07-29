باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - مجید امرایی، دبیر کل انجمن بین‌المللی دراماترا‌‌پی ایران ، نویسنده و پژوهشگر حوزه دراماتراپی درباره نقش دراماتراپی در کاهش آسیب‌های روانی پس از جنگ اظهار کرد: در هنر، پیش از آنکه اثر هنری بر دیگران تأثیر بگذارد، نخستین فردی که اثر درمانی را دریافت می‌کند، خالق اثر است. زمانی که فردی از یک رویداد تأثیر می‌پذیرد و احساسات خود را از طریق خلق اثری مانند شعر، نقاشی، نمایش یا مجسمه‌سازی بروز می‌دهد، در واقع نخستین مرحله تخلیه روانی در خود او شکل می‌گیرد.

وی افزود: هنگامی که این ظرفیت هنری در چارچوب یک فرآیند هدفمند درمانی قرار می‌گیرد، دراماتراپی شکل می‌گیرد؛ روشی که با استفاده از پروتکل‌های درمانی به افراد کمک می‌کند هیجان‌ها، اندوه، اضطراب و فشارهای روانی خود را تخلیه و مدیریت کنند.

امرایی درباره تجربه جهانی این شیوه درمانی گفت: نخستین تجربه‌های دراماتراپی پس از جنگ، در آمریکا و برای سربازان بازگشته از جنگ ویتنام انجام شد و پس از آن نیز در انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی به‌عنوان یک روش درمانی مکمل و غیردارویی در کنار درمان‌های پزشکی مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به سابقه اجرای این روش در ایران اظهار کرد: نخستین تجربه دراماتراپی برای جانبازان جنگ در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ در بیمارستان روان‌پزشکی نیایش (سعادت‌آباد) انجام شد و پس از آن نیز این روش در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ادامه یافت.

عضو موسس اتحادیه جهانی دراماتراپی WADTh ادامه داد: پس از جنگ اخیر نیز از دراماتراپی در کلینیک‌های درمانی و مراکز نگهداری افراد آسیب‌دیده از جنگ استفاده شده و اکنون این روش در ۹ استان کشور برای افراد دارای عوارض پس از جنگ و همچنین مبتلایان به اختلالاتی همچون اضطراب، افسردگی، وسواس و پرخاشگری به کار گرفته می‌شود.

امرایی با تأکید بر اینکه همه افراد در شرایط بحرانی در معرض آسیب‌های روانی ناشی از تروما قرار دارند، گفت: بهره‌گیری از هنر، نمایش و فعالیت‌های خلاقانه می‌تواند به کاهش اضطراب، تخلیه هیجان‌ها و افزایش تاب‌آوری روانی افراد کمک کند. دراماتراپی تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه روشی درمانی است که با استفاده از ابزارهای هنری، فرآیند درمان را هدفمند می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت نقش خانواده در شرایط بحرانی تأکید کرد و افزود: تقسیم مسئولیت‌ها میان اعضای خانواده، مشارکت در فعالیت‌های گروهی، استفاده از موسیقی، بازی و سایر فعالیت‌های خلاقانه می‌تواند به حفظ انسجام خانواده و کاهش تنش‌های روانی کمک کند.

امرایی در پایان با تأکید بر ضرورت مراجعه به متخصصان سلامت روان در صورت بروز علائم شدید روانی، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده «رفتارهای پرخطر، توهم، هذیان یا آشفتگی‌های شدید روانی»، دریافت خدمات تخصصی از روان‌پزشکان و روان‌شناسان ضروری است.