اروپا در حال آماده شدن برای مشاهده یک خورشیدگرفتگی کامل در ۱۲ آگوست است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - خورشیدگرفتگی ۱۲ آگوست در اروپا، فقط از یک مسیر باریک عبور خواهد کرد که بخشهایی از شرق گرینلند، غرب ایسلند و شمال اسپانیا را پوشش میدهد. فقط مناطقی که در این مسیر قرار دارند، یعنی در قلب سایه تاریک ماه، خورشیدگرفتگی کامل را تجربه خواهند کرد. بقیه اروپای غربی و بخشهایی از آمریکای شمالی فقط یک خورشیدگرفتگی جزئی را خواهند دید؛ یک منظره نجومی دلپذیر و لذتبخش، اما فاقد لحظه تعیینکننده خورشیدگرفتگی کامل است که در آن آسمان کاملاً تاریک میشود و تاج خورشید با چشم غیرمسلح قابل مشاهده میشود.
به همین دلیل، "Map of Nope" که توسط مایکل زلر، نقشهنگار خورشیدگرفتگی، ایجاد شده است، قبل از این رویداد دوباره رواج پیدا میکند و به تمام بحثها در مورد اینکه آیا خورشیدگرفتگی کامل رخ خواهد داد یا خیر، پایان میدهد. این نقشه نشان میدهد که اگر در مسیر مستقیم خورشیدگرفتگی کامل نباشید، شاهد خورشیدگرفتگی کامل نخواهید بود.
نکات مهم در مورد خورشیدگرفتگی کامل پیش رو
مسیر و تاریخ: طبق گزارش فوربس، در ۱۲ آگوست، خورشیدگرفتگی کامل از گرینلند، ایسلند و اسپانیا عبور خواهد کرد. مرحله کامل خورشیدگرفتگی تا ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه در نزدیکی ایسلند ادامه خواهد داشت و در اسپانیا، خورشیدگرفتگی کامل درست قبل از غروب خورشید رخ خواهد داد.
یک رویداد تاریخی: این خورشیدگرفتگی نشاندهنده یک رویداد تاریخی است؛ این اولین خورشیدگرفتگی کامل قابل مشاهده در ایسلند از سال ۱۹۵۴، اولین در اسپانیا از سال ۱۹۰۵ و اولین در سرزمین اصلی اروپا از سال ۱۹۹۹ است.
مشاهده جزئی: میلیونها نفر در خارج از مسیر خورشیدگرفتگی کامل، از جمله ناظران در بیشتر اروپا، شمال غربی آفریقا، شرق کانادا و بخشهایی از شمال شرقی ایالات متحده، قادر به دیدن خورشیدگرفتگی جزئی خواهند بود.
اولویت با ایمنی: هر کسی که هر مرحله از خورشیدگرفتگی جزئی را مشاهده میکند، باید از عینکهای مخصوص خورشیدگرفتگی که مطابق با ISO ۱۲۳۱۲-۲ تأیید شدهاند، برای مشاهده ایمن این رویداد استفاده کند. فقط کسانی که در مسیر خورشیدگرفتگی کامل قرار دارند، میتوانند عینک خورشیدگرفتگی خود را بردارند، و فقط در طول خود خورشیدگرفتگی کامل.
نادر بودن این پدیده: خورشیدگرفتگی کامل تقریباً هر ۱۶ ماه یکبار در جایی از زمین رخ میدهد، اما برای هر مکان مشخصی نادر است و تقریباً هر چند قرن یکبار اتفاق میافتد.
راز پشت میم نقشه نه
جذابیت نقشه نه، که قبل از خورشیدگرفتگی کامل در ۸ آوریل ۲۰۲۴، در سراسر آمریکای شمالی محبوبیت گستردهای پیدا کرد، در استفاده از طنز آن برای نشان دادن این است که اگر در مسیر خورشیدگرفتگی کامل نباشید، هیچ بخشی از خورشیدگرفتگی کامل را نخواهید دید یا تجربه نخواهید کرد.
این تفاوت فاحش، حتی بین خورشیدگرفتگی جزئی و کامل، دلیل سفر هزاران مایلی دنبالکنندگان خورشیدگرفتگی برای رسیدن به مکان مناسب در زمان مناسب است.
منبع: الیوم السابع