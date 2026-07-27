باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی و تشکیل پرونده‌ای کثیرالشاکی در خصوص اقدامات مجرمانه، شرارت و ایجاد ناامنی توسط یکی از افراد سابقه‌دار، شناسایی و دستگیری وی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه یکم سازمان اطلاعات فاتب قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، متهم که دارای سوابق متعدد در زمینه شرارت و اقدامات خلاف قانون بود، با تغییر مستمر مخفیگاه خود تلاش داشت از دست قانون فرار کند، اما با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های تخصصی، محل تردد وی در محدوده خیابان آقابزرگی منطقه فرشته شناسایی شد.

پس از تکمیل بررسی‌های اطلاعاتی و انجام مراقبت‌های لازم، تیم عملیاتی پایگاه یکم سازمان اطلاعات فاتب پس از ۱۰ روز عملیات تخصصی، در اقدامی غافلگیرانه موفق به محاصره و دستگیری متهم شد.

این گزارش می‌افزاید: متهم هنگام دستگیری با مأموران درگیر شده و با سلاح سرد به سمت عوامل انتظامی حمله‌ور شد که مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و پس از صدور هشدار‌های قانونی، برای مهار وی اقدام کردند و در نهایت با تیراندازی هوایی و سپس اقدام قانونی، متهم زمین‌گیر و دستگیر شد.

متهم پس از دستگیری، برای انجام مراحل درمانی به مرکز پزشکی منتقل و سپس جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افراد شرور با اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند و با هرگونه قانون‌شکنی و مقاومت در برابر مأموران، مطابق قانون برخورد خواهد شد.