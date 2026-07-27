رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: هزینه برق نسبت به تعرفه پایه قبلی حدود ۴۰۰ برابر رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت قطعی برق چاه های کشاورزی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی به طور میانگین ۵.۵ ساعت در روز اتفاق می افتد که با احتساب ۲ ساعته قطعی برق خانگی، مجموع قطع برق شبکه و فیدرها حداقل به ۷.۵ ساعت در روز می رسد که این امر بدان معناست که وزارت نیرو توجهی به امنیت غذایی ندارد.

به گفته وی، وزارت نیرو امسال میزان تخصیص آب بخش کشاورزی را به ۴۵ میلیارد متر مکعب رسانده است که تولیدکنندگان بشدت نسبت به این موضوع نگران هستند.

عالمی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص کمک های مالی بلاعوض سیستم های نوین آبیاری بیان کرد: در حال حاضر پرداخت اعتبارات بلاعوض دولت در سامانه های نوین آبیاری از ۸۵ درصد به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است که براین اساس کشاورزان باید بیش از ۵۰ درصد پرداخت کنند که این امر منجر به سیر نزولی بهره وری آب می شود و در نهایت کار را به جایی می رساند که کشاورز تمایلی به استفاده از سیستم های نوین آبیاری نداشته باشد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: خاموشی ۷.۵ ساعته قطع برق چاه های کشاورزی در روز، یک سوم استحصال آب در فصل تابستان را کاهش می دهد.

وی در دوران جنگ‌های تحمیلی اخیر درباره جدول جدید تعرفه‌ ها افزود: تعرفه برق بخش کشاورزی پیش از این بابت هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود که در زمان اوج مصرف ۴۲ تومان محاسبه می‌ شد اما در تعرفه جدید در کمترین سطح از حدود ۸۰ تومان آغاز و در برخی بازه‌ های اوج بار مصرف به ۸۶۸۰ تومان افزایش یافته است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: بر این اساس افزایش تعرفه در کمترین سطح حدود ۴ برابر و در بالاترین سطح، در مقایسه با تعرفه پایه ۲۱ تومانی، حدود ۴۰۰ برابر است. میانگین افزایش در برخی نمونه‌قبض‌های صادر شده نیز حدود ۱۰۰ برابر محاسبه شده است.

عالمی با ارائه نمونه‌هایی از قبوض صادر شده گفت: قبض برقی که پیش از این برای یک ماه بین چهار تا پنج میلیون تومان بود، در یک نمونه به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض‌هایی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز صادر شده و در یک مورد، فقط برای ۱۰ روز قبض ۱۲۰ میلیون تومانی به دست کشاورز رسیده است.

به گفته وی، اگر همه مصرف یک چاه با تعرفه ۸هزار و ۶۸۰ تومانی محاسبه شود، هزینه برق نسبت به تعرفه پایه قبلی حدود ۴۰۰ برابر خواهد شد. پرداخت چنین مبالغی از توان کشاورزان خارج است و می‌تواند ادامه فعالیت آنان را با مشکل جدی روبه‌رو کند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی  با انتقاد از افزایش چشمگیر تعرفه برق چاه های کشاورزی بیان کرد:  اگر قیمت برخی محصولات کشاورزی ۲۰ درصد افزایش یابد، دستگاه‌ های نظارتی به موضوع ورود می‌کنند و گاهی تولیدکنندگان مورد پیگرد قرار می‌گیرند؛ اما تعرفه برق چاه‌ های کشاورزی با یک تصمیم از ۲۱ تومان به ارقامی تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش می‌یابد و دستگاه های نظارتی ورود نمی کنند.

وی پیامدهای سیاست افزایش تعرفه برق را تعطیلی برق کشاورزی دانست و افزود: چنین مدیریت یا سوء مدیریتی در حال اجراست، برای ما به یک پرسش تبدیل شده است.

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برچسب ها: بخش کشاورزی ، قطعی برق
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