باشگاه خبرنگاران جوان - عادل شهرزاد, روز دوشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۵ در نشست با شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از نخبگان و فرهنگیان فین، اظهار کرد: رویکرد این اداره‌کل اجرای برنامه‌ها با مشارکت مردم و جامعه محلی است، زیرا اتکا به اعتبارات دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند اقدامات ماندگار و اثرگذار رقم بزند.

وی افزود: تجربه نشان داده است هرجا مردم در کنار مجموعه‌های اجرایی بوده‌اند، موفقیت‌های بزرگ و پایدار حاصل شده و بر همین اساس، تمامی برنامه‌ها در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر پایه مشارکت جامعه محلی، پیوند اقتصاد با این سه حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه گردشگری استان طراحی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان ویترین فرهنگی ایران است، تصریح کرد: تنوع فرهنگی این استان سرمایه‌ای ارزشمند در سطح ملی است و باید از این ظرفیت در مسیر رونق گردشگری، صیانت از میراث‌فرهنگی و توسعه صنایع‌دستی بهره‌برداری شود.

شهرزاد با اشاره به رویکرد اقتصادی این اداره‌کل در سه حوزه مأموریتی گفت: امروز میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید به اقتصاد استان گره بخورند. هرمزگان با برخورداری از جامعه گسترده هنرمندان صنایع‌دستی و ظرفیت‌های قابل توجه اقامتی، از توانمندی کم‌نظیری برای توسعه اقتصاد گردشگری برخوردار است.

وی ادامه داد: اقتصاد گردشگری هرمزگان ظرفیت بالایی دارد و با برنامه‌ریزی، ساماندهی و مدیریت صحیح می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: احیای بناها و آثار تاریخی باید هم‌زمان با فعال‌سازی زنجیره اقتصاد گردشگری انجام شود تا ضمن حفاظت از میراث، زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی برای جوامع محلی نیز فراهم شود.

شهرزاد از انتخاب فین به عنوان یکی از مناطق پایلوت اجرای صندوق خرد زنان در حوزه صنایع‌دستی خبر داد و گفت: طرح ایجاد این صندوق‌ها تدوین شده و فین از نخستین مناطق اجرای آن خواهد بود. این صندوق‌ها با هدف آموزش، نوآوری، اعطای تسهیلات، تقویت کارآفرینی و افزایش خودباوری زنان هنرمند فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت افزود: یکی از فرصت‌های مهم این برنامه، استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری است و تلاش خواهیم کرد از این ظرفیت در احیای بناهای تاریخی، حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان بهره گرفته شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین بر گسترش همکاری با شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود شهرداری‌ها بخشی از ظرفیت‌ها و منابع خود را به حفاظت از میراث‌فرهنگی، ساماندهی بافت‌های تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری اختصاص دهند.

وی از اجرای طرح سنددار کردن مواریث فرهنگی استان خبر داد و افزود: این اقدام با هدف تثبیت مالکیت، ارتقای حفاظت و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری اصولی از آثار تاریخی با جدیت دنبال می‌شود.

شهرزاد همچنین از راه‌اندازی قریب‌الوقوع تلویزیون اینترنتی گردشگری هرمزگان خبر داد و گفت: زیرساخت‌های این رسانه تخصصی تقریباً تکمیل شده و به‌زودی با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به تفویض اختیارات لازم به معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل برای پیگیری مسائل فین اظهار کرد: مقرر شده است تمامی پیشنهادها و طرح‌های مرتبط با این منطقه با اولویت بررسی و اجرا شوند و اداره‌کل آمادگی کامل برای حمایت، تأمین منابع و پرداخت تسهیلات را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: اعتبارات حوزه اقتصاد خرد برای حمایت از فعالان گردشگری، صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری در استان پیش‌بینی شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از این ظرفیت حمایتی بهره‌مند شوند.

شهرزاد در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث ناملموس استان گفت: طرح ثبت و مستندسازی میراث شفاهی هرمزگان آغاز شده است، زیرا بسیاری از پیشکسوتان و بزرگان این سرزمین، گنجینه‌های زنده تاریخ و فرهنگ استان هستند و ثبت دانش، روایت‌ها و خاطرات آنان اقدامی ماندگار برای انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده خواهد بود.

منبع :روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان