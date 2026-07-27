باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام سید صدرالله رجایی نسب در نشست مشترک هم اندیشی شورای معاونان دو دستگاه آموزش و پرورش و دادگستری استان با موضوع بررسی مسائل تعلیم و تربیت در سالن اجتماعات اداره‌کل آموزش و پرورش استان اظهار کرد: تعلیم و تربیت تنها بر عهده آموزش و پرورش نیست بلکه از وظایف همه نهاد‌ها و دستگاه هاست.

او با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ تحمیلی سوم، افزود: همه همکاران ما در دادگستری به همکاری با آموزش و پرورش اهتمام دارند و اشراف خوبی بر حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد.

رجایی نسب، با اشاره به جایگاه والای علم در جامعه، تصریح کرد: آن چنان که نقش در سنگ ماندگار است علم در کودک نیز برای به خوبی نقش می‌بندد و این نشان از اهمیت نقش آموزش و پرورش در دوره ابتدایی دارد.

او ادامه داد: همه ما باید در برابر نهاد مقدس تعلیم و تربیت سر تعظیم فرود بیاورم چرا که بار اصلی و خطیر تعلیم و تربیت فرزندان جامعه بر عهده معلمان است.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: درخصوص آموزش و پرورش هر کجا که مشکلی باشد برای رفع آن همکاری می‌کنیم چراکه انتظارات جامعه از معلمان بسیار بالاست.

او خاطرنشان کرد: اگرفرهنگیان مشکل قضایی داشته باشند ما نهایت همکاری را برای حل مشکل آنها به کار خواهیم بست.

رجایی نسب اضافه کرد: در راستای ارتقای همکاری‌های مشترک بین دو دستگاه، کارگروه مشترکی تشکیل و موضوعات قضایی مربوطه باجدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

او اذعان کرد: تربیت در دوره ابتدایی بسیار مهم است و ما تاکید داریم موضوع تربیت در این مقطع تحصیلی بسیار جدی پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: آموزش مسائل حقوقی به دانش آموزان بسیار مهم و ضروری است در این زمینه با آموزش و پرورش همکاری می‌کنیم.

دادستان مرکز استان فارس نیز گفت: همکاری با آموزش و پرورش را از وظایف خود می‌دانیم و توان تلاش خود را در این راستا به کار می‌گیریم.

کامران میرحاجی افزود: موضوع بازماندگان از تحصیل سرویس مدارس، حمایت قضایی از فرهنگیان از جمله موضوعاتی است که با آموزش و پرورش همکاری می‌کنیم.

او تصریح کرد: آموزش ضمن خدمت ویژه معلمان با هدف انتقال به دانش آموزان و. با موضوع آشنایی دانش آموزان با احکام قضایی از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد و ما با آموزش و پرورش همکاری خواهیم کرد.

برپایی بیش از ۹۵۰ موکب شبانه در فارس برای تربیت حماسی دانش‌آموزان

محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش فارس هم اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی اخیر آموزش و پرورش اقدام به تشکیل سه کارگروه پشتیبانی، آموزشی و تربیتی کرد تا فرآیند تعلیم و تربیت با اخلال مواجه نشود.

او افزود: برپایی بیش از ۹۵۰ موکب شبانه در سطح استان و حضور دانش آموزان در این موکب‌ها با هدف تربیت حماسی و اجتماعی دانش آموزان از جمله عملکرد‌های آموزش و پرورش در دوران جنگ تحمیلی سوم است.

کلاری تصریح کرد: با توجه به غیرحضوری شدن کلاس‌ها در جنگ تحمیلی سوم، برای اولین بار کلاس‌هایی برای تقویت سواد پایه دانش آموزان در تابستان در حال برگزاری است.

او ادامه داد: هم زمان با حاکم شدن شرایط جنگی و غیر حضوری شدن مدارس، با تلاش بی وقفه معلمان بیش از ۵ هزار کلاس درس در قالب پویش قرار آموزشی در پارک ها، مساجد، حسینیه‌ها و منازل معلمان در سطح استان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: برگزاری پویش «میناب ۱۶۸» با ارسال بیش ۵۰ هزار نامه اعتراضی از سوی دانش آموزان و چاپ کتابی از نامه‌های برگزیده از جمله اقدامات آموزش و پرورش در شرایط جنگی اخیر است.

او اضافه کرد: برگزاری سرود‌های زیبا با حضور گروه‌های دانش آموزی هزار نفری و بیشتردر راستای تربیت حماسی در سطح شهر از جمله عملکرد‌های ما در ماه‌های اخیر است و این فرایند همچنان ادامه دارد.

کلاری اضافه کرد: امتحانات نهایی برای اولین بار در اوج گرمای تابستانی در حال برگزاری است و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این فرایند بدون هیچ مشکلی در حال برگزاری است و تا ۱۲ مردادماه استمرار دارد.

او گفت: ضروری است دانش آموزان از قوانین و حقوق خود مطلع باشند در این راستا نیازمند آموزش حقوق شهروندی در قالب جزوات آموزشی به دانش آموزان هستیم لذا آماده همکاری با دادگستری در این زمینه هستیم.

در این نشست که اعضای شورای معاونان هر دو دستگاه حضور داشتند مسائل مختلفی در حوزه تعلیم و تربیت از جمله؛ موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، پیگیری موضوع سنددار کردن املاک آموزش و پرورش، پیگیری پرونده‌های قضایی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: آموزش و پرورش فارس