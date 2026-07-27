گر میپرسید زیباترین روستای شمال کجاست، پاسخ ثابتی برای آن وجود ندارد؛ چراکه شمال ایران آنقدر روستای دیدنی دارد که انتخاب یک مورد بهعنوان زیباترین، تقریباً غیرممکن است. از جواهرده در نزدیکی رامسر تا ماسوله در گیلان، هرکدام از این روستاها ویژگی خاص خودشان را دارند؛ برخی بهخاطر معماری پلکانی معروفاند و برخی بهخاطر رودخانهها و آبشارهایی که در دلشان جریان دارند. اگر برنامه سفرتان شامل بازدید از چند روستای مختلف است، اجاره ویلا شمال گزینهای است که به شما اجازه میدهد نزدیکترین اقامتگاه به هرکدام از این روستاها را انتخاب کنید. در ادامه، زیباترین روستاهای شمال ایرانرا به تفکیک استان معرفی میکنیم.
|روستا
|استان
|ویژگی اصلی
|جواهرده
|مازندران (رامسر)
|آبشار، چشمه، دالان بهشت
|مازیچال
|مازندران
|ارتفاع بالا، مهآلود و پدیده اقیانوس ابر
|فیلبند
|مازندران
|بالاتر از ابرها، خنکترین مقصد تابستانی
|لاویج
|مازندران
|سوغات محلی، لبنیات و عسل
|ماسوله
|گیلان
|معماری پلکانی تاریخی
|سوباتان
|گیلان
|ییلاق مرتفع، نزدیک به آبشار
|حیران
|گیلان
|خوشآبوهوا، غذای اصیل گیلکی
|رحیم آباد و واجارگاه
|گیلان (رودسر)
|طبیعت بکر و کمتر توریستی
برای دیدن فهرست کاملتری از زیباترین روستاهای مازندران، در ادامه چند مورد از شناختهشدهترین آنها را با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم:
جواهرده یکی از شناختهشدهترین روستاهای شمال است که در نزدیکی رامسر و در دل کوهستانهای بلند قرار دارد. مسیر رسیدن به این روستا از میان درختان و رودخانههای رشتهکوه البرز میگذرد و به همین دلیل به «دالان بهشت» معروف شده است. آبشارها، چشمههای طبیعی و جنگلهای انبوه اطراف جواهرده، آن را به یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری داخلی تبدیل کردهاند.
مازیچال یکی از مسحورکنندهترین ارتفاعات مازندران است که در منطقهای ییلاقی نزدیک روستای دراسرا قرار دارد. این روستا بهخاطر مهآلود بودن و قرار گرفتن در ارتفاع بالا، اغلب حس عبور از میان ابرها را به بازدیدکنندگانش میدهد؛ تجربهای که کمتر روستایی میتواند ارائه دهد.
فیلبند هم مثل مازیچال، در ارتفاعی بالاتر از ابرها واقع شده است. این ویژگی خاص، فیلبند را به یکی از مقاصد محبوب برای فرار از گرمای تابستان و تجربه پدیده اقیانوس ابر تبدیل کرده است.
لاویج یکی دیگر از روستاهای زیبای شمال است که علاوه بر طبیعتش، بهخاطر محصولات محلیاش هم شناخته میشود. اگر به این روستا سفر کنید، میتوانید از محصولات لبنی محلی، عسل طبیعی و صنایع دستی منطقه، سوغاتیهای اصیلی تهیه کنید.
ماسوله شاید شناخته شدهترین روستای شمال ایران باشد؛ روستایی با قدمتی چند صد ساله که معماری پلکانی منحصربهفردش، حیاط خانهای را پشت بام خانه پایینی کرده است. حتی در اوج تابستان هم، بهخاطر ارتفاع بالا، هوای این روستا مطبوع و خنک است.
سوباتان در ارتفاعات گیلان و نزدیک تالش و دریاچه نئور قرار دارد. چشماندازهای نفسگیر این روستا از جنگلهای سرسبز و مراتع گسترده، همراه با نزدیکی به آبشار ورزان، آن را به یکی از بهترین مقاصد برای عکاسی و پیادهروی تبدیل کرده است.
روستای حیران یکی از خوش آبوهوا ترین روستاهای گیلان است که بسیاری آن را جذابترین روستای این استان میدانند. اگر به دنبال تجربه زندگی روستایی شمال و چشیدن غذاهای اصیل گیلکی هستید، حیران گزینهای است که نباید از آن غافل شوید.
اگرچه بندرانزلی خودش یک شهر است، اما روستاهای اطراف این منطقه و ترکیب تالاب معروف با دریای خزر، آن را به یکی از متفاوتترین نقاط شمال برای گشتوگذار تبدیل کرده است. مسافرانی که میخواهند علاوه بر روستاهای ییلاقی، طبیعت تالابی را هم تجربه کنند، معمولاً ویلا انزلی را برای اقامت خود در نظر میگیرند تا هم به ساحل نزدیک باشند و هم دسترسی راحتی به بازارهای محلی و تالاب داشته باشند.
اگر سؤالتان این است که زیباترین منطقه شمال ایران کجاست، پاسخ به سلیقه شما بستگی دارد. اگر عاشق دریا و ساحل هستید، منطقه لوکس متل قو (سلمان شهر) و اطراف آن، با ترکیب ساحل و جنگلهای نزدیک، گزینهای عالی است. برای اقامتی راحت در این منطقه، انتخاب یک ویلا متل قو دسترسی سریعی به ساحل و روستاهای اطراف برایتان فراهم میکند. اما اگر طبیعت کوهستانی و روستاهای ییلاقی را ترجیح میدهید، منطقه کجور و کلاردشت در مازندران یا مسیر تالش تا ماسال در گیلان بهترین گزینهها خواهند بود.
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نباید فراموش کرد که شرق گیلان هم روستاهای دیدنی خودش را دارد. شهرستان رودسر و روستاهایی مثل رحیمآباد و واجارگاه، با طبیعت ارگانیک و کمتر دستخوردهشان (بدون ساختوسازهای زیاد ویلایی)، تجربهای متفاوت از سایر روستاهای معروفتر ارائه میدهند؛ برای کسانی که به دنبال طبیعت بکرتر و کمتر توریستی هستند، این منطقه ارزش کاوش دارد.
شمال ایران، از جواهرده و مازیچال در مازندران تا ماسوله و سوباتان در گیلان، سرشار از روستاهایی است که هرکدام هویت و زیبایی خاص خود را دارند. بهجای گشتن به دنبال یک پاسخ قطعی برای زیباترین روستای شمال، بهتر است چند مقصد مختلف را در فصول مختلف سال تجربه کنید تا تنوع بینظیر طبیعت شمال ایران را از نزدیک لمس کنید.
سوالات متداول
پاسخ قطعی وجود ندارد؛ جواهرده، ماسوله، مازیچال و سوباتان از پرطرفدارترین و زیباترین روستاهای شمال محسوب میشوند، هرکدام با ویژگی خاص خودشان.
روستاهایی مثل رحیم آباد و واجارگاه در شرق گیلان، بهخاطر ساختوساز کمتر و طبیعت شان، گزینههای خوبی برای کسانی هستند که شلوغی مقاصد معروف را دوست ندارند.
تابستان بهخاطر خنکی هوا، بهترین فصل برای روستاهای مرتفعی مثل فیلبند و مازیچال است؛ در حالی که بهار و پاییز برای روستاهای پایینتر مناسبترند.