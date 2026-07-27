باشگاه خبرنگاران جوان - معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم نسبت به افزایش درخواست سزارینهای غیرضروری در تاریخهای خاص تقویمی هشدار داد و گفت: پزشکان و مراکز درمانی در این ایام بهطور ویژه تحت نظارت قرار دارند و هرگونه افزایش غیرعادی در آمار سزارین بررسی میشود.
دکتر اسدالهی با اشاره به همزمانی برخی تاریخهای رند مانند ۵/۵/۵ و تمایل برخی خانوادهها برای ثبت تاریخ تولد فرزند در این روزها، اظهار کرد: انجام سزارین تنها باید بر اساس ضرورت و اندیکاسیون پزشکی و با تشخیص پزشک معالج انجام شود و هیچ توجیه علمی برای جلو انداختن زمان زایمان صرفاً به دلیل ثبت یک تاریخ خاص وجود ندارد.
وی افزود: تولد زودتر از موعد میتواند سلامت مادر و نوزاد را با خطرات جدی روبهرو کند و انجام سزارینهای غیرضروری مغایر با اصول حرفهای و اخلاق پزشکی است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم با بیان اینکه پیش از فرا رسیدن این تاریخها هشدارهای لازم به پزشکان و مراکز درمانی ابلاغ شده است، گفت: آمار سزارین پزشکان و مراکز درمانی در این ایام بهصورت ویژه رصد خواهد شد و هرگونه افزایش غیرمتعارف بهدقت بررسی میشود.
وی تاکید کرد: در صورتی که مشخص شود سزارین بدون ضرورت پزشکی و صرفاً به دلیل ثبت تاریخ تولد خاص انجام شده است، پرونده در مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی بررسی و مطابق ضوابط با پزشک متخلف برخورد خواهد شد.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم