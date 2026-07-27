مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، از آغاز فراخوان رویداد تبادل فناورانه در حوزه هوش مصنوعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سیدعلی شبیری، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، امروز در حاشیه برگزاری رویداد «تبادل فناوری در حوزه هوش مصنوعی» در جمع خبرنگاران، از آغاز این رویداد با محوریت هوشمندسازی حمل‌ونقل، لجستیک، شهر هوشمند و بانکداری خبر داد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد گفت: هدف اصلی، شناسایی نیازهای فناورانه دستگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ و ایجاد ارتباط میان این نیازها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان حوزه فناوری است. به گفته شبیری، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرآیندهای اجرایی می‌تواند خطاهای انسانی را در بخش‌های کلیدی کاهش داده و زمینه استفاده از فناوری‌های نوظهور برای مدیریت آینده را فراهم کند.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه فراخوان این رویداد از امروز، پنجم مردادماه، آغاز شده است، افزود: نتایج و خروجی‌های این برنامه به‌صورت مستقیم از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری پیگیری خواهد شد. تاکنون نیز بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان و ۵۰۰ متخصص حقیقی از میان ۶ هزار فعال دعوت‌شده به اکوسیستم فناوری، در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

وی درباره ساختار اجرایی این رویداد توضیح داد: برنامه در دو بخش طراحی شده است؛ در بخش نخست، سازمان‌ها و نهادهای متقاضی، نیازهای فناورانه خود را ارائه می‌کنند و در بخش دوم، نشست‌های تخصصی B2B یا مذاکرات دوجانبه میان شرکت‌های فناور و نمایندگان این سازمان‌ها برگزار می‌شود تا زمینه همکاری‌های مشترک فراهم شود.

شبیری با اشاره به حضور مجموعه‌های بزرگ و اثرگذار در این رویداد اظهار کرد: بانک مرکزی، بانک تجارت، گروه مپنا، کرمان‌موتور، سازمان تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و تعدادی از هلدینگ‌های بزرگ کشور از جمله سازمان‌هایی هستند که برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در زیرساخت‌های خود در این رویداد حضور دارند.

وی در تشریح شیوه حمایت از شرکت‌های منتخب گفت: در صورتی که توانمندی یک شرکت برای پاسخگویی به نیازهای اعلام‌شده مورد تأیید قرار گیرد، قرارداد سه‌جانبه‌ای میان معاونت علمی، سازمان متقاضی و شرکت فناور منعقد خواهد شد.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: بر اساس مدل حمایتی پیش‌بینی‌شده، اگر پروژه طی یک سال به اهداف تعیین‌شده دست یابد، حمایت‌های مالی ارائه‌شده به کمک بلاعوض تبدیل خواهد شد؛ اما در صورت عدم تحقق اهداف، منابع پرداختی به‌صورت تسهیلات یک‌ساله با نرخ ترجیحی از شرکت دریافت می‌شود.

شبیری در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: در مرحله فعلی، حمایت‌ها با همکاری معاونت علمی در قالب تسهیلات انجام می‌شود، اما برنامه صندوق این است که پس از تجاری‌سازی و ورود موفق محصولات به بازار، به‌عنوان سرمایه‌گذار یا شریک تأمین مالی در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان حضور داشته باشد.

برچسب ها: صنایع راهبردی ، توسعه فناوری ، دانش بنیان ها
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا بانک ملی هنوز مشکل دارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
معجزه این است که بنزین را رایگان به ثروتمندان میدهید ولی حقوق بازنشسته تامین اجتماعی را کم میکنید و معوقه فروردین ماه و اردیبهشت ماه آنها را نمی‌دهید و آنها را عصبانی میکنید این معجزه است
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