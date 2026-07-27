باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ کرمان صبح امروز میزبان یکی از مهمترین مجامع انتخاباتی فوتبال کشور بود؛ مجمعی که اگرچه برای انتخاب رئیس هیئت فوتبال استان برگزار شد، اما به تریبونی برای تشریح مهمترین سیاستهای آینده فوتبال ایران، روایت ناگفتههای تیم ملی در جام جهانی و ترسیم چشمانداز فوتبال کرمان از سوی رئیس فدراسیون فوتبال تبدیل شد.
مجمع انتخاباتی رئیس هیئت فوتبال استان کرمان با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، مدیران ورزشی، اعضای مجمع، رؤسای هیئتهای فوتبال شهرستانها، مدیران عامل باشگاهها، نمایندگان داوران، آموزش و پرورش، دانشگاهها و دیگر اعضای مجمع در هتل پارس کرمان برگزار شد.
مهدی تاج در آغاز سخنان خود با قدردانی از اعضای مجمع، هیئتهای فوتبال شهرستانها، مدیران باشگاهها، اصحاب رسانه و تمامی فعالان فوتبال استان، گستردگی ساختار فوتبال را مهمترین ویژگی این رشته دانست و گفت فوتبال با هیچ رشته ورزشی دیگری قابل مقایسه نیست؛ چرا که گستره فعالیت، تعداد مسابقات و حجم مسئولیتهای آن، ابعادی متفاوت از سایر رشتهها دارد.
وی با اشاره به برگزاری حدود ۹ هزار و ۸۰۰ مسابقه فوتبال در استان کرمان اظهار کرد: این آمار به تنهایی از مجموع مسابقات بسیاری از فدراسیونهای ورزشی کشور بیشتر است. در سطح کشور نیز سالانه حدود ۲۳۸ هزار مسابقه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی برگزار میشود و تنها سازمان لیگ نزدیک به هفت هزار مسابقه را مدیریت میکند؛ مسابقاتی که برای هر یک باید داور، ناظر، برنامهریزی، پشتیبانی و دهها اقدام اجرایی دیگر پیشبینی شود.
رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اینکه حجم گسترده فعالیتها، به طور طبیعی حاشیههایی نیز به همراه دارد، افزود: اشتباهات داوری، تصمیمات VAR، نقلوانتقالات، قراردادها، اظهارنظر مربیان و مدیران باشگاهها، همگی بخشی از واقعیت فوتبال هستند؛ اما نباید بدون در نظر گرفتن حجم عظیم رویدادهای این رشته، درباره میزان حاشیههای آن قضاوت کرد.
تاج خطاب به رسانهها تأکید کرد: اگر گفته میشود فوتبال حاشیه دارد، باید این حاشیهها در مقایسه با بیش از ۲۳۸ هزار مسابقه سالانه سنجیده شود، نه به صورت مطلق. فوتبال به دلیل گستردگی و میزان اثرگذاری، همواره بیشترین توجه رسانهها و افکار عمومی را به خود اختصاص داده است و همین موضوع، آن را با سایر رشتههای ورزشی متفاوت میکند.
وی در ادامه با اشاره به گستره فعالیت هیئت فوتبال کرمان، از تلاشهای مهدی جهانشاهی تقدیر کرد و گفت: اینکه رئیس هیئت فوتبال استان طی چهار سال بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر برای رسیدگی به امور فوتبال شهرستانها سفر کرده، تنها یک عدد نیست؛ پشت این آمار، تلاش، برنامهریزی و پیگیری مستمر قرار دارد؛ تلاشی که نتیجه آن را امروز در توسعه فوتبال استان میتوان مشاهده کرد.
جام جهانی، عذرخواهی از مردم و روایت فشارها بر تیم ملی
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه سخنان خود، با اشاره به جایگاه فوتبال در عرصه جهانی، این رشته را فراتر از یک رقابت ورزشی دانست و گفت امروز فوتبال به ابزاری برای نمایش قدرت کشورها تبدیل شده و بزرگترین رویداد ورزشی جهان، میلیاردها مخاطب را پای تلویزیون مینشاند.
تاج سپس به عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی پرداخت و با بیان اینکه انتظار مردم از فوتبال ایران بیش از نتایج به دست آمده بود، گفت: «اگرچه تیم ملی مقابل سه حریف خود شکست نخورد، اما این به معنای دستیابی به نتیجه مطلوب نیست و ما میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. به همین دلیل از همه مردم ایران که انتظار داشتند تیم ملی به مراحل بالاتر صعود کند، صمیمانه عذرخواهی میکنم.»
