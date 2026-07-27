باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

قدمگاه عاشقان در طریق الحسین (ع) + فیلم

زائران اربعین پس از زیارت و اذن از حرم امیرالمؤمنین (ع) در نجف اشرف، پیاده‌روی به سوی کربلای معلی را آغاز می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز حرکت زائران از نجف اشرف به سمت کربلا، مسیر «طریق الحسین (ع)» بار دیگر میزبان عاشقانی شده است که با شور و ارادت، گام در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی می‌گذارند.

 

مطالب مرتبط
قدمگاه عاشقان در طریق الحسین (ع) + فیلم
young journalists club

تجمع بزرگ هیئت نوجوانان آرمانی شهر ری + فیلم

قدمگاه عاشقان در طریق الحسین (ع) + فیلم
young journalists club

وحشت دشمن از عظمت اربعین + فیلم

قدمگاه عاشقان در طریق الحسین (ع) + فیلم
young journalists club

تصاویر هوایی از حرکت کاروان‌های زائران به سوی کربلای معلی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم
۹۹۰

حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم
۸۰۸

حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم
۵۷۲

بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم
۵۴۳

حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم
۴۳۵

هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha