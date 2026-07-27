شهروندخبرنگار ما در آستانه اربعین حسینی، فیلم و تصاویری از حال و هوای زائران در پیاده روی نجف

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی بیشتر به اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) باقی نمانده و عاشقان و دلباختگان امام حسین (ع) از راه‌های دور و نزدیک با پا‌های پیاده راهی سفرعتبات عالیات شدند تا در جوار بین الحرمین و بارگاه مقدس اباعبدالله الحسین (ع) مراسم سوگواری برگزار کنند. اما در این مسیر عاشقی که زائران دل‌های خود را به آستان مقدس اباعبدالله الحسین (ع) گره زده‌اند، زائرانی که از از نجف اشرف تا کربلای معلی را با پا‌های پیاده طی می‌کنند تا در روز موعود که مصادف با اربعین حسینی است، در این مکان مقدس مراسم سوگواری برگزار کنند. اما در این روز‌های پر از حزن و اندوه شهروندخبرنگار ما از روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین راهی سفر عتبات عالیات شد و گوشه‌هایی از حال و هوای زائران از نجف اشرف تا کربلای معلی را به نمایش گذاشت.

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منبع: حسین هاشمی - عراق

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