وی با اشاره به شرایط خاص حضور تیم ملی در این رقابتها، مدعی شد ایران در طول مسابقات با محدودیتهایی روبهرو بوده که برای سایر تیمها وجود نداشته است.
به گفته رئیس فدراسیون فوتبال، تیم ملی برای هر سه مسابقه ناچار بود از محل اقامت خود به کشوری دیگر سفر کند و همین مسئله، در کنار اختلاف زمانی ۱۲ ساعته، برنامه آمادهسازی، استراحت و هماهنگی بازیکنان را با دشواریهای فراوانی مواجه کرد.
تاج همچنین با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر مسابقات اظهار کرد: با وجود همه فشارها، تیم ملی با حفظ شأن و هویت ملی در رقابتها حاضر شد و هر آنچه در توان داشت برای دفاع از نام ایران انجام داد.
وی با تأکید بر اینکه اعزام تیم ملی تصمیمی درست و ضروری بود، افزود: با وجود برخی نگرانیها، جمعبندی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش این بود که تیم ملی باید با بهترین شرایط ممکن در جام جهانی حضور پیدا کند و پرچم ایران را در این آوردگاه جهانی به اهتزاز درآورد.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: در جریان مسابقات، بازیکنان و اعضای کادر فنی با رفتار و عملکرد خود تلاش کردند پیام ملت ایران را به جهان منتقل کنند و فضای غالب ورزشگاهها نیز در حمایت از تیم ملی و نام ایران شکل گرفت.
تاج با اشاره به حمایت هواداران ایرانی در ورزشگاهها گفت: فدراسیون از ماهها قبل برای حضور پرشور هواداران برنامهریزی کرده بود و هزاران پرچم، پیراهن و اقلام هواداری میان تماشاگران توزیع شد تا صدای ایران در سکوها طنینانداز شود.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد فنی تیم ملی خاطرنشان کرد: ایران برابر رقبای خود نمایشهای قابل قبولی ارائه داد و در هر سه مسابقه، عنوان بهترین بازیکن زمین به یک بازیکن ایرانی رسید؛ موضوعی که نشان میدهد کیفیت فنی تیم ملی با وجود همه محدودیتها، در سطح مطلوبی قرار داشته است.
آغاز عصر شفافیت؛ «فیرپلی مالی» جایگزین سقف بودجه میشود
رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین تحول پیشروی فوتبال ایران را اجرای نظام «فیرپلی مالی» دانست و اعلام کرد از این پس، شفافیت مالی و پاسخگویی باشگاهها به یکی از ارکان اصلی مدیریت فوتبال کشور تبدیل خواهد شد.
تاج با بیان اینکه امسال دیگر خبری از «سقف بودجه» نخواهد بود، گفت: «فیرپلی مالی» به باشگاهها ابلاغ شده و همه تیمها موظفاند مفاد آن را به دقت اجرا کنند؛ زیرا این دستورالعمل، مبنای فعالیت باشگاهها در فصل جدید خواهد بود.
وی افزود: بر اساس این نظام، قرارداد بازیکنان، هزینههای باشگاهها و وضعیت مالی آنها باید به صورت شفاف منتشر شود و اگر باشگاهی از انجام این کار خودداری کند، سازمان لیگ اطلاعات را منتشر خواهد کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند هر بازیکن چه مبلغی قرارداد بسته، چه میزان دریافتی دارد و باشگاهها منابع مالی خود را چگونه هزینه میکنند. به اعتقاد او، همین شفافیت موجب میشود افکار عمومی نیز به یکی از مهمترین ناظران عملکرد مدیران باشگاهها تبدیل شود.
تاج ادامه داد: در قالب «فیرپلی مالی»، باشگاههای زیانده دیگر اجازه جذب بازیکن جدید نخواهند داشت و تنها باشگاههایی میتوانند هزینههای سنگین انجام دهند که از توان مالی و درآمد پایدار برخوردار باشند؛ سازوکاری که سالهاست در فوتبال حرفهای جهان اجرا میشود.
وی از تشکیل هیئتی پنج نفره برای بررسی صورتهای مالی باشگاهها خبر داد و گفت: همه باشگاهها موظفاند اسناد و گزارشهای مالی خود را در اختیار این هیئت قرار دهند و هیچ باشگاهی حق پنهان کردن اطلاعات مالی را ندارد.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تصویب این مقررات در مجلس شورای اسلامی، وزارت ورزش، مجمع فدراسیون و هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، از رسانهها خواست مفاد «فیرپلی مالی» را به صورت دقیق برای باشگاهها و افکار عمومی تبیین کنند تا هیچ تیمی به دلیل بیاطلاعی، در مسیر دریافت مجوز حرفهای یا ادامه فعالیت با مشکل مواجه نشود.
