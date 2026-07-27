باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر در حاشیه امضای قرارداد تفاهم همکاری میان فدراسیون کشتی و دانشگاه آزاد، گفت: یکی از بحث ها موضوع ادامه تحصیل کشتی‌گیران تا مقطع دکترا بود که خدا را شکر حل کردیم و یکی هم رایگان شدن آن بود که برداشته شده بود و مجددا بازگشت.

رئیس فدراسیون کشتی درباره علاقه‌اش به فوتبال، حضور تیم‌های فوتبال در سالن بدنسازی کشتی و حضور تیم های مطرح در لیگ کشتی، گفت: من نه قصد حضور در فوتبال و نه علاقه‌ای به این کار دارم. طرفدار فوتبالم و آرزوی موفقیت برایشان دارم. تیم حال حاضر فدراسیون هم دارد تلاش می‌کند و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

او درباره استفاده تیم‌های فوتبال از امکانات فدراسیون کشتی گفت: دوستان محبت دارند. افتخارم این است که حمال ورزش ایرانم. افتخار می‌کنم چون حمالی شغل خوبی است و ای کاش همه یاد بگیریم در کارمان حمال باشیم تا کار جلو برود. فکر نکنیم رییس هستیم چون رییس بودن کار را خراب می‌کند. همه می‌توانند بیایند و از امکانات ما استفاده کنند. این امکانات برای مملکت است و هر کاری بتوانم مخلصشان هستم.

وی افزود: من فوتبالی‌ام و آن را دنبال می کنم. الان هم بیشتر از کشتی فوتبال را دنبال می‌کنم. نسل در نسل ما فوتبالی بودیم. می‌شود در فوتبال هم موفق شد اما با مدل بومی خودمان. نمی‌توانیم با مدل کشورهای دیگر موفق شویم.

۳ میلیارد پاداش در شان ورزشکاران نیست

وی درباره اینکه حضور فوتبالی‌ها به فرهنگ این رشته ضربه می‌زند کما اینکه سال گذشته در فینال لیگ کشتی اتفاقات تلخی رخ داد، گفت: اتفاقات پارسال سازماندهی شده بود. تماشاگران فوتبال هم خوب هستند. خط داده بودند و آن آدم هم مشخص شد پول گرفته بود. کشتی پوست انداخته و عوض شده است. هم اخلاقی و هم مالی تغییر کرده است. تا روزی که هستم نمی‌گذارم یک سری افراد که کاسبی می‌کنند بیایند. در این چند سال هر کس به من هم بی‌احترامی کرده حتی یک نفرشان را هم به کمیته انضباطی نیاورده‌ام اما هر کسی در کار کشتی بگذارد جلویش می‌ایستم؛ معاون وزیر باشد، دبیر کمیته المپیک یا هر کس دیگری باشد. هر کس کار کند مخلصش هستم.

دبیر درباره وضعیت تیم ملی کشتی آزاد و کمکش به تیم‌های ملی گفت: من در همه رده‌ها سر تمرین می روم. من دخالت نمی‌کنم اما حتما سوال می‌کنم چون کارم این است. رنگرز و درستکار هم محبت دارند و یک کوچولو اعتماد دارند. ما هم با بچه‌ها به عنوان مربی صحبت می‌کنیم یا داد می زنیم. امکان ندارد من به مسائل فنی ورود کنم مثلا چند تا چند دقیقه تمرین کنید یا بدنسازی چطور باشد. من چیزی که ببینم حتما می‌گویم و کمک می‌کنم. ببینم کسی بدنی آماده نیست می‌گویم و نیتم کمک است.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه در هیچ کشوری به اندازه ایران به قهرمانانش رسیدگی نمی‌شود، گفت: مثلا برای طلای بازی‌های آسیایی گفتند ۳ میلیارد پاداش می‌دهند، واقعا پولی نیست و باید تجدیدنظر کنند. این بد است. حقشان است و دارند زندگی‌شان را می‌گذارند. همانطور که فوتبالیست‌ها جام جهانی رفتند و موفق شدند و پولشان را می‌گیرند. بