باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیف جنجالی افسر سابق گارد شاهنشاهی از رضا پهلوی + فیلم

افسر سابق گارد شاهنشاهی با استناد به ادعای فرح پهلوی، از بستری شدن سه‌باره رضا پهلوی در آسایشگاه روانی و ابتلای او به مشکلات روحی‌ و روانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز دادرس مدعی شد که رضا پهلوی از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برد و به گفته فرح پهلوی، قبلا سه بار در یک آسایشگاه روانی بستری شده است.

 

 
مطالب مرتبط
توصیف جنجالی افسر سابق گارد شاهنشاهی از رضا پهلوی + فیلم
young journalists club

پایان یکسال صبر استراتژیک/ رونمایی از گام جدید برجامی ایران

توصیف جنجالی افسر سابق گارد شاهنشاهی از رضا پهلوی + فیلم
young journalists club

گزارش سرتاسر دروغ وزارت خارجه آمریکا درباره ایران

توصیف جنجالی افسر سابق گارد شاهنشاهی از رضا پهلوی + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم
۱۳۷۲

حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم
۸۹۵

حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم
۷۷۰

حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم
۶۴۵

هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم
۶۳۴

بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha