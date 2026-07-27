باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امیری، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس، ضمن تأکید بر اهمیت خدمترسانی به زائران پیادهروی اربعین، اعلام کرد: تیمهای عملیاتی ما با بهرهگیری از توان فنی و ماشینآلات ویژه، تا پایان طرح اربعین و بازگشت کامل زائران، بهصورت شبانهروزی در مرز مهران مستقر خواهند بود.
او گفت: در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و تسهیل تردد زائران اباعبداللهالحسین (ع)، نیروهای عملیاتی و تجهیزات لجستیکی خود را به مرز مهران اعزام کرد.
تسهیل در عبور و مرور، ایمنسازی محورهای منتهی به مرز و پشتیبانی لجستیکی از عملیات راهداری در منطقه، از جمله محورهای اصلی ماموریت کاروان اعزامی استان فارس عنوان شده است.
منبع: راهداری فارس