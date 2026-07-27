کاشت مو با دستگاه یکی از محبوب‌ترین روش‌های درمان ریزش مو در تهران است که به دلیل دقت بالا، آسیب کمتر به بانک مو و بهبودی سریع‌تر، جایگزین روش‌های سنتی شده است. با توجه به تعدد مراکز فعال کاشت مو در تهران، انتخاب یک کلینیک معتبر و باتجربه اهمیت زیادی دارد. در ادامه، فهرستی از بهترین مراکز کاشت مو با دستگاه در تهران را همراه با آدرس وب‌سایت، مطب و شماره تلفن آورده‌ایم. همچنین، معیارهای انتخاب و نکات مهم برای تصمیم‌گیری را توضیح می‌دهیم، تا خودتان بتوانید مناسب‌ترین مرکز را با توجه شرایط و اولویت‌تان انتخاب کنید.

مراکز کاشت مو با دستگاه در تهران با آدرس و راه های ارتباطی

در این بخش، بهترین کلینیک‌های کاشت مو با دستگاه در تهران را معرفی می‌کنیم.

کلینیک هلیا

کلینیک بین‌المللی پوست و مو هلیا یکی از بهترین مراکز کاشت مو با دستگاه در تهران است. خدمات این مرکز شامل کاشت مو برای مردان و زنان است که به صورت روش‌های نوین کاشت مو مبتنی بر دستگاه ایمپلنتر از جمله SUT و میکروگرافت ارائه می‌شود.

آدرس وب‌سایت: heliaclinic.com

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۵۰۲۰۵۰

آدرس کلینیک: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، برج تجاری نگین الهیه، طبقه اول

کلینیک باراد

کلینیک کاشت مو باراد با مدیریت دکتر امیررضا نعمتی یکی از بهترین مراکز کاشت مو اتوماتیک تهران است. این کلینیک با مجوز رسمی و زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول به فعالیت است و از جدیدترین تکنیک‌های کاشت مو استفاده می‌کند.

آدرس وب‌سایت: baradclinic.com

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۸۰۰۳۹ - ۰۲۱۲۲۰۰۷۰۸۰

- آدرس کلینیک: خیابان دولت (کلاهدوز)، خیابان اخلاقی غربی، خیابان مطلبی نژاد، بن بست لعل، پلاک ۱۷، ساختمان باراد

تهران بیوتی سنتر

کلینیک کاشت مو بیوتی سنتر واقع در درمانگاه تخصصی پوست و موی تهرانیان، از متخصصان باتجربه و دستگاه‌های تخصصی کاشت مو بهره می‌برد. این کلینیک یکی از بهترین مراکز کاشت مو با دستگاه در تهران است.

آدرس وب‌سایت: tehranbeautycenter.com

شماره تماس: ۰۲۱۷۹۹۵۸

آدرس کلینیک: سعادت‌آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شعبانی (نهم شرقی)، پلی‌کلینیک زیبایی تهرانیان، طبقه دوم

کلینیک تخصصی پوست و موی ساعی

کلینیک تخصصی پوست و موی ساعی خدمات کاشت مو به روش میکروگرافت و Super FUE ارائه می‌کند. شعار این کلینیک مجهز، کاشت مو با تراکم بالا است که این کار را بدون نیاز به برش و بخیه انجام می‌دهد.

آدرس وب‌سایت کلینیک کاشت مو ساعی: saeeclinic.com

اینستاگرام: clinic.saee

شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۹۶۵۱۸

آدرس کلینیک: بلوار آفریقا (جردن)، ابتدای دستگردی غربی، پلاک ۲۶۹، طبقه ۳

کلینیک دکتر نیلفروش‌زاده

یکی از تخصصی‌ترین مراکز پیوند و کاشت مو در تهران و ایران با بیش از ۲۰ سال سابقه است. این کلینیک توسط پروفسور محمدعلی نیلفروش زاده مدیریت می‌شود و کادر پزشکان مجربی نیز دارد که کاشت مو به روش ایمپلنتر و با جدیدترین تکنولوژی‌ها را انجام می‌دهند.

