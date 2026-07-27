کاهش ۴۰ هزار تنی ضایعات کشاورزی فارس با توسعه صنایع تبدیلی

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی فارس گفت: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی با سرمایه‌گذاری ۹۳۲۱ میلیارد ریالی در استان فارس، طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، منجر به کاهش ۴۰ هزار تنی ضایعات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم برای بیش از ۲۴۷ نفر شده است.

سعیده صادقی با ارائه گزارش عملکرد این مدیریت، اعلام کرد: در این بازه زمانی، ۱۹ واحد صنعتی موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند. این واحد‌ها با ظرفیت تولید بیش از ۱۸۱ هزار تن و جذب ۳۰۴ هزار تن ماده خام، در شهرستان‌های شیراز، مرودشت، لارستان، زرین دشت، بیضا، قیرکارزین، استهبان، داراب، فسا و کازرون مستقر شده‌اند.

او با تشریح طیف محصولات تولیدی این واحد‌ها بیان کرد: این پروژه‌ها شامل حوزه‌های استراتژیک از جمله فرآورده‌های گوشتی، بسته‌بندی حبوبات و میوه، تولید عرقیات و اسانس، محصولات آردی، خوراک دام و طیور، سردخانه‌ها و تولید رب گوجه‌فرنگی است که زنجیره تأمین محصولات کشاورزی استان را تقویت می‌کنند.

صادقی در ادامه با اشاره به اهمیت اقتصادی این بخش، افزود: توسعه صنایع تبدیلی حکم شریان حیاتی را برای بخش کشاورزی دارد؛ چرا که این صنعت با تبدیل محصولات خام به کالا‌های با ارزش افزوده بالا، موجب تثبیت درآمد کشاورزان، افزایش سودآوری و ایجاد امنیت غذایی و استقلال اقتصادی استان می‌شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی فارس خاطرنشان کرد: با بهبود زیرساخت‌های تولیدی و تمرکز بر مدیریت هوشمندانه منابع آب و خاک، می‌توان محصولات باکیفیت استان فارس را نه تنها در بازار‌های داخلی، بلکه در بازار‌های جهانی نیز به عرضه رساند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس