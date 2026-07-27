باشگاه خبرنگاران جوان - محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران از اعزام ۵ هزار و ۷۵ مسافر در قالب ۲۷۴ سفر از ۲۷ تیر ماه تا ۴ مرداد با ناوگان حمل و نقل عمومی استان به مقصد مرزهای اربعینی خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی استان برای خدمترسانی شایسته، ایمن و منظم به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شده است.
او با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای خانواده بزرگ راهداری و حملونقل جادهای است، افزود: رانندگان، شرکتهای حملونقل، عوامل فنی و نیروهای اجرایی با روحیهای جهادی و عاشقانه در تلاش هستند تا زائران سفری ایمن، آرام و خاطرهانگیز را تجربه کنند.
محمدنژاد گفت: تمامی ناوگان اعزامی پیش از حرکت از نظر فنی مورد کنترل و بازدید قرار گرفته و نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان و رانندگان در طول مسیر انجام میشود تا کوچکترین خللی در روند خدمترسانی ایجاد نشود.
او با قدردانی از همراهی رانندگان، شرکتهای حملونقل، دستگاههای اجرایی و نیروهای انتظامی و امدادی، افزود: همدلی و همکاری همه دستگاهها، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی را فراهم کرده و این همافزایی سرمایهای ارزشمند برای خدمت به مردم است.
محمدنژاد در پایان از زائران خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با رانندگان و عوامل اجرایی داشته باشند تا این سفر معنوی با سلامت، آرامش و خاطراتی ماندگار برای همه عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) همراه باشد.
منبع:راهداری مازندران