آدرس وب‌سایت: nilforoushzadeh.clinic

شماره تماس: ۰۲۱۴۵۶۴۰

آدرس کلینیک: خیابان نلسون ماندلا، تقاطع میرداماد، نبش کوچه عمدی، پلاک ۶۷

معیارهای انتخاب بهترین مرکز کاشت مو با دستگاه در تهران

برای انتخاب بهترین مرکز کاشت مو تهران، این معیارها را مدنظر قرار دهید:

مجوز رسمی از وزارت بهداشت: همه کلینیک‌های تخصصی باید مجوز رسمی از وزارت بهداشت داشته باشند. برای اطمینان، شماره مجوز کلینیک را در سامانه‌های استعلام وزارت بهداشت جست‌وجو کنید.

همه کلینیک‌های تخصصی باید مجوز رسمی از وزارت بهداشت داشته باشند. برای اطمینان، شماره مجوز کلینیک را در سامانه‌های استعلام وزارت بهداشت جست‌وجو کنید. تجربه و تخصص تیم پزشکی: درباره تجربه پزشک و سابقه فعالیت او در جلسه مشاوره بپرسید. سابقه بیشتر پزشک معمولاً با نتایج بهتر همراه است.

درباره تجربه پزشک و سابقه فعالیت او در جلسه مشاوره بپرسید. سابقه بیشتر پزشک معمولاً با نتایج بهتر همراه است. نوع دستگاه و روش کاشت: حتماً درباره نوع دستگاه‌ها و روش کاشت در کلینیک بپرسید. اگر جایی از توضیحات مبهم بود، از مشاور جزئیات بیشتر بخواهید.

حتماً درباره نوع دستگاه‌ها و روش کاشت در کلینیک بپرسید. اگر جایی از توضیحات مبهم بود، از مشاور جزئیات بیشتر بخواهید. نمونه‌کار واقعی: مراکز معتبر معمولاً نمونه کارهای قبل و بعد کاشت مو را در وب‌سایت یا اینستاگرام خود قرار می‌دهند. حتما این تصاویر را ببینید و نمونه‌ کارهای جدید را هم دنبال کنید.

مراکز معتبر معمولاً نمونه کارهای قبل و بعد کاشت مو را در وب‌سایت یا اینستاگرام خود قرار می‌دهند. حتما این تصاویر را ببینید و نمونه‌ کارهای جدید را هم دنبال کنید. شفافیت در هزینه: هزینه کاشت مو با دستگاه در تهران به صورت حدودی در وب‌سایت هر کسب‌وکار ذکر شده است، ولی هزینه دقیق باید در جلسه مشاوره تعیین شود.

هزینه کاشت مو با دستگاه در تهران به صورت حدودی در وب‌سایت هر کسب‌وکار ذکر شده است، ولی هزینه دقیق باید در جلسه مشاوره تعیین شود. خدمات پیگیری بعد از عمل: از مشاور مرکز درباره ویزیت‌های بعد از کاشت مو و رفع مشکلات احتمالی مثل عدم رویش نیز بپرسید؛ که چگونه است و هزینه جداگانه دارد یا خیر.

مقایسه مراکز ارائه دهنده کاشت مو با دستگاه

برای آنکه بتوانید بهترین مرکز کاشت مو تهران را انتخاب کنید، مراکز معرفی‌شده را در جدول زیر مقایسه می‌کنیم.

مرکز روش کاشت مو نقاط قوت و امکانات کلینیک مقیاس فعالیت کلینیک کاشت مو هلیا میکروگرافت، SUT کاشت مو تخصصی اتوماتیک و بدون نیاز به جراحی استفاده از جدیدترین متد کاشت مو از جمله DHI با قلم ختصاصی CHOI بین‌المللی (ایران و امارات) کلینیک باراد میکروگرافت، FUE، FIT، FUT، SUT و BHT انجام کاشت دستی و اتوماتیک

امکانات جراحی کامل مجموعه بزرگ چند طبقه کلینیک تهران بیوتی سنتر میکروفیت و SUT ارائه ضمانت‌نامه کتبی کاشت مو

