باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس گفت: حادثه انحراف به راست جزئی هواپیمای تهران- شیراز به هنگام فرود در فرودگاه بین المللی شیراز، هیچ خسارت جانی و مالی نداشت.

فخرالدین کشاورز اظهار کرد: این پرواز مربوط به هواپیمایی رایمون در ساعت حدود ۱۰ و ۵۰ دقیقه، به هنگام کاهش سرعت برای فرود در باند فرودگاه شیراز ، اندکی به راست منحرف شد اما مجددا در راستای باند قرار گرفت و با موفقیت کنترل شد.

وی افزود: بیشتر مسافران این پرواز حین انحراف جزئی به راست دچار استرس و ترس شده بودند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس بیان کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی و مالی نداشته است و همه مسافران در صحت و سلامت کامل هستند.

کشاورز ادامه داد: این حادثه با واکنش خوب همکاران حوزه ایمنی و نجات فرودگاه شیراز به طور مطلوب مدیریت شد.