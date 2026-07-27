باشگاه خبرنگاران جوان - امیدعلی جلالی اظهار کرد: پروژه بهسازی جادههای دسترسی بین مزارع روستاهای تابعه شهرستان ورزقان با هماهنگی و مساعدت دفتر نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری ورزقان و همکاری شرکت مس سونگون در حال اجراست و نقش مهمی در بهبود دسترسی کشاورزان به اراضی و تسهیل عملیات تولید دارد.
وی با اشاره به اهمیت راههای بین مزارع به عنوان یکی از زیرساختهای اساسی بخش کشاورزی افزود: وجود جادههای مناسب، امکان تردد ایمن و سریع ماشینآلات و ادوات کشاورزی را فراهم کرده و موجب کاهش هزینههای حملونقل، تسریع در عملیات کاشت، داشت و برداشت و جلوگیری از بروز خسارت به محصولات کشاورزی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان ادامه داد: در راستای تسریع در اجرای این طرح و با هدف رفع مشکلات ناشی از تخریب جادههای بین مزارع بر اثر بارشهای اخیر، یک دستگاه گریدر و یک دستگاه بولدوزر در اختیار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرار گرفته است تا عملیات تسطیح، رگلاژ و بهسازی مسیرهای آسیبدیده با سرعت بیشتری انجام شود.
جلالی با بیان اینکه تامین زیرساختهای مناسب برای تردد تراکتورها، کمباینها و سایر ماشینآلات کشاورزی بهویژه در فصل برداشت از اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون۴۰۰ کیلومتر از جادههای بین مزارع شهرستان ورزقان بهسازی و ساماندهی شده است که این اقدام نقش موثری در تسهیل رفتوآمد بهرهبرداران، کاهش استهلاک ماشینآلات و افزایش سرعت انتقال محصولات از مزارع به مراکز جمعآوری و بازارهای مصرف خواهد داشت.
وی با تاکید بر تداوم اجرای این طرح اظهار داشت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان با پیگیری مستمر برای جذب اعتبارات و امکانات بیشتر، توسعه و بهسازی شبکه جادههای بین مزارع را به عنوان یکی از اولویتهای زیرساختی بخش کشاورزی دنبال میکند تا با ارتقای کیفیت راههای دسترسی، زمینه افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، رونق فعالیتهای کشاورزی و بهبود شرایط اقتصادی بهرهبرداران فراهم شود.
منبع:جهادکشاورزی