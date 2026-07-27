هیأت عالی بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» را به منظور تبیین دقیق نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های شبکه بانکی در چارچوب قوانین مربوط، تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷‏‏‏/۹۹ مورخ ۱۱‏‏‏/۹‏‏‏/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» و اصلاحات بعدی آن، به منظور تبیین دقیق نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های شبکه بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تسهیل در نحوه واگذاری و همچنین حسب بازخورد‌های واصله از شبکه بانکی، اصلاحات دستورالعمل مذکور در دستور کار قرار گرفت و در هفتادمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۴۰۵ به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید.  

از مهم‌ترین تغییرات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف می‌توان به «تعیین سایر روش‌های واگذاری علاوه بر مزایده؛ مشتمل بر واگذاری از طریق سازوکار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مطابق با قوانین مربوط و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و همچنین ترک تشریفات مزایده شامل مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع» و نیز «مجاز نمودن روش نسیه دفعی در واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری در مزایده، علاوه بر روش بیع نقدی و تسویه اقساطی (در قالب عقود اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اقساطی)» اشاره کرد.  

بانک‌ها موظفند نسخه بازنگری شده «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، موسسات اعتباری
خبرهای مرتبط
نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد نصف شد/ تامین ارز دارو در اولویت است
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
ایجاد زیرساخت‌های سامانه جامع اطلاعات ارزی؛ فعل بر زمین مانده بانک مرکزی
مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ بزودی تسویه می‌شود
چک برگشتی و اقساط وام‌ها در صورت پرداخت دو هفته‌ای در اعتبارسنجی اثر ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بودجه امسال اعتباری برای تولید دارو در نظر نگرفته است
قیمت‌های پیشنهادی اجاره در برخی مناطق برای مستأجران آزاردهنده است
تاخیر در پرداخت مطالبات کشت سال آینده گندم را دچار چالش می‌کند
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد/ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه در راه است
کمبود ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی صنعت دارو/ بیمه‌ها توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارند
ناترازی انرژی کل زنجیره فولاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است
سازمان هواپیمایی کشوری: عرضه بلیت پرواز‌های اربعین به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود
صرفه جویی کمتر از یک درصدی سوخت امنیت غذایی کشور را دچار مخاطره می‌کند
آخرین اخبار
صرفه جویی کمتر از یک درصدی سوخت امنیت غذایی کشور را دچار مخاطره می‌کند
سازمان هواپیمایی کشوری: عرضه بلیت پرواز‌های اربعین به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد/ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه در راه است
ناترازی انرژی کل زنجیره فولاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است
قیمت‌های پیشنهادی اجاره در برخی مناطق برای مستأجران آزاردهنده است
تاخیر در پرداخت مطالبات کشت سال آینده گندم را دچار چالش می‌کند
بودجه امسال اعتباری برای تولید دارو در نظر نگرفته است
کمبود ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی صنعت دارو/ بیمه‌ها توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارند
تهرانی‌ها در روزهای گرم کمتر آب مصرف کردند/ ضرورت تداوم مدیریت مصرف+ فیلم
دمای هوای شهرهای شمالی خنک می‌شود
شکاف ۳۹۵ همتی در درآمد و هزینه صنعت برق
پرداخت ۹۷۶ ميليارد ريال تسهیلات ودیعه مسکن موقت/بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی
رفع ناترازی انرژی بخش صنعت با دستور رئیس‌جمهور
تولید گندم از ۱۴ میلیون تن فراتر می‌رود
ترافیک سنگین در محور کرج - قزوین
تامین آب پایانه‌های مرزی برای اربعین بدون مشکل انجام می‌شود+ فیلم
خرید ۲.۸۷ میلیون تنی گندم توسط شبکه تعاونی‌های روستایی
رشد ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه امسال/شناسایی ۱۷۶ هزار مورد تخلف در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان
افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال
بهترین سایت رزرو هتل در ایران؛ بررسی و مقایسه ۶ پلتفرم برتر گردشگری
نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد نصف شد/ تامین ارز دارو در اولویت است
روز مثبت بورس در سایه احتیاط معامله‌گران حقیقی؛ تغییر مسیر نقدینگی
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگا‌ه ها در سه استان افزایش یافت
ناوگان هوایی در خدمت زائران اربعین/امکان برقراری پروازهای فوق‌العاده در صورت افزایش تقاضا
اولویت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد/ تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد
کاهش ۲ نمره‌ای حدنصاب قبولی آزمون ورود به حرفه مهندسان برای خرداد و دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ مرداد
۱۷۰ راهدارخانه به‌صورت ویژه در خدمت زائران اربعین
افزایش ۴۰۰ برابری قبض برق چاه های کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور + فیلم