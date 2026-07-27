سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی در یکی از مجتمع‌های اقامتی هتل پارسیان استقلال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اظهار کرد: وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع اقامتی واقع در هتل پارسیان استقلال به آدرس خیابان ولیعصر (ع)، تقاطع بزرگراه چمران، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چند ایستگاه آتش‌نشانی به همراه نردبان‌های بالابر و تجهیزات هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک هتل ۱۵ طبقه است که در طبقه همکف و در ضلع جنوبی ساختمان، فضایی به وسعت حدود ۶۰۰ متر مربع که مملو از لوازم و تجهیزات بوده، دچار آتش‌سوزی شده و شعله‌ها به طور کامل این بخش را فرا گرفته است. همچنین آتش به بخشی از راهروی طبقه اول نیز سرایت کرده و دود غلیظ طبقات مختلف ساختمان را دربر گرفته است.

ملکی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات همزمان با اطفای حریق در حال انجام است، گفت: آتش‌نشانان در قالب چند گروه عملیاتی وارد ساختمان شده‌اند و در حال کمک به افراد محبوس هستند. بخشی از عملیات نجات نیز از طریق نردبان‌های هیدرولیکی از نمای بیرونی ساختمان در حال اجراست.

وی تأکید کرد که عملیات اطفای حریق و جست‌و‌جو برای نجات محبوس‌شدگان همچنان ادامه دارد و جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشت

همچنین روابط عمومی مرکز پارسیان اعلام کرد، آتش‌سوزی در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۵ در انبار ضایعات هتل که در ضلع جنوبی هتل استقلال تهران قرار دارد، آغاز شد.

دلایل وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی قرار دارد اما از آنجا که در انبار ضایعات، مقدار زیادی چوب و موکت ضایعاتی ناشی از عملیات تعمیرات هتل انبار شده بود، آتش‌سوزی گسترش پیدا کرد و به رستوران هتل در نیم‌طبقه اول سرایت کرد.

بلافاصله پس از وقوع آتش‌سوزی، پنج اکیپ از ایستگاه‌های آتش‌نشانی پیرامون هتل در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را شروع کردند که ۴۵ دقیقه پس از حضور ماموران آتش‌نشانی، آتش مهار شد و هم اکنون ماموران در حال لکه‌گیری محوطه آتش‌سوزی هستند.

این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشته و آتش‌سوزی نیز به سایر طبقه‌های هتل یا ساختمان‌های همجوار سرایت نکرده است.

برچسب ها: آتش سوزی ، هتل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
ناقلاها بگید تو اون واحد کی بود؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
معجزه این است که بنزین را رایگان به ثروتمندان میدهید ولی حقوق بازنشسته تامین اجتماعی را کم میکنید و معوقه فروردین ماه و اردیبهشت ماه آنها را نمی‌دهید و آنها را عصبانی میکنید این معجزه است
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
خدایا شکرت
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
خدای بزرگ را شکر ؛ که تلفات جانی نداشت .
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