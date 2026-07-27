باشگاه خبرنگاران جوان - ۱. در ایام انتخابات رئیس‌جمهور محترم دو شعار کلیدی و ارزشمند داشتند که بخشی از مردم براساس آنها به ایشان رأی دادند: یکی توجه به نظر کارشناسان در تصمیم‌گیری‌ها بود، و دیگری این‌که مسئولان نباید با هم دعوا کنند. ایشان به‌خوبی دریافته بود که مردم از درگیری‌های سیاسی و جناحی خسته شده‌اند و از آنها انتظار خدمت صادقانه و حل مشکلات کشور را دارند. طبیعی است که این به معنی نفی بحث‌های جدی و صریح کارشناسی در جلسات مسئولان نیست. اما کشیده‌شدن اختلاف نظر‌ها به فضای عمومی و رسانه‌ای و ایجاد التهاب و تشویش اذهان مردم از نظر ایشان پسندیده نبود.

۲. در روز‌های اخیر یک عملیات سنگین رسانه‌ای و تبلیغاتی توسط برخی چهره‌های سیاسی و برخی مطبوعات علیه رسانه ملی به راه افتاده است. البته این هجمه‌ها اتفاق جدیدی نیست. از دوره ریاست شهید فرزانه دکتر علی لاریجانی این قبیل حملات سازمان‌یافته توسط مطبوعات زنجیره‌ای وقت علیه رسانه‌ملی رایج بوده است. اتفاقا امروز نیز برخی از گردانندگان همان مطبوعات، که اغلب به‌دلیل عملکرد خلاف منافع ملی در فتنه‌های مختلف سابقه محکومیت قضایی دارند، دوباره برای راه‌انداختن دعوا و تنش و درگیری در کشور دست به کار شده‌اند. عجیب است در دولتی که رئیس محترم آن با شعار «دعوا نکنیم» در انتخابات پیروز شده، افرادی در زمره مشاوران اجتماعی و رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دولت به کار گماشته شده‌اند که مهم‌ترین سابقه و تخصص آنها راه‌انداختن دعوا و درگیری و بحران امنیتی در کشور بوده است؛ و چه خسارت‌های عظیم که کشور در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ به‌خاطر این دعوا‌های پوچ متحمل شد.

۳. ممکن است برای برخی سؤال شود که این جنگ روانی اخیر علیه رسانه ملی به چه دلیل در شرایط فعلی به راه افتاده است؟ ظاهرا کلیدخوردن این حملات پس از برخی اظهارنظر‌های کارشناسی و تخصصی رئیس سازمان صداوسیما در برخی جلسات رسمی بوده است. به نظر می‌رسد برخی افراد در دولت برخلاف شعار رئیس‌جمهور محترم مبنی بر لزوم توجه به نظرات کارشناسی از شنیده‌شدن هرگونه صدای متفاوت در جلسات دولت یا برخی جلسات رسمی ناراحت هستند و به‌دنبال ایجاد خفقان در فضای تصمیم‌گیری کشورند. قطعا چنین رویکردی خلاف مشی و روحیه رئیس‌جمهور محترم است. پرسش اصلی این است که این اشباح سرگردان چرا این‌قدر از مطرح شدن برخی دیدگاه‌ها و نقد‌ها نگران و هراسان هستند؟ آیا خطایی در دستگاه محاسباتی آنها اتفاق افتاده که نمی‌خواهند در برابر آن پاسخگو باشند؟ آیا به‌دلیل آن خطای محاسباتی خسارتی به کشور وارد شده که نمی‌خواهند به آن پرداخته شود؟ اگر حتی در جلسات رسمی و محرمانه هم اعضا امکان ابراز نظر آزادانه در خصوص این موارد را نداشته باشند و هرکس نظر متفاوتی دهد در فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی با ترور شخصیت مواجه شود، قطعا چنین رویه‌ای ضد شعار‌های رئیس‌جمهور مبنی بر توجه به نظرات کارشناسان است.

۴. رئیس فعلی سازمان صداوسیما، بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس علوم ارتباطات و رسانه در دانشگاه و بیش از سه دهه تجربه حرفه‌ای در حوزه خبر و رسانه، در داخل و عرصه بین‌المللی دارد. در دوران حساس‌ترین مذاکرات و پرونده‌های بین‌المللی کشور در مقام معاون سیاسی یا معاون برون‌مرزی صداوسیما مسئولیت و اشراف رسانه‌ای داشته و یک دوره هم در جایگاه سفیر ایران مأموریت دیپلماتیک برعهده داشته است. اگر فردی با این سوابق علمی و حرفه‌ای و دیپلماتیک هم اجازه نداشته باشد در جلسات رسمی دولت در خصوص مذاکرات و تفاهم‌نامه اظهار نظر کند، تکلیف بقیه روشن است. این نکات به معنی نفی هرگونه نقد پیرامون عملکرد رسانه‌ملی نیست. اما نقد عملکرد با ترور شخصیت و جنگ روانی آن‌هم در شرایط جنگی متفاوت است.

