معاون پژوهش آموزش و پرورش فارس از ثبت سفارش ۹۴ درصدی کتب درسی دانش آموزان در سطح استان خبر داد و گفت: فرآیند ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان ورودی در پایه اول ابتدایی آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی حق شناس در نشست کارگروه تخصصی استانی کتب درسی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در پروژه مهر که بیانگر آغاز سال تحصیلی جدید است، فرآیند ثبت سفارش و توزیع کتب درسی است.

او افزود: انتظارمی رود باتوجه به محدودیت زمان، ادارات آموزش و پرورش استان باتلاش مضاعف فرآیند ثبت سفارش و توزیع کتاب‌های درسی را پیگیری کنند.

حق شناس از ثبت سفارش ۹۴ درصدی کتب درسی دانش آموزان در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: فرآیند ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان ورودی در پایه اول ابتدایی آغاز شده است، اما دانش آموزان ورودی هفتم و دهم همچنان منتظر مهیا شدن شرایط ثبت درخواست هستند.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: از مجموع۴۶۱ هزار و ۲۹۷ دانش آموز واجد شرایط ثبت سفارش کتب تعداد ۴۳۰ هزار و ۱۹۸ نفر با مراجعه به سامانه فرآیند ثبت سفارش کتاب‌های درسی را انجام داده‌اند.

فرج الله میرزایی افزود: از مجموع ۱۵۶ هزار و ۵۱۷ دانش آموز متوسطه اول، ۱۴۷ هزار و ۹۱۰ نفر سفارش خود را ثبت کردند و در دوره نظری از مجموع ۷۳ هزار و ۶۱۳ نفر تعداد ۷۰ هزار و ۵۸۴ نفر و در حوزه فنی حرفه‌ای از ۴۲ هزار و ۲۲۸ هنرجو ۳۸ هزار و ۲۵۶ نفر و در کاردانش از مجموع ۱۹ هزار و ۵۲۳ نفر تعداد ۶ هزار و ۵۹۲ هنرجو موفق به ثبت سفارش کتاب خود شده‌اند.

منبع: آموزش و پرورش فارس