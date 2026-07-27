رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور گفت: اقدامات مقتدرانه و هوشمندانه نیروهای دریایی ارتش در میدان نبرد، گواهی بر این حقیقت است که دشمن هرگز به آنچه اراده کرده بود نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورخاقان روز دوشنبه در دیدار با فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در بندرعباس، عملکرد نیروی دریایی در پاسداری از حریم آبی کشور را مقتدرانه و تاریخ‌ساز توصیف کرد.

وی با ارج نهادن به ایستادگی مقتدرانه نیروی دریایی ارتش در میادین نبرد و تکریم جان‌فشانی‌های شهدای مظلوم ناوهای «دنا» و «جماران»، بر ضرورت حمایت بی‌دریغ از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران این یگان‌های قهرمان تأکید کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: حمایت از خانواده‌های جانبازان و ایثارگرانی که در مسیر دفاع از حریم آبی کشور جان فدا کرده‌اند نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک ضرورت برای حفظ روحیه رزمندگان و پاسداشت خون‌های پاک آنهاست.

حجت الاسلام پورخاقان با بازخوانی خاطرات دوران دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ناوهای «دنا» و «جماران» با اشاره به رشادت‌های بی‌همتای نیروهای دریایی، به‌ویژه در منطقه یکم امامت، تصریح کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، ایستادگی نیروی دریایی مایه افتخار بود، امروز نیز در نبردهای نوین با هوش ایرانی خود، بار دیگر خوش درخشید و اقتدار ملی را در پهنه دریاها در کنار سپاه پاسداران تثبیت کرد.

وی همچنین با اشاره به روحیه وصف‌ناپذیر و انگیزه بالای کارکنان نیروی دریایی، از پیوند میان نسل‌های مختلف نیروهای مسلح سخن گفت و با اشاره به اعلام آمادگی گسترده بسیاری از بازنشستگان ارتش برای حضور در صفوف دفاع از میهن و قرار گرفتن در کنار کارکنان فعلی نیروی دریایی، افزود: این همبستگی و اشتیاق برای دفاع از مرزهای آبی، نشان‌دهنده آن است که روحیه حماسی ارتش، از دوران دفاع مقدس تا امروز، تداوم یافته است و این انگیزه بالا، همان نیرویی است که بینی دشمن را در برابر اقتدار ما به خاک می‌مالد.

برچسب ها: نیروهای مسلح ، آمریکا
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