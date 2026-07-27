باشگاه خبرنگاران جوان - احمد طهماسبی شاه‌منصوری، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا، اظهار کرد: با اعلام وقوع آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده شیمبار، تیم‌های واکنش سریع یگان حفاظت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و با وجود شرایط سخت، کوهستانی و صعب‌العبور منطقه، موفق شدند از گسترش حریق در جنگل‌های ارزشمند بلوط جلوگیری کرده و عملیات مهار و خنک‌سازی را به طور کامل به پایان برسانند.

وی افزود: از ابتدای هفته گذشته تاکنون، پنج فقره آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت شهرستان اندیکا رخ داده است که سه مورد آن در منطقه حفاظت‌شده شیمبار، یک مورد در منطقه تاراز و یک مورد نیز در عرصه‌های مرتعی شهرستان به وقوع پیوسته است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا با اشاره به وسعت خسارات این حریق‌ها گفت: در مجموع ۷۷ هکتار از عرصه‌های طبیعی دچار آتش‌سوزی شده که به ترتیب شامل ۴۰، ۳۰، ۵، ۱ و ۱ هکتار بوده است. از این میزان، سه حریق در پوشش‌های جنگلی و عمدتاً جنگل‌های بلوط، یک مورد در پوشش مرتعی و یک مورد نیز در عرصه‌های گون منطقه تاراز رخ داده است.

طهماسبی شاه‌منصوری ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده، برای یکی از آتش‌سوزی‌های منطقه حفاظت‌شده شیمبار یک مظنون شناسایی شده که بر اساس شواهد اولیه، وقوع حریق ناشی از اختلافات محلی بوده و موضوع از طریق مراجع قانونی در دست پیگیری است. همچنین در آتش‌سوزی منطقه تاراز نیز یک مظنون شناسایی شده و پرونده قضایی برای وی تشکیل شده است.

وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، نیرو‌های امدادی، دستگاه‌های همکار و مشارکت ارزشمند جوامع محلی در مهار آتش، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت و گزارش سریع هرگونه دود یا آتش‌سوزی به یگان حفاظت محیط زیست، در صیانت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی استان مشارکت فعال داشته باشند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا تأکید کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال وقوع آتش‌سوزی در فصل گرم سال، حفاظت از منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های ارزشمند نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همگانی است.

منبع: محیط زیست خوزستان