تاج در پایان این بخش از سخنانش ابراز امیدواری کرد اجرای کامل «فیرپلی مالی» بتواند عدالت، انضباط اقتصادی و شفافیت را بیش از گذشته در فوتبال ایران نهادینه کند و زمینه رقابتی سالمتر را برای باشگاهها فراهم سازد.
تمجید از فوتبال کرمان؛ «از عملکرد جهانشاهی رضایت کامل دارم»
بخش پایانی سخنان رئیس فدراسیون فوتبال، به ظرفیتهای فوتبال کرمان و ارزیابی عملکرد هیئت فوتبال استان اختصاص داشت؛ جایی که تاج با صراحت از عملکرد مهدی جهانشاهی ابراز رضایت کرد و کرمان را یکی از استانهای شاخص فوتبال ایران دانست.
وی با اشاره به اینکه پیش از برگزاری انتخابات قصد نداشت درباره عملکرد هیئت فوتبال استان اظهارنظر کند، گفت: اکنون که نتیجه مجمع مشخص شده، با اطمینان میگویم از عملکرد مهدی جهانشاهی رضایت کامل دارم؛ هم رضایت شخصی خودم را اعلام میکنم و هم رضایت فدراسیون فوتبال را.
تاج افزود: جهانشاهی طی سالهای گذشته با برنامهریزی، پیگیری مستمر و حضور میدانی، اقدامات ارزشمندی در فوتبال استان انجام داده و امروز نتیجه آن تلاشها در جایگاه فوتبال کرمان به خوبی قابل مشاهده است.
رئیس فدراسیون فوتبال با برشمردن ظرفیتهای این استان گفت: کرمان از معدود استانهایی است که همزمان چندین تیم مطرح در فوتبال، فوتسال و فوتبال بانوان دارد؛ حضور تیمهایی مانند گلگهر سیرجان، مس رفسنجان، مس کرمان، شهربابک، گهرزمین و خاتون بم، نشاندهنده جایگاه ویژه این استان در فوتبال کشور است.
وی همچنین به حضور تیمهای شاخص فوتسال استان اشاره کرد و گفت کرمان در این رشته نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما در فوتبال ساحلی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
تاج با تأکید بر اینکه استانهای کویری از استعداد طبیعی بالایی برای فوتبال ساحلی برخوردارند، اظهار کرد: امروز یزد، با وجود آنکه هیچ ساحلی ندارد، یکی از قطبهای فوتبال ساحلی ایران است و کرمان نیز با توجه به ویژگیهای اقلیمی و توانمندی ورزشکارانش میتواند به یکی از قدرتهای این رشته تبدیل شود.
وی از برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای فوتبال ساحلی در استان استقبال کرد و گفت ایجاد زمینهای استاندارد فوتبال ساحلی با همکاری استانداری، شهرداریها و فدراسیون میتواند آینده این رشته را در کرمان متحول کند.
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه، با اشاره به موفقیتهای فوتبال بانوان استان، انتخاب مریم جعفری به عنوان بهترین مربی فوتبال بانوان آسیا را افتخاری برای کرمان و ایران دانست و افزود: این موفقیت تنها متعلق به یک فرد نیست، بلکه نشاندهنده ظرفیت و پیشرفت فوتبال بانوان کشور است؛ موضوعی که بسیاری از تبلیغات منفی علیه ورزش بانوان ایران را بیاثر کرده است.
تاج در پایان، ضمن تبریک به منتخبان مجمع، برای اعضای جدید هیئت فوتبال استان کرمان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل ترکیب هیئترئیسه، روند توسعه فوتبال استان با قدرت بیشتری ادامه یابد.
جهانشاهی؛ از «دِین» به فوتبال تا رؤیای ساختن هویت کرمانی
پس از اعلام نتایج رأیگیری، مهدی جهانشاهی که با کسب ۴۶ رأی اعتماد اعضای مجمع، برای بار دیگر سکان هدایت هیئت فوتبال استان کرمان را در دست گرفت، پشت تریبون قرار گرفت و از انگیزههای خود برای حضور دوباره در انتخابات و برنامههای پیشروی فوتبال استان سخن گفت.
وی با اشاره به اینکه حضور دوبارهاش در انتخابات، تصمیمی ساده نبوده است، اظهار کرد: به دلیل شرایط شخصی و خانوادگی، مدتی درباره ثبتنام در انتخابات تردید داشتم و حتی تصمیم داشتم فرصت بیشتری برای فکر کردن به این موضوع اختصاص دهم؛ اما در نهایت احساس کردم نسبت به فوتبال استان دِینی بر گردن دارم و نمیتوانم از ادامه این مسیر کنارهگیری کنم.
