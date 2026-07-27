باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر دوشنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان هرمزگان اظهار داشت: با تلاش مجموعه راهداری، عملیات آسفالت کنارگذرها تکمیل شده و تردد در این مسیرها به صورت روان برقرار است.

وی از پایان عملیات آسفالت در محور خمیر تا پایان امروز خبر داد و افزود: علاوه بر بهسازی مسیر، نصب تابلوها، علائم و تجهیزات ایمنی لازم نیز در این محور انجام شده است.

سرهنگ حق‌پرست در خصوص تغییرات الگوی ترافیکی در برخی نقاط استان گفت: با توجه به تغییرات فنی و مهندسی در برخی محورها، در بعضی مقاطع ناچار به اعمال تردد دوطرفه هستیم که پیش از این به صورت یک‌طرفه انجام می‌شد. وی ضمن تأکید بر لزوم صبر و حوصله رانندگان، تصریح کرد: رعایت دقیق قوانین، به‌ویژه پرهیز جدی از انحراف و تجاوز به چپ در این مقاطع، برای جلوگیری از حوادث احتمالی ضروری است.

رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر بارش باران در روزهای آتی، نسبت به خطرات تردد در شرایط جوی ناپایدار هشدار داد و تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب و لغزنده شدن سطح جاده‌ها، رانندگان باید بیش از هر زمان دیگری سرعت مطمئنه را رعایت کنند؛ چرا که لغزندگی سطح راه احتمال از دست دادن کنترل وسیله نقلیه را به‌شدت افزایش می‌دهد.

وی در پایان از تمامی رانندگان خواست تا با رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه ویژه به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های عوامل پلیس راه، سفری ایمن را برای خود و سایرین رقم بزنند.

منبع :پلیس راه استان هرمزگان