رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اینکه تیم ملی در برابر رقبای قدرتمند شکست نخورد، ناکامی در صعود را نتیجه مستقیم استقرار دیرهنگام و چالش اختلاف زمانی ۱۲ ساعته در مکزیک دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی تاج در اظهاراتی جنجالی و در عین حال مسئولانه، از ناکامی تیم ملی در صعود به مرحله بعدی رقابتها ابراز تأسف کرد. وی با تأکید بر اینکه تیم ملی در برابر سه تیم قدرتمند رقیب شکستهای سنگینی نخورد، معتقد است که تیم میتوانست بسیار فراتر از این ظاهر شود.
تاج با اشاره به یکی از بزرگترین اشتباهات مدیریتی در این دوره، گفت: «استقرار تنها ۶ روز مانده به مسابقات در مکزیک و مواجهه با اختلاف زمانی ۱۲ ساعته، ضربه بزرگی به آمادگی بازیکنان وارد کرد.» وی ضمن عذرخواهی از مردم، این شرایط نامساعد را عامل اصلی عدم دستیابی به نتایج مطلوب دانست.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ما باید واقعبین باشیم؛ نمیگویم بهترین نتیجه تاریخ را گرفتیم و قهرمان جام شدیم و معتقدم میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. من هم با توجه به اینکه به مرحله حذفی راه پیدا نکردیم از مردم کشورم و وطن عزیزم عذرخواهی میکنم. با این حال معتقدم تیم ملی درمقابل سه دسته نباخت.
ما در سه بازی عملکرد قابل قبولی داشتیم. مقابل بلژیک بازی خوبی انجام دادیم و دیدار با مصر نیز قابل قبول بود. در هر سه مسابقه، بهترین بازیکن میدان از تیم ملی ایران انتخاب شد. درباره دیدارهای ما نیز بازتابهای زیادی در سطح جهان وجود داشت. سه پیام روی تابلوی داخل رختکن نوشتیم که رسانههای ازاد دنیا هر یک از آنها را عالی پوشش دادند. ما به سه دسته نباخیتم؛ میزبان، رقیبان و همچنین عده اندکی وطن فروش که برنامههایی داشتند، اما نقش برآب شد.