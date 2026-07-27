باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ورایتی، انیمیشن «داستان اسباببازی ۵» محصول دیزنی و پیکسار با عبور از فروش یک میلیارد دلاری در گیشه جهانی، به پرفروشترین فیلم سال تبدیل شد. این قسمت از مجموعه محبوب «داستان اسباببازی» روایتگر دنیایی است که در آن کودکان بیش از اسباببازیهای سنتی، جذب فناوری و ابزارهای هوشمند شدهاند.
این فیلم تاکنون ۴۴۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۵۷۳ میلیون دلار در بازارهای بینالمللی فروش داشته و مجموع درآمد جهانی آن به یک میلیارد و ۲۲ میلیون دلار رسیده است.
«داستان اسباببازی ۵» سومین فیلم سال جاری است که از مرز یک میلیارد دلار عبور میکند. پیش از این، «فیلم سوپر ماریو گلکسی» و «مایکل» هر دو با فروش یک میلیارد و یک میلیون دلار به این باشگاه پیوسته بودند.
در همین حال، «اودیسه» تنها پس از دو هفته اکران به فروش ۶۳۹.۶ میلیون دلار دست یافته و انتظار میرود بهزودی چهارمین فیلم میلیارد دلاری سال شود. از سوی دیگر، «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» که دنباله «راهی به خانه نیست» (۲۰۲۱) است، از ۳۱ جولای روی پرده سینماها خواهد رفت.
روند فروش فیلمها نشان میدهد گیشه جهانی سینما پس از رکود ناشی از همهگیری کرونا، بار دیگر در مسیر رونق قرار گرفته و احتمال دارد سال جاری بیشترین تعداد آثار میلیارد دلاری پس از دوران پاندمی را ثبت کند.
در سال ۲۰۱۹، ۹ فیلم از جمله «انتقامجویان: پایان بازی»، «شیر شاه»، «علاءالدین»، «جوکر»، «مرد عنکبوتی: دور از خانه» و «کاپیتان مارول» از مرز یک میلیارد دلار عبور کردند. این آمار در سال ۲۰۲۰ و همزمان با تعطیلی گسترده سینماها به صفر رسید. در سال ۲۰۲۱ تنها «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» به این موفقیت دست یافت، سال ۲۰۲۲ سه فیلم، سال ۲۰۲۳ دو فیلم، سال ۲۰۲۴ سه فیلم و در سال ۲۰۲۵ نیز سه عنوان شامل «زوتوپیا ۲»، «آواتار: آتش و خاکستر» و «لیلو و استیچ» فروش میلیارد دلاری را تجربه کردند.
با ادامه اکران «داستان اسباببازی ۵»، پیشبینی میشود این فیلم از فروش یک میلیارد و ۷۰ میلیون دلاری «داستان اسباببازی ۴» نیز عبور کند و به پرفروشترین قسمت این مجموعه تبدیل شود. پیش از این، «داستان اسباببازی ۳» نیز در سال ۲۰۱۰ با فروش یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار وارد باشگاه میلیارد دلاری شده بود.
پنجمین قسمت این مجموعه به کارگردانی اندرو استانتون ساخته شده و بار دیگر شخصیتهای محبوبی چون وودی با صداپیشگی تام هنکس، باز لایتیر با صداپیشگی تیم آلن و جسی با صداپیشگی جون کیوسک را همراه با دیگر اسباببازیها به تصویر میکشد. در این قسمت، بانی به یک تبلت هوشمند کودکانه به نام «لیلیپد» وابسته میشود و اسباببازیها برای جلب دوباره توجه او تلاش میکنند.
این انیمیشن از اواسط ژوئن اکران خود را با افتتاحیه ۱۶۰ میلیون دلاری آغاز کرد که علاوه بر ثبت بهترین افتتاحیه سال، رکورد افتتاحیه مجموعه «داستان اسباببازی» را نیز شکست. استقبال منتقدان، بازخورد مثبت مخاطبان و محبوبیت چند دههای این مجموعه باعث شده «داستان اسباببازی ۵» همچنان یکی از اصلیترین انتخابهای خانوادهها در فصل تابستان باشد. همچنین تیلور سویفت نیز با قطعه «من میشناختم، من تو را میشناختم» در موسیقی متن فیلم حضور دارد.
در شرایطی که «داستان اسباببازی ۵» با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شده، استودیو پیکسار هفته گذشته بخشی از نیروهای خود را تعدیل کرد. این اقدام در حالی صورت گرفته که دنبالههای آثار موفق این استودیو همچنان فروش بالایی دارند، اما تولیدات اورجینال با استقبال کمتری مواجه شدهاند. نمونه آن انیمیشن «هاپرز» است که بهار امسال اکران شد و با وجود ایده متفاوت خود درباره دختری که ذهنش را به یک سگ آبی رباتیک منتقل میکند، نتوانست در گیشه موفق ظاهر شود.