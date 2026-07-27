ظرفیت طلایی هزار رأس گاومیش فارس برای تولید ۱۷۴ تن گوشت

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: پرورش گاومیش در استان فارس با وجود جمعیتی بالغ بر یک‌هزار رأس، سالانه ۱۷۴ تن گوشت قرمز به سبد تولیدات دامی استان می‌افزاید که بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت در مناطق مستعدی همچون کازرون و خرامه متمرکز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فلاحی با تشریح وضعیت این صنعت بومی اظهار کرد: با توجه به سازگاری بالای گاومیش با شرایط اقلیمی منطقه، این دام نقش موثری در تأمین پروتئین دامی ایفا می‌کند.

او با اشاره به نحوه بهره‌برداری از این تولیدات افزود: در حال حاضر شیر استحصالی از این جمعیت دامی عمدتاً به صورت خودمصرفی در جوامع محلی و روستایی استفاده می‌شود و هنوز ورود جدی به عرصه فرآوری صنعتی در این حوزه صورت نگرفته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای زنجیره ارزش گاومیش در فارس، اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در راستای تحقق امنیت غذایی و بهبود اقتصاد دامپروری، توسعه زیرساخت‌های فرآوری و افزایش بهره‌وری در پرورش گاومیش را به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی در دستور کار دارد تا از این طریق، سهم این دام در اقتصاد کشاورزی استان افزایش یابد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، گاومیش ، گوشت
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