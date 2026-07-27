باشگاه خبرنگاران جوان - رضا تارک، رئیس کمیته امداد جزیره قشم، از اقدامات حمایتی این نهاد در دوران بحرانی جنگ تحمیلی سوم برای کمک به معیشت و رفع نیازهای اساسی خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای خدمت‌رسانی مؤثر به مناطق تحت تأثیر این جنگ در جزیره قشم، پس از بررسی، برنامه‌ریزی دقیق و شناسایی خانواده‌های نیازمند توسط مددکاران کمیته امداد، ۳۱۷ بسته غذایی شامل اقلامی نظیر برنج، روغن، انواع حبوبات و رب گوجه‌فرنگی، به ارزش ۶۶۵ میلیون تومان تأمین و میان نیازمندان توزیع شد.

تارک ادامه داد: در کنار توزیع بسته‌های معیشتی، کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها نیز تهیه و توزیع شد که شامل ۳۰ دستگاه کولر گازی، ۱۸ تخته فرش، ۱۶ دستگاه آبگرمکن، ۱۴ دستگاه اجاق گاز و تعدادی تلویزیون بود. به گفته وی، ارزش این اقلام در مجموع بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان برآورد شده است.

رئیس کمیته امداد جزیره قشم همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن مددجویان بیان کرد: در بخش بهسازی و تعمیرات واحدهای مسکونی، با اختصاص ۳۷۰ میلیون تومان اعتبار، ۱۰ مورد بازسازی و تعمیر مسکن مددجویان انجام شد.

وی مجموع ارزش خدمات و فعالیت‌های انجام‌شده از ابتدای جنگ اخیر تاکنون را بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تمامی این خدمات حمایتی از محل اعتبارات و منابع کمیته امداد و بر اساس نیازسنجی دقیق، شناسایی اطلاعات خانوارها در سامانه هوشمند کمیته امداد (سها) و با نظارت مستقیم مددکاران، به جامعه هدف این نهاد در جزیره قشم ارائه شده است.

منبع :پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امدادهرمزگان