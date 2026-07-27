مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:صادرات آلبالو از مراغه به روسیه آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - هادی خرسندی گفت: همزمان با برداشت آلبالو صادرات این محصول به میزان ۵۰ تن به کشور روسیه آغاز شده است.

 خرسندی افزود: با توجه به متوسط عملکرد ۱۲ تن در هر هکتار پیش‌بینی می‌شود در سال جاری مجموعا ۳۸۰ تن آلبالو از باغات مراغه برداشت شود.

وی افزود: بخش عمده آلبالوی تولیدی مراغه پس از برداشت به شهرستان‌های همجوار و دیگر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: امسال کیفیت این محصول در شهرستان به خاطر افزایش بارندگی‌ها نسبت به پارسال بهتر است.

خرسندی اضافه کرد: آلبالوی تولیدی مراغه علاوه بر مصرف تازه‌خوری، فرآوری و جهت تولید محصولاتی نظیر مربا، شربت و آبمیوه به کارگاه‌ها و صنایع فرآوری ارسال می‌شود.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، برداشت آلبالو
خبرهای مرتبط
آغاز برداشت بیش از ۸۰۰ تن آلبالو از باغ‌های عجب‌شیر
مقام دوم آذربایجان شرقی در تولید آلبالو در کشور
رتبه دوم آذربایجان شرقی در تولید آلبالو در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مالاریا در آذربایجان شرقی کنترل شده، اما خطر ورود موارد جدید وجود دارد
آخرین اخبار
مالاریا در آذربایجان شرقی کنترل شده، اما خطر ورود موارد جدید وجود دارد
نماز جمعه به عنوان قلب فرهنگی بین مردم و دولتمردان است
رونمایی از سردیس سه تن از فرماندهان دفاع مقدس در اهر
بهسازی ۴۰۰ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع ورزقان
اعزام نخستین کاروان زائران منطقه یامچی به عتبات عالیات
آغاز صادرات آلبالو از مراغه به روسیه
احتمال آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع آذربایجان‌شرقی