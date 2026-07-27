مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر نقش مردم در تحقق توسعه پایدار، از طراحی برنامه‌های این اداره‌کل بر پایه مشارکت جامعه محلی خبر داد و گفت: فین به عنوان یکی از مناطق پایلوت اجرای صندوق خرد زنان در حوزه صنایع‌دستی انتخاب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل شهرزاد, روز دوشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۵ در نشست با شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از نخبگان و فرهنگیان فین، اظهار کرد: رویکرد این اداره‌کل اجرای برنامه‌ها با مشارکت مردم و جامعه محلی است، زیرا اتکا به اعتبارات دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند اقدامات ماندگار و اثرگذار رقم بزند.

وی افزود: تجربه نشان داده است هرجا مردم در کنار مجموعه‌های اجرایی بوده‌اند، موفقیت‌های بزرگ و پایدار حاصل شده و بر همین اساس، تمامی برنامه‌ها در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر پایه مشارکت جامعه محلی، پیوند اقتصاد با این سه حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه گردشگری استان طراحی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان ویترین فرهنگی ایران است، تصریح کرد: تنوع فرهنگی این استان سرمایه‌ای ارزشمند در سطح ملی است و باید از این ظرفیت در مسیر رونق گردشگری، صیانت از میراث‌فرهنگی و توسعه صنایع‌دستی بهره‌برداری شود.

شهرزاد با اشاره به رویکرد اقتصادی این اداره‌کل در سه حوزه مأموریتی گفت: امروز میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید به اقتصاد استان گره بخورند. هرمزگان با برخورداری از جامعه گسترده هنرمندان صنایع‌دستی و ظرفیت‌های قابل توجه اقامتی، از توانمندی کم‌نظیری برای توسعه اقتصاد گردشگری برخوردار است.

وی ادامه داد: اقتصاد گردشگری هرمزگان ظرفیت بالایی دارد و با برنامه‌ریزی، ساماندهی و مدیریت صحیح می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: احیای بناها و آثار تاریخی باید هم‌زمان با فعال‌سازی زنجیره اقتصاد گردشگری انجام شود تا ضمن حفاظت از میراث، زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی برای جوامع محلی نیز فراهم شود.

شهرزاد از انتخاب فین به عنوان یکی از مناطق پایلوت اجرای صندوق خرد زنان در حوزه صنایع‌دستی خبر داد و گفت: طرح ایجاد این صندوق‌ها تدوین شده و فین از نخستین مناطق اجرای آن خواهد بود. این صندوق‌ها با هدف آموزش، نوآوری، اعطای تسهیلات، تقویت کارآفرینی و افزایش خودباوری زنان هنرمند فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت افزود: یکی از فرصت‌های مهم این برنامه، استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری است و تلاش خواهیم کرد از این ظرفیت در احیای بناهای تاریخی، حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان بهره گرفته شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین بر گسترش همکاری با شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود شهرداری‌ها بخشی از ظرفیت‌ها و منابع خود را به حفاظت از میراث‌فرهنگی، ساماندهی بافت‌های تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری اختصاص دهند.

وی از اجرای طرح سنددار کردن مواریث فرهنگی استان خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تثبیت مالکیت، ارتقای حفاظت و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری اصولی از آثار تاریخی با جدیت دنبال می‌شود.

شهرزاد همچنین از راه‌اندازی قریب‌الوقوع تلویزیون اینترنتی گردشگری هرمزگان خبر داد و گفت: زیرساخت‌های این رسانه تخصصی تقریباً تکمیل شده و به‌زودی با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به تفویض اختیارات لازم به معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل برای پیگیری مسائل فین اظهار کرد: مقرر شده است تمامی پیشنهادها و طرح‌های مرتبط با این منطقه با اولویت بررسی و اجرا شوند و اداره‌کل آمادگی کامل برای حمایت، تأمین منابع و پرداخت تسهیلات را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: اعتبارات حوزه اقتصاد خرد برای حمایت از فعالان گردشگری، صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری در استان پیش‌بینی شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از این ظرفیت حمایتی بهره‌مند شوند.

شهرزاد در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث ناملموس استان گفت: طرح ثبت و مستندسازی میراث شفاهی هرمزگان آغاز شده است، زیرا بسیاری از پیشکسوتان و بزرگان این سرزمین، گنجینه‌های زنده تاریخ و فرهنگ استان هستند و ثبت دانش، روایت‌ها و خاطرات آنان اقدامی ماندگار برای انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده خواهد بود.

منبع :روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان

برچسب ها: میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، هرمزگان ، فین
خبرهای مرتبط
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:
سرمایه گذاری برای تحول بخش کشاورزی و معادن فین ضروری است
آغاز برداشت گندم در هرمزگان؛ پیشروی کشاورزی خارج از فصل
فین در مسیر حفاظت و مرمت مستمر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نجات جان یک کودک در حال غرق شدن با تلاش نیروهای مرزبانی بندرلنگه
ترخیص۱۷هزار خودرو از بنادر هرمزگان
تداوم ناپایداری‌های جوی در هرمزگان/ هشدار نسبت به وقوع سیلاب و افزایش محسوس دما
کشف و انهدام خط لوله ۲ هزار متری قاچاق سوخت در سواحل قشم
ثبت جشنواره آیینی «مغ و مشتا» در فهرست رویدادهای گردشگری کشور
کشف ۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۴۳ میلیارد ریال در قشم
وعده وزارت نیرو برای جبران فوری خسارت‌های زیرساختی آب و برق در هرمزگان
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در شهرستان بندرلنگه
تردد در محورهای هرمزگان با پایان عملیات آسفالت/ هشدار پلیس راه نسبت به لغزندگی جاده‌ها در روزهای بارانی
ارائه بیش از ۳.۱ میلیارد تومان خدمات حمایتی کمیته امداد قشم به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم
آخرین اخبار
توسعه گردشگری هرمزگان با مشارکت مردم شتاب می‌گیرد/ فین پایلوت صندوق خرد زنان در صنایع‌دستی شد
ساختمان‌های ایستگاه تقویت فشار گاز آبشیرین پس از مقاوم‌سازی به بهره‌برداری رسید
ارائه بیش از ۳.۱ میلیارد تومان خدمات حمایتی کمیته امداد قشم به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم
تردد در محورهای هرمزگان با پایان عملیات آسفالت/ هشدار پلیس راه نسبت به لغزندگی جاده‌ها در روزهای بارانی
دشمن در نبرد دریایی با کشورمان بن‌بست رسید
احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در شهرستان بندرلنگه
ترخیص۱۷هزار خودرو از بنادر هرمزگان
کشف ۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۴۳ میلیارد ریال در قشم
ثبت جشنواره آیینی «مغ و مشتا» در فهرست رویدادهای گردشگری کشور
تداوم ناپایداری‌های جوی در هرمزگان/ هشدار نسبت به وقوع سیلاب و افزایش محسوس دما
کشف و انهدام خط لوله ۲ هزار متری قاچاق سوخت در سواحل قشم
نجات جان یک کودک در حال غرق شدن با تلاش نیروهای مرزبانی بندرلنگه
وعده وزارت نیرو برای جبران فوری خسارت‌های زیرساختی آب و برق در هرمزگان
مهدی ترابی دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان شد