مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:صادرات آلبالو از مراغه به روسیه آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - هادی خرسندی گفت: همزمان با برداشت آلبالو صادرات این محصول به میزان ۵۰ تن به کشور روسیه آغاز شده است.
خرسندی افزود: با توجه به متوسط عملکرد ۱۲ تن در هر هکتار پیشبینی میشود در سال جاری مجموعا ۳۸۰ تن آلبالو از باغات مراغه برداشت شود.
وی افزود: بخش عمده آلبالوی تولیدی مراغه پس از برداشت به شهرستانهای همجوار و دیگر استانهای کشور ارسال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: امسال کیفیت این محصول در شهرستان به خاطر افزایش بارندگیها نسبت به پارسال بهتر است.
خرسندی اضافه کرد: آلبالوی تولیدی مراغه علاوه بر مصرف تازهخوری، فرآوری و جهت تولید محصولاتی نظیر مربا، شربت و آبمیوه به کارگاهها و صنایع فرآوری ارسال میشود.