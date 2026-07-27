باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، در سرمقالهای در روزنامه واشنگتن پست، از تعرفههای وضع شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که دهها جلسه بین تیمهای دو کشور و همچنین استدلالها و اسناد فنی معتبر ارائه شده توسط لولا را نادیده گرفته بود، انتقاد کرد.
او هشدار داد که این تعرفههای ناعادلانه به اقتصاد آمریکا و مشارکت بین دو کشور آسیب میرساند و به طور بالقوه منجر به پیدایش کشورهای دیگر به عنوان جایگزین بازار آمریکا خواهد شد.
او در این مقاله نوشت: یک سال پیش، از دیدن نامهای از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که به صورت آنلاین منتشر شد و در آن تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی اعمال شده بود، شگفتزده شدم. پاراگراف ابتدایی نامه به رئیس جمهور سابق، جایر بولسونارو، که سال گذشته به اتهام تلاش برای کودتا در برزیل محکوم شد و اکنون در بازداشت خانگی است، اشاره داشت و انگیزه سیاسی پشت این اقدام را روشن میکرد.
داسیلوا ادامه داد: از آن زمان تاکنون در گفتگوهایم با ترامپ تاکید کردهام که برای دستیابی به یک رابطه سازنده بین دو کشور، نیازی به اشتراک جهانبینی یکسان نداریم. به هر حال، ما دو دموکراسی و اقتصاد بزرگ در قاره آمریکا را رهبری میکنیم.
رئیسجمهور برزیل گفت: مذاکرات بین ما، همراه با احکام دیوان عالی آمریکا، منجر به لغو نسخه اولیه اقدامات تعرفهای گسترده شد. با این حال، این ماه، با نادیده گرفتن دهها جلسه بین تیمهای ما، استدلالهای فنی محکم و اسنادی که شخصا به ترامپ ارائه دادم، دولت آمریکا تعرفههای جدیدی را از ۱۲.۵ درصد تا ۳۷.۵ درصد بر برزیل اعمال کرد.
او توضیح داد که در نتیجه، سازمان مستقل Global Trade Alert مستقر در سوئیس، تخمین میزند که برزیل و ترکیه اکنون پس از چین، دومین کشورهایی هستند که آمریکا بیشترین تجارت را با آنها دارد. این در حالی است که مازاد تجاری دوجانبه بین آمریکا و برزیل در کالاها و خدمات، که طی ۱۵ سال متوالی به ۴۲۸ میلیارد دلار رسیده است، وجود دارد.
داسیلوا تاکید کرد که تعرفههای جدید علاوه بر ناعادلانه بودن، یک اشتباه استراتژیک نیز هستند: آنها به اقتصاد آمریکا و همکاری واشنگتن و برازیلیا آسیب خواهند رساند. بسیاری از صنایع آمریکا به نهادههای برزیلی متکی هستند. مواد غذایی، کفش، منسوجات، مبلمان، قطعات خودرو و بسیاری از محصولات دیگر برای مصرفکنندگان آمریکایی گرانتر خواهند شد.
شایان ذکر است که صادرات برزیل به آمریکا به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۹۷ رسیده است. در مقایسه با شش ماه اول ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، تجارت دوجانبه با آمریکا ۱۲.۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که تجارت برزیل با اتحادیه اروپا ۶.۱ درصد و تجارت آن با چین ۱۵.۹ درصد افزایش یافته است.
رئیسجمهور برزیل در پایان تاکید کرد که در میانمدت، این تعرفهها زنجیرههای تامین یکپارچه فعلی را مختل میکنند و شرکتهای برزیلی تامینکنندگان آمریکایی خود را با شرکای دیگری جایگزین خواهند کرد. این امر به وضوح تضاد بین منافعی را که آمریکا در استراتژی امنیت ملی خود اعلام میکند و سیاستهای آن در قبال نیمکره غربی نشان میدهد.
منبع: المیادین