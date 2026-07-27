رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) جزیره قشم گفت: این نهاد در جریان جنگ تحمیلی سوم، با تأمین بسته‌های معیشتی، توزیع کالاهای اساسی و اجرای تعمیرات مسکن مددجویان، بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خدمات حمایتی به خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا تارک، رئیس کمیته امداد جزیره قشم، از اقدامات حمایتی این نهاد در دوران بحرانی جنگ تحمیلی سوم برای کمک به معیشت و رفع نیازهای اساسی خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای خدمت‌رسانی مؤثر به مناطق تحت تأثیر این جنگ در جزیره قشم، پس از بررسی، برنامه‌ریزی دقیق و شناسایی خانواده‌های نیازمند توسط مددکاران کمیته امداد، ۳۱۷ بسته غذایی شامل اقلامی نظیر برنج، روغن، انواع حبوبات و رب گوجه‌فرنگی، به ارزش ۶۶۵ میلیون تومان تأمین و میان نیازمندان توزیع شد.

تارک ادامه داد: در کنار توزیع بسته‌های معیشتی، کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها نیز تهیه و توزیع شد که شامل ۳۰ دستگاه کولر گازی، ۱۸ تخته فرش، ۱۶ دستگاه آبگرمکن، ۱۴ دستگاه اجاق گاز و تعدادی تلویزیون بود. به گفته وی، ارزش این اقلام در مجموع بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان برآورد شده است.

رئیس کمیته امداد جزیره قشم همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن مددجویان بیان کرد: در بخش بهسازی و تعمیرات واحدهای مسکونی، با اختصاص ۳۷۰ میلیون تومان اعتبار، ۱۰ مورد بازسازی و تعمیر مسکن مددجویان انجام شد.

وی مجموع ارزش خدمات و فعالیت‌های انجام‌شده از ابتدای جنگ اخیر تاکنون را بیش از ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تمامی این خدمات حمایتی از محل اعتبارات و منابع کمیته امداد و بر اساس نیازسنجی دقیق، شناسایی اطلاعات خانوارها در سامانه هوشمند کمیته امداد (سها) و با نظارت مستقیم مددکاران، به جامعه هدف این نهاد در جزیره قشم ارائه شده است.

منبع :پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امدادهرمزگان

برچسب ها: کمیته امداد ، هرمزگان ، جزیره قشم
خبرهای مرتبط
معرفی پتانسیل‌های مختلف روستاهای جزیره قشم + فیلم
کشف ۹۲ رأس دام قاچاق در جزیره قشم
اختتامیه کمپ تمرینی بانوان کاراته در قشم با حضور لاله صمدی برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
توسعه گردشگری هرمزگان با مشارکت مردم شتاب می‌گیرد/ فین پایلوت صندوق خرد زنان در صنایع‌دستی شد
ساختمان‌های ایستگاه تقویت فشار گاز آبشیرین پس از مقاوم‌سازی به بهره‌برداری رسید
ارائه بیش از ۳.۱ میلیارد تومان خدمات حمایتی کمیته امداد قشم به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم
تردد در محورهای هرمزگان با پایان عملیات آسفالت/ هشدار پلیس راه نسبت به لغزندگی جاده‌ها در روزهای بارانی
دشمن در نبرد دریایی با کشورمان بن‌بست رسید
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در شهرستان بندرلنگه
ترخیص۱۷هزار خودرو از بنادر هرمزگان