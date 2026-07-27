باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از تسویه کامل مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی تا تاریخ ۲۵ تیرماه خبر داد و تأکید کرد که روند پرداخت‌ها به‌صورت روزانه و مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به واریز وجوه بر اساس منابع دریافتی از بانک مرکزی، اظهار داشت: از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اواخر خرداد، پرداخت‌های فروشگاه‌ها به‌طور مرتب و روزانه انجام شده و پس از آن نیز طی یک تا دو هفته، تسویه‌ها بر اساس وصولی‌ها صورت گرفته است. امروز نیز تمام مطالبات تا ۲۵ تیرماه بر اساس منابع وصول‌شده، تسویه شد.

معاون وزیر تعاون در خصوص چالش‌های بانکی برخی فروشگاه‌ها توضیح داد: حساب تعدادی از فروشگاه‌ها در بانک‌های دچار مشکل قرار داشت که هنوز وصول قطعی برای آنها ثبت نشده است، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، فرایند پرداخت برای این گروه نیز در دست اقدام است و مبالغ مربوطه به حسابشان واریز خواهد شد.

اندایش با تأکید بر تداوم تسویه‌ها در روز‌های آینده، خاطرنشان کرد: به محض تسریع در وصول منابع دولتی، هیچ گونه نگرانی برای فروشگاه‌ها وجود نخواهد داشت و همکاری آنان در این فرایند ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اتصال فروشگاه‌ها به شبکه ملی کالابرگ، گفت: به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های حقوقی دارای چند شعبه و همچنین فروشگاه‌های خرد با فروش ماهانه بیش از یک میلیارد تومان، تا پایان شهریور مهلت داده شده است که سامانه فروشگاهی خود را به شبکه ملی متصل کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی افزود: سایر فروشگاه‌های خرد با فروش ماهانه کمتر از یک میلیارد تومان نیز تا پایان آذرماه فرصت دارند نسبت به نصب سامانه صندوق فروشگاهی اقدام کنند تا فرایند رصد و پایش از طریق شبکه ملی کالابرگ انجام شود.

وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی فروشگاه‌ها در این بازه‌های زمانی تعیین‌شده، نسبت به اجرای تکالیف خود همکاری لازم را داشته باشند.