۵. موضوع دیگری که به‌عنوان «جرم نابخشودنی» سازمان صداوسیما دستمایه حملات اخیر به این سازمان شده ادعای «سانسور سخنان رئیس‌جمهور» در مراسم روز صنعت و معدن است. در این خصوص چند نکته قابل توجه است:

اولا مطلب مطرح‌شده در این سخنرانی را رئیس‌جمهور محترم چندی قبل در دیدار با مدیران صداوسیما هم مطرح کرده بودند. فیلم آن جلسه را در دفتر ریاست‌جمهوری تدوین کردند و برای پخش به صداوسیما ارائه کردند. جالب این‌که در آن فیلم دقیقا همین بخش مورد اشاره حذف شده بود! یعنی این هجمه سنگین علیه صداوسیما به بهانه حذف جمله‌ای برپا شده است که قبلا خود دفتر ریاست‌جمهوری هم ــ به درستی ــ آن جمله را از سخنرانی ایشان حذف کرده بود.

ثانیا جمله مورد اشاره در این سخنرانی یک نقل قول از جلسه‌ای خصوصی میان رهبر شهید انقلاب و رئیس‌جمهور محترم بوده است. طبق قواعد و ضوابط حرفه‌ای و پروتکل‌های رایج در تنظیم و انتشار اخبار مربوط به رهبر معظم انقلاب، هرگونه نقل قول از جلسات خصوصی و محرمانه ایشان ممنوع بوده و انتشار چنین مطالبی صرفا منوط به تایید دفتر مقام معظم رهبری است. این رویه که در زمان حیات رهبر شهید رایج بوده طبعا در شرایط فعلی پس از شهادت ایشان باید با حساسیت بیشتری رعایت شود. اگر بنا شود هرکسی برای توجیه اقدامات فعلی خود نقل قولی از جلسات خصوصی با رهبر شهید انقلاب مطرح کند با هرج و مرج و آشفتگی روایت‌ها مواجه خواهیم شد.

متأسفانه همین نقل قول اخیر رئیس‌جمهور محترم نیز دستمایه سوءاستفاده برخی عناصر ضدانقلاب و منافقین خارج از کشور قرار گرفت و زمینه‌ساز اهانت و و توهین به شخصیت رهبر شهید انقلاب شد. همه ما بند آخر وصیت‌نامه امام‌خمینی (ره) را به خاطر داریم که ایشان تصریح می‌کنند «آنچه به من‏‎ ‎‏نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست، مگر آن‌که صدای من یا خط و ‏‎ ‎‏امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی‏‎ ‎‏گفته باشم.» براساس این حکم امام‌خمینی (ره) هرگونه انتساب نقل قول به رهبری انقلاب که خارج از اسناد و مدارک موجود باشد باطل و غیرمعتبر است. این امر در مورد رهبر شهید نیز طبعا صادق است و آقای رئیس‌جمهور که خود از پیروان «خط امام» هستند قطعا بیش از همه باید به رعایت این اصول و ضوابط در نقل قول از رهبر انقلاب پایبند باشند.

اصرار برخی مسئولان دفتر رئیس‌جمهور به پخش این بخش از سخنان ایشان از صداوسیما برخلاف همه استاندارد‌ها و قواعد رایج حرفه‌ای، و لشکرکشی رسانه‌ای به بهانه «سانسور» آن‌قدر عجیب به نظر می‌رسد. گویا این جنجال‌آفرینی پوچ در راستای اهداف دیگری بوده است. خصوصا که دفتر رئیس‌جمهور چندی قبل اقدام به حذف همین بخش از سخنان رئیس‌جمهور در دیدار ایشان با مدیران صداوسیما کرده بود.

ثالثا در مورد عدم پخش بخشی از مصاحبه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز سازمان صداوسیما براساس برخی سیاست‌های ابلاغی پیشنهاد حذف دو دقیقه از مصاحبه ایشان را مطرح کرده بود که پس از بررسی موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان نهاد‌های مختلف و مراجع ذی‌صلاح نه‌تنها نظر سازمان صداوسیما صحیح تشخیص داده شد و مورد تایید قرار گرفت بلکه مقرر شد که ۱۸ دقیقه از آن مصاحبه حذف شود. این موضوع همان زمان به اطلاع تیم رسانه‌ای رئیس محترم مجلس هم رسید و لذا در پخش دوم با وجود انجام این اصلاح در پخش هیچ‌گونه اعتراضی هم نبود. این‌که بعد از چند هفته برخی افراد در شورای اطلاع‌رسانی دولت ناگهان غمخوار ریاست محترم مجلس شده‌اند هم از عجایب روزگار است.

