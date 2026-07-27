باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مایکروسافت آزمایش یک مدل جدید بازی ابری را در ایکسباکس آغاز کرده است که به کاربران اجازه میدهد برخی از بازیهای خود را در ازای تماشای تبلیغات به صورت رایگان انجام دهند. این اقدام با هدف کاهش هزینه دسترسی به بازیهای ابری و جذب بازیکنان بیشتر به این پلتفرم انجام میشود.
این ویژگی در حال حاضر به صورت آزمایشی فقط برای اعضای برنامه اینسایدر ایکسباکس در دسترس است که میتوانند بازیهای منتخب را از کتابخانه شخصی خود بدون نیاز به اشتراک در Xbox Game Pass یا پرداخت هزینههای اضافی برای بازیهای ابری، استریم کنند.
تبلیغات قبل از گیمپلی و محدودیت یک ساعته در هر جلسه
طبق گفته مایکروسافت، تبلیغات فقط قبل از شروع جلسه استریم ظاهر میشوند و پس از شروع جلسه، گیمپلی با هیچ تبلیغی قطع نمیشود. با این حال، این شرکت در طول مرحله آزمایشی، محدودیت یک ساعته برای هر جلسه استریم اعمال کرده است.
این شرکت هنوز فاش نکرده است که آیا محدودیت روزانه یا ماهانهای برای تعداد جلساتی که کاربران میتوانند اجرا کنند وجود خواهد داشت یا خیر، و همچنین مشخص نکرده است که این ویژگی چه زمانی برای همه بازیکنان در دسترس خواهد بود.
کاهش هزینه بازی و دسترسی به جدیدترین عناوین
مایکروسافت تأیید میکند که هدف از این ابتکار، کاهش هزینه دسترسی به بازیها، به ویژه برای بازیکنانی است که از قبل دستگاههایی دارند که از بازیهای ابری پشتیبانی میکنند. به عنوان مثال، کاربران ایکسباکس وان میتوانند بازیهای جدیدتر طراحی شده برای ایکسباکس سری X/S را بدون نیاز به خرید کنسول جدید امتحان کنند.
این شرکت توضیح داد که این برنامه کاملاً اختیاری است، زیرا بازیکنان همچنان میتوانند از طریق روشهای پشتیبانی شده سنتی به بازیهای خود دسترسی داشته باشند. مایکروسافت همچنان به ارزیابی نتایج این آزمایش قبل از گسترش آن ادامه میدهد.
این اقدام چند روز پس از راهاندازی سازگاری معکوس در رایانههای شخصی انجام میشود که به مجموعهای از بازیهای اصلی ایکسباکس اجازه میدهد تا روی رایانههای شخصی ویندوزی و دستگاههای تلفن همراه سازگار، به عنوان بخشی از تلاشهای این شرکت برای گسترش اکوسیستم بازی خود و دستیابی به بیشترین تعداد ممکن از بازیکنان، بازی شوند.
در همین حال، مایکروسافت پس از اعلام یکی از بزرگترین سازماندهیهای مجدد در تاریخ این بخش، همچنان به بازسازی بخش ایکسباکس خود ادامه میدهد. این شامل اخراج هزاران کارمند و تعطیلی چندین استودیوی توسعه بازی، در بحبوحه کندی رشد در تجارت ایکسباکس و کاهش محبوبیت سرویس گیم پس در مقایسه با انتظارات شرکت، میشود.
منبع: الیوم السابع