رئیس هیئت فوتبال استان کرمان افزود: طی چهار سال گذشته زندگی من و خانوادهام به کرمان منتقل شده و ادامه این مسیر، نیازمند همراهی و گذشت خانواده بود. خوشبختانه خانوادهام نیز پذیرفتند اگر حضورم بتواند برای فوتبال استان مفید باشد، با تمام سختیها در کنارم بمانند.
جهانشاهی با قدردانی از اعتماد اعضای مجمع، تأکید کرد: این رأی، مسئولیت مرا سنگینتر از گذشته کرده است و تلاش خواهم کرد با توان، انگیزه و برنامهریزی بیشتری مسیر توسعه فوتبال استان را ادامه دهم.
وی سپس از مهمترین شعار دوره جدید مدیریتش رونمایی کرد و گفت: «فوتبال کرمانی، هویت کرمانی» محور اصلی برنامههای آینده خواهد بود؛ زیرا معتقدم همانگونه که در دنیا از فوتبال برزیلی، فوتبال اسپانیایی یا فوتبال آلمانی سخن گفته میشود، ما نیز باید برای فوتبال استان کرمان، هویت و شخصیت مستقلی تعریف کنیم.
رئیس هیئت فوتبال استان کرمان با اشاره به ویژگیهای فرهنگی مردم این استان افزود: کرمانیها در طول تاریخ با سختکوشی، صبر و پشتکار، دل کویر را آباد کردهاند و همین ویژگیها باید در سبک فوتبال استان نیز دیده شود؛ فوتبالی که بر پایه تلاش، صبوری، اخلاق، نظم و پشتکار شکل بگیرد.
وی موفقیت مربیان شاخص استان و فعالیت هیئتهای فوتبال شهرستانها را نمونهای از همین روحیه دانست و گفت: بسیاری از موفقیتهای فوتبال کرمان، حاصل صبر، تلاش و کار مستمر افرادی است که با وجود کمبود امکانات، هرگز میدان را خالی نکردند و برای پیشرفت فوتبال استان ایستادگی کردند.
جهانشاهی در پایان با تأکید بر تعامل سازنده با فدراسیون فوتبال و ارتباط مستمر با شهرستانهای استان اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد در کنار حفظ ارتباط نزدیک با فدراسیون، صدای دورترین و کمبرخوردارترین شهرستانهای استان نیز شنیده شود تا همه ظرفیتهای فوتبال کرمان در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد.
پایان یک انتخابات؛ آغاز مسئولیتی تازه
در پایان این مجمع انتخاباتی، اعضای مجمع با ۴۶ رأی، بار دیگر مهدی جهانشاهی را به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان کرمان انتخاب کردند.
همچنین عباس سلطانی با کسب ۴۴ رأی به عنوان نایبرئیس آقایان و مونا ترکمان با ۴۶ رأی به عنوان نایبرئیس بانوان هیئت فوتبال استان کرمان برگزیده شدند تا ترکیب مدیریتی جدید هیئت فوتبال استان شکل بگیرد.
جهانشاهی پس از اعلام نتایج، بار دیگر از اعتماد اعضای مجمع قدردانی کرد و گفت: این رأی، سرمایهای برای خدمت بیشتر است و امیدوارم بتوانیم در کنار هیئتهای فوتبال شهرستانها، باشگاهها، مربیان، بازیکنان، آموزش و پرورش، دانشگاهها و فدراسیون فوتبال، گامهای محکمتری برای توسعه فوتبال استان برداریم.
وی با تأکید بر اینکه مسیر پیشروی فوتبال کرمان تنها با همدلی و مشارکت همه ارکان این رشته هموار خواهد شد، اظهار کرد: موفقیت فوتبال استان، حاصل تلاش یک نفر نیست؛ بلکه نتیجه همراهی خانواده بزرگ فوتبال کرمان است و امیدوارم در دوره جدید، این همدلی بیش از گذشته تقویت شود.
به این ترتیب، مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان کرمان، تنها به انتخاب یک رئیس محدود نماند؛ بلکه به صحنهای برای ترسیم سیاستهای آینده فوتبال ایران نیز تبدیل شد؛ از اجرای «فیرپلی مالی» و آغاز دوره شفافیت در باشگاهها گرفته تا مرور عملکرد تیم ملی در جام جهانی، تأکید بر توسعه فوتبال ساحلی و بانوان و در نهایت، ترسیم چشمانداز «فوتبال کرمانی با هویت کرمانی»؛ مسیری که اکنون باید در میدان عمل، نتیجه آن دیده شود.