شرایط اقساط کاشت مو به دو روش تهاجمی (یعنی روش سنتی و نواری) و کم‌تهاجم (روش‌های نوین مثل DHI) یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین مراکز کلینیک پوست و مو ساعی میکروگرفت و SUPER FUE فضای مدرن، خدمات ترکیبی زیبایی متوسط تا بزرگ کلینیک دکتر نیلفروش‌زاده میکروگرافت، FUE، FUT و کاشت با سلول‌های بنیادی پرداخت اقساطی

قدیمی‌ترین مرکز فوق‌تخصصی کاشت مو چند دپارتمانی و بین‌المللی (قطر، دبی و مسقط)

هزینه کاشت مو با دستگاه در تهران براساس روشی که انتخاب می‌کنید، وسعت ناحیه طاسی، تعداد گرافت مورد نیاز، کیفیت بانک مو، نوع دستگاه کاشت مو، تجربه پزشک و جلسات تکمیلی مورد نیاز، متفاوت است. طبیعتاً فردی که ناحیه طاسی بیشتری دارد، نیاز به گرافت بیشتر و متعاقباً صرف هزینه بیشتر دارد. بسته به این ویژگی‌ها هزینه کاشت مو با دستگاه در تهران معمولاً از ۱۴ میلیون تومان شروع می‌شود. این رقم برای مرداد ماه ۱۴۰۵ است و صرفاً هزینه‌ کاشت مو با دستگاه با حداقل گرافت را دربر می‌گیرد، نه مشاوره یا داروهای بعد از عمل را. برای محاسبه هزینه دقیق باید مشاوره دریافت کنید، تا بعد از تعیین روش کاشت و تعداد گرافت مورد نیاز، هزینه نهایی مشخص شود.

بررسی اعتبار خدمات کاشت مو با دستگاه در مراکز تهران

برای اطمینان از اعتبار یک مرکز کاشت مو و ارزیابی کیفیت خدمات آن، این اقدامات را جدی بگیرید:

مجوز فعالیت را از سامانه‌های استعلام وزارت بهداشت بررسی کنید. سوابق پزشک مسئول را بسنجید؛ شامل سابقه فعالیت، تعداد کاشت موهای انجام‌شده و مدرک تخصصی او. نمونه‌کارهای واقعی کلینیک را بررسی کنید. نظرات بیماران در گوگل مپ و شبکه‌های اجتماعی را با دقت بخوانید، هم نظرات مثبت و هم انتقادی.

اشتباهات رایج هنگام انتخاب مرکز کاشت مو با دستگاه

برای انتخاب یک کلینیک مناسب، از اشتباهاتی که بقیه مرتکب می‌شوند، دوری کنید:

جایی را صرفاً براساس تبلیغات انتخاب کردن: بعضی مراکز، عکس‌ها و ویدیوهای جذاب تبلیغاتی دارند، ولی در عمل اینطور نیستند. پس، به‌جای اعتماد به شعارهای تبلیغاتی، سراغ بازخورد واقعی مراجعان، بررسی نمونه کارها و استعلام مجوزهای رسمی بروید.

توجه بیش از حد به قیمت: قیمت پایین در کنار کیفیت بالا اهمیت دارد. ارزانی بیش از حد، بی‌دلیل نیست، پس مراقب باشید.

مراجعه به مراکز فاقد پزشک متخصص: بعضی مراکز، کاشت مو را بدون پزشک متخصص یا بدون نظارت او انجام می‌دهند. بنابراین، از نام و مدرک پزشک مسئول و حضور واقعی او در حین کاشت مو مطمئن شوید.

بی‌توجهی به نمونه‌کارها: عکس‌های قبل و بعد واقعی مراجعان اطلاعات زیادی در اختیارتان قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

انتخاب مرکز کاشت مو با دستگاه در تهران باید بر پایه بررسی دقیق مجوزها، تجربه تیم پزشکی، نوع تجهیزات و بازخورد واقعی مراجعان صورت گیرد، نه صرفاً تبلیغات. در این مقاله، بهترین مراکز کاشت مو در تهران را معرفی کردیم، ولی توصیه می‌کنیم قبل از هر تصمیمی، از کلینیک‌های موردنظرتان، مشاوره دریافت کنید.