قدمگاه عاشقان در طریق الحسین (ع) + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0646\u062c\u0641 \u0627\u0634\u0631\u0641 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627\u060c \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u00ab\u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639)\u00bb \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a\u060c \u06af\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n