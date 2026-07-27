توصیف جنجالی افسر سابق گارد شاهنشاهی از رضا پهلوی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0631\u0627\u0645\u0631\u0632 \u062f\u0627\u062f\u0631\u0633 \u0645\u062f\u0639\u06cc \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0636\u0627 \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0631\u0648\u062d\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0646\u062c \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0641\u0631\u062d \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc\u060c \u0642\u0628\u0644\u0627 \u0633\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0622\u0633\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0