رابعا در مورد پخش مصاحبه‌های وزیر محترم امور خارجه با خبرنگاران خارجی هم معمولا با توجه به برخی اظهارنظر‌های خلاف واقع و ضد منافع ملی و اظهارات سوگیرانه خبرنگاران خارجی علیه ایران در این مصاحبه‌ها، پخش کامل آنها معمولا در دستورکار رسانه‌ملی نبوده است. هیچ درخواستی هم از سوی وزارت امور خارجه برای پخش کامل این مصاحبه‌ها مطرح نشده است. ضمن این‌که اصولا پخش کامل مصاحبه‌ا‌ی که توسط یک رسانه دیگر انجام شده، جز در موارد استثنا، خلاف اصول حرفه‌ای رسانه است. معمولا رسانه‌ها به پخش بخش‌هایی از مصاحبه‌هایی که توسط دیگران انجام شده اکتفا می‌کنند. اگر از نظر وزیر محترم امور خارجه یک مصاحبه خارجی ایشان ارزش پخش در فضای داخلی به صورت کامل را داشته، طبعا می‌توانستند از مرکز رسانه‌ای خود درخواست کنند که آن را طبق نظر خودشان ترجمه کنند و در اختیار رسانه‌های داخلی قرار دهند. این‌که چند ماه بعد ناگهان در مورد این موضوع در مصاحبه‌ای ابراز گلایه کنند، در حالی که چند دیدار رو در رو با مدیران رسانه‌ملی در این مدت داشته‌اند و هیچ سخنی در این موضوع نگفته‌اند قابل تأمل است. شاید ایشان هم از موضوع دیگری ناراحت هستند.

۶. عجیب‌تر از لشکرکشی رسانه‌ای علیه صداوسیما، اظهارنظر برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت مبنی بر لزوم قطع بودجه صداوسیما و نیز پخش شایعات تخیلی در مورد «توبیخ رئیس صداوسیما» است. این افراد ظاهرا آشنایی با قانون اساسی و روال‌های قانونی کشور ندارند. سازمان صداوسیما طبق قانون اساسی زیرمجموعه دولت نیست که رئیس آن توسط رئیس‌جمهور توبیخ شود. بودجه صداوسیما نیز طبق قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. توصیه عده‌ای به استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون درواقع ترویج قانون شکنی و دیکتاتوری است. این اقدام سیاسی غیرقانونی در دولت و مجلس اصلاحات توسط برخی افراطیون علیه سازمان صداوسیما و مدیریت شهید لاریجانی در دستورکار قرار گرفت. متأسفانه گویا برخی افراطیون فیل‌شان یاد هندوستان کرده و دچار «نوستالژی افراطی‌گری» شده‌اند.

۷. با توجه به موارد فوق پرسش پایانی این است: دلیل اصلی این لشکرکشی رسانه‌ای و جنجال‌آفرینی پوچ علیه رسانه‌ملی در میانه جنگ، و در شرایطی که رسانه‌ی ملی هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان هدف بمباران وحشیانه آمریکا و رژیم‌صهیونیستی قرار گرفت و مدیران و کارکنان آن با ایثار و جهاد اجازه ندادند آنتن خاموش و فرآیند اطلاع‌رسانی مختل شود، چیست؟ طبق آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی آرا (که مدیریت آن گرایش اصلاح‌طلبانه دارد)، میزان اعتماد مردم به صداوسیما از میزان اعتماد مردم به دولت بیشتر است. شاید برخی عناصر سیاسی افراطی از این واقعیت عصبانی هستند. اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی این است که رسانه‌ملی طبق توصیه رهبر شهید انقلاب و با عبرت گرفتن از تجربه تلخ برجام و دهه از دست رفته ۹۰، علی‌الاصول مانع از این شده که عده‌ای با ساده‌لوحی وعده‌های دروغین دشمنان را باور کرده و با رویافروشی و ترویج افسانه‌های خیالی یک دهه دیگر از عمر کشور را تلف کنند. ملت ایران با هزینه بسیار سنگینی که در این جنگ داده، اراده کرده است که یک بار برای همیشه دشمن متجاوز زورگو را تنبیه و مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش اقتدار منطقه‌ای ایران کند؛ لذا هرگونه تلاش ذهن‌های استعمارزده برای نجات آمریکا از مخمصه، حفظ تداوم سلطه دشمن در منطقه و استمرار سایه جنگ بر کشور محکوم به شکست است.

شهاب اسفندیاری - کارشناس رسانه

منبع: جام جم