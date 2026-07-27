کاشت مو با دستگاه یکی از محبوبترین روشهای درمان ریزش مو در تهران است که به دلیل دقت بالا، آسیب کمتر به بانک مو و بهبودی سریعتر، جایگزین روشهای سنتی شده است. با توجه به تعدد مراکز فعال کاشت مو در تهران، انتخاب یک کلینیک معتبر و باتجربه اهمیت زیادی دارد. در ادامه، فهرستی از بهترین مراکز کاشت مو با دستگاه در تهران را همراه با آدرس وبسایت، مطب و شماره تلفن آوردهایم. همچنین، معیارهای انتخاب و نکات مهم برای تصمیمگیری را توضیح میدهیم، تا خودتان بتوانید مناسبترین مرکز را با توجه شرایط و اولویتتان انتخاب کنید.
در این بخش، بهترین کلینیکهای کاشت مو با دستگاه در تهران را معرفی میکنیم.
کلینیک بینالمللی پوست و مو هلیا یکی از بهترین مراکز کاشت مو با دستگاه در تهران است. خدمات این مرکز شامل کاشت مو برای مردان و زنان است که به صورت روشهای نوین کاشت مو مبتنی بر دستگاه ایمپلنتر از جمله SUT و میکروگرافت ارائه میشود.
کلینیک کاشت مو باراد با مدیریت دکتر امیررضا نعمتی یکی از بهترین مراکز کاشت مو اتوماتیک تهران است. این کلینیک با مجوز رسمی و زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول به فعالیت است و از جدیدترین تکنیکهای کاشت مو استفاده میکند.
کلینیک کاشت مو بیوتی سنتر واقع در درمانگاه تخصصی پوست و موی تهرانیان، از متخصصان باتجربه و دستگاههای تخصصی کاشت مو بهره میبرد. این کلینیک یکی از بهترین مراکز کاشت مو با دستگاه در تهران است.
کلینیک تخصصی پوست و موی ساعی خدمات کاشت مو به روش میکروگرافت و Super FUE ارائه میکند. شعار این کلینیک مجهز، کاشت مو با تراکم بالا است که این کار را بدون نیاز به برش و بخیه انجام میدهد.
یکی از تخصصیترین مراکز پیوند و کاشت مو در تهران و ایران با بیش از ۲۰ سال سابقه است. این کلینیک توسط پروفسور محمدعلی نیلفروش زاده مدیریت میشود و کادر پزشکان مجربی نیز دارد که کاشت مو به روش ایمپلنتر و با جدیدترین تکنولوژیها را انجام میدهند.
برای انتخاب بهترین مرکز کاشت مو تهران، این معیارها را مدنظر قرار دهید:
برای آنکه بتوانید بهترین مرکز کاشت مو تهران را انتخاب کنید، مراکز معرفیشده را در جدول زیر مقایسه میکنیم.
|مرکز
|روش کاشت مو
|نقاط قوت و امکانات کلینیک
|مقیاس فعالیت
|کلینیک کاشت مو هلیا
|میکروگرافت، SUT
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کاشت مو تخصصی اتوماتیک و بدون نیاز به جراحی
استفاده از جدیدترین متد کاشت مو از جمله DHI با قلم ختصاصی CHOI
|بینالمللی (ایران و امارات)
|کلینیک باراد
|میکروگرافت، FUE، FIT، FUT، SUT و BHT
|انجام کاشت دستی و اتوماتیک
امکانات جراحی کامل
|مجموعه بزرگ چند طبقه
|کلینیک تهران بیوتی سنتر
|میکروفیت و SUT
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ارائه ضمانتنامه کتبی کاشت مو
کاشت مو به دو روش تهاجمی (یعنی روش سنتی و نواری) و کمتهاجم (روشهای نوین مثل DHI)
|یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز
|کلینیک پوست و مو ساعی
|میکروگرفت و SUPER FUE
|فضای مدرن، خدمات ترکیبی زیبایی
|متوسط تا بزرگ
|کلینیک دکتر نیلفروشزاده
|میکروگرافت، FUE، FUT و کاشت با سلولهای بنیادی
|پرداخت اقساطی
قدیمیترین مرکز فوقتخصصی کاشت مو
|چند دپارتمانی و بینالمللی (قطر، دبی و مسقط)
هزینه کاشت مو با دستگاه در تهران براساس روشی که انتخاب میکنید، وسعت ناحیه طاسی، تعداد گرافت مورد نیاز، کیفیت بانک مو، نوع دستگاه کاشت مو، تجربه پزشک و جلسات تکمیلی مورد نیاز، متفاوت است. طبیعتاً فردی که ناحیه طاسی بیشتری دارد، نیاز به گرافت بیشتر و متعاقباً صرف هزینه بیشتر دارد. بسته به این ویژگیها هزینه کاشت مو با دستگاه در تهران معمولاً از ۱۴ میلیون تومان شروع میشود. این رقم برای مرداد ماه ۱۴۰۵ است و صرفاً هزینه کاشت مو با دستگاه با حداقل گرافت را دربر میگیرد، نه مشاوره یا داروهای بعد از عمل را. برای محاسبه هزینه دقیق باید مشاوره دریافت کنید، تا بعد از تعیین روش کاشت و تعداد گرافت مورد نیاز، هزینه نهایی مشخص شود.
برای اطمینان از اعتبار یک مرکز کاشت مو و ارزیابی کیفیت خدمات آن، این اقدامات را جدی بگیرید:
برای انتخاب یک کلینیک مناسب، از اشتباهاتی که بقیه مرتکب میشوند، دوری کنید:
جمعبندی
انتخاب مرکز کاشت مو با دستگاه در تهران باید بر پایه بررسی دقیق مجوزها، تجربه تیم پزشکی، نوع تجهیزات و بازخورد واقعی مراجعان صورت گیرد، نه صرفاً تبلیغات. در این مقاله، بهترین مراکز کاشت مو در تهران را معرفی کردیم، ولی توصیه میکنیم قبل از هر تصمیمی، از کلینیکهای موردنظرتان، مشاوره دریافت کنید.