باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های ایستگاه تقویت فشار گاز آبشیرین پس از انجام مطالعات، طراحی مشاور و اجرای عملیات عمرانی، تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، هدف از اجرای این پروژه را بازسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده بر اثر زلزله عنوان کرد و گفت: این طرح شامل بازسازی و مقاوم‌سازی سوله سوئیچ‌گیر، ساختمان کنترل، سوله تعمیرات، پست برق، ساختمان کافه‌تریا، اتاق رانندگان و پارکینگ، اتاق حراست، ساختمان نظارت، ساختمان مخابرات و انبار است.

حمیدرضا بنی‌اسدی افزود: همچنین مقاوم‌سازی فونداسیون مخزن هوایی آب و دکل مخابرات نیز در قالب این پروژه انجام شده است.

وی در آیین بهره‌برداری از این پروژه با تأکید بر تسریع در رفع نواقص باقی‌مانده توسط پیمانکار اظهار کرد: اجرای این پروژه گامی مؤثر در ارتقای ایمنی، افزایش رضایتمندی همکاران، پایداری بیشتر زیرساخت‌ها و تضمین تداوم بهره‌برداری ایمن از تأسیسات تقویت فشار گاز آبشیرین به شمار می‌رود.

آیین بهره‌برداری از این پروژه با حضور مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز، جمعی از مسئولان منطقه، دستگاه نظارت، بهره‌بردار و پیمانکار برگزار شد.

منبع :روابط عمومی منطقه ۶ عملیات انتقال گاز