به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهر از سردیس سه تن از فرماندهان بزرگ و پرافتخار دفاع مقدس در میدان ارسباران این شهر رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر از سردیس سه تن از فرماندهان بزرگ و پرافتخار دفاع مقدس سردار شهید مهدی باکری، سردار شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) و سردار شهید محمد افشردی در میدان ارسباران شهر اهر رونمایی شد بزرگ‌مردانی که با ایمان، تدبیر و روحیه جهادی، برگ‌های زرینی در تاریخ دفاع مقدس آفریدند و نام خود را در حافظه ملت ایران جاودانه ساختند.

محمد باقر خانی شهردار اهر با بیان اینکه شهادت، والاترین جلوه ایثار و فداکاری در راه پاسداری از ارزش‌های الهی، عزت و استقلال میهن اسلامی است گفت: مردانی که با ایمان، اخلاص و شجاعت از جان خویش گذشتند تا پرچم عزت و سربلندی ایران اسلامی همواره برافراشته بماند به همین جهت وظیفه ما نیز زنده نگه داشتن یاد و نام آن بزرگ‌مردان است.

خانی افزود: نصب و رونمایی از این آثار، تنها یک اقدام فرهنگی و هنری نیست، بلکه ادای احترام به مکتب ایثار و شهادت و یادآوری مسئولیت همگانی در پاسداشت آرمان‌های والای شهیدان است. این سردیس‌ها نمادی از شجاعت، اخلاص، ولایت‌مداری و عشق به میهن هستند و نسل امروز و فردا را به شناخت بهتر قهرمانان واقعی این سرزمین فرا می‌خوانند.

وی افزود: بی‌تردید، توسعه و آبادانی شهر در کنار حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و انقلابی آن معنا پیدا می‌کند و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت روحیه همبستگی، امید و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خواهد بود.

خانی اظهار داشت: امید است این یادمان، به عنوان نمادی ماندگار در شهر اهر، همواره الهام‌بخش رهروان راه ایثار و شهادت بوده و پیام عزت، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نسل‌های آینده منتقل کند.

برچسب ها: مراسم رونمایی ، نصب سردیس
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