سازمان نظام پزشکی قم با هشدار نسبت به افزایش درخواست سزارین در تاریخ‌های رند، اعلام کرد پزشکان و مراکز درمانی به‌صورت ویژه رصد می‌شوند و با انجام سزارین بدون ضرورت پزشکی برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم نسبت به افزایش درخواست سزارین‌های غیرضروری در تاریخ‌های خاص تقویمی هشدار داد و گفت: پزشکان و مراکز درمانی در این ایام به‌طور ویژه تحت نظارت قرار دارند و هرگونه افزایش غیرعادی در آمار سزارین بررسی می‌شود.

دکتر اسدالهی با اشاره به همزمانی برخی تاریخ‌های رند مانند ۵/۵/۵ و تمایل برخی خانواده‌ها برای ثبت تاریخ تولد فرزند در این روزها، اظهار کرد: انجام سزارین تنها باید بر اساس ضرورت و اندیکاسیون پزشکی و با تشخیص پزشک معالج انجام شود و هیچ توجیه علمی برای جلو انداختن زمان زایمان صرفاً به دلیل ثبت یک تاریخ خاص وجود ندارد.

وی افزود: تولد زودتر از موعد می‌تواند سلامت مادر و نوزاد را با خطرات جدی روبه‌رو کند و انجام سزارین‌های غیرضروری مغایر با اصول حرفه‌ای و اخلاق پزشکی است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم با بیان اینکه پیش از فرا رسیدن این تاریخ‌ها هشدار‌های لازم به پزشکان و مراکز درمانی ابلاغ شده است، گفت: آمار سزارین پزشکان و مراکز درمانی در این ایام به‌صورت ویژه رصد خواهد شد و هرگونه افزایش غیرمتعارف به‌دقت بررسی می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که مشخص شود سزارین بدون ضرورت پزشکی و صرفاً به دلیل ثبت تاریخ تولد خاص انجام شده است، پرونده در مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی بررسی و مطابق ضوابط با پزشک متخلف برخورد خواهد شد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اخبار سلامت ، سزارین
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