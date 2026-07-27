با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی نخستین کاروان زائران منطقه یامچی با بدرقه خانواده های شهدا و جا ماندگان این سفر عازم عتبات عالیات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - با فرارسیدن ایام اربعین حسینی نخستین کاروان زائران منطقه یامچی با بدرقه خانواده های شهدا و جا ماندگان این سفر  عازم عتبات عالیات شد تا در آیین با شکو پیاده روی اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) شرکت کنند.

این کاروان پس از ورود به کشور عراق مسیر معنوی نجف اشرف تا کربلای معلی را در کنار میلیونها  عاشق و دلداده اهل بیت (ع) پیاده طی  خواهند کرد و با حضور در اجتماع عظیم ارادات خود را به ساحت سید و سالار شهیدان ابراز می کنند.

گفتنی است در منطقه یامچی  بیش از هزاران نفر در قالب کاروانهای مختلف برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی عازم عراق شدند.

برچسب ها: اعزام کاروان ، اربعین حسینی
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