با استقبال خیرین و همراهی گروه‌های جهادی، پویش «اعزام زائر اولی» بنیاد علوی توسعه یافت و تعداد زائران اعزامی از ۴۵۰۰ نفر به بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود عسکری آزاد مدیرعامل بنیاد علوی، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، مرکز حرکت‌های مردمی و جهادی بنیاد علوی با اجرای پویش «اعزام زائر اولی» و با مشارکت گسترده خیرین و گروه‌های جهادی، زمینه تشرف بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ زائر اولی را به کربلای معلی فراهم کرده است.

وی افزود: در آغاز اجرای این پویش، اعزام چهار هزار و ۵۰۰ زائر اولی هدف‌گذاری شده بود، اما با استقبال خیرین، همراهی گروه‌های جهادی و مشارکت‌های مردمی، ظرفیت این طرح به بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یافت. زائران اعزامی از خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار ساکن مناطق هدف بنیاد علوی هستند که تاکنون به دلیل مشکلات مالی امکان تشرف به عتبات عالیات را نداشته‌اند.

مدیرعامل بنیاد علوی ادامه داد: تمامی هزینه‌های رفت‌وبرگشت این زائران با حمایت بنیاد علوی و مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی تأمین شده است تا هیچ مانع مالی بر سر راه حضور آنان در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام وجود نداشته باشد.

عسکری آزاد در پایان با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در گسترش این پویش گفت: افزایش چشمگیر تعداد زائران اعزامی، نتیجه هم‌افزایی بنیاد علوی، خیرین و گروه‌های جهادی است؛ مشارکتی که علاوه بر تحقق آرزوی هزاران زائر اولی، جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ خدمت‌رسانی در آستانه اربعین حسینی را به نمایش گذاشت.

برچسب ها: زائر اولی ، اربعین
خبرهای مرتبط
بقائی: اربعین امسال با یاد رهبر شهید و شهدای ایران معنایی متفاوت یافته است
هلال‌احمر نسبت به خطرات تابش اشعه فرابنفش در پیاده‌روی اربعین هشدار داد
جزئیات ثبت‌نام زائران در سماح/ مهران همچنان پرترددترین مرز زائران
ثبت‌نام بیش از ۲ میلیون زائر اربعین در سامانه سماح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار درمورد ناایمنی هتل استقلال تهران/ بی‌توجهی مدیران ساختمان‌های ناایمن تا کِی ادامه دارد؟
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
بهره‌برداری از نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ تا ۳۶ ماه آینده
هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‎های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
آخرین اخبار
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‎های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی
بهره‌برداری از نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ تا ۳۶ ماه آینده
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
هشدار درمورد ناایمنی هتل استقلال تهران/ بی‌توجهی مدیران ساختمان‌های ناایمن تا کِی ادامه دارد؟
دادستانی تهران علیه یک نماینده اسبق مجلس و یک رسانه اعلام جرم کرد
ضربه مرزبانان به تیم تروریستی پژاک/ ۴ تروریست به هلاکت رسیدند
جزئیات سقوط جرثقیل از یک ساختمان ۵ طبقه در تهران
حمله اوکراین به شناور ایرانی ناقض تعهدات دولت‌ها در حفاظت از جان اشخاص است
آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا
تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ تا ۲۵ تیرماه/ اعلام مهلت جدید برای اتصال به شبکه ملی
تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه است/ ورود واگن های چینی طی ماه های آینده
دستگیری سرکرده باند شرارت در عملیات ضربتی پلیس؛ پایان جولان اراذل و اوباش سابقه‌دار در خیابان فرشته
هم‌افزایی خیرین و گروه‌های جهادی، اعزام زائران اولی اربعین را به ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر رساند
جزئیات آتش‌سوزی در هتل پارسیان استقلال تهران
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری امن در اربعین؛ زائران مراقب سوءاستفاده افرار سودجو باشند
تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟
همسرم کتکم زد عصبانی شدم
تاکید اژه‌ای بر عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد درون قوه‌ای
اکران شهری «سهم کودکان» در تهران؛ روایت تصویری از قربانیان کودک جنگ و خشونت
اصرار زن برای ازدواج به جنایت ختم شد
همزمان با بهره‌برداری از زیرگذر میدان سپاه، سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک نیز وارد مدار شدند
هوای پایتخت ناسالم است
تجلیل از ۴۰ مرشد و ۴۰ مدیر زورخانه تهران/ زورخانه‌های پایتخت به اقلام ورزشی مجهز شدند
هشدار رئیس سازمان بازرسی درباره صف طولانی وام‌های ازدواج و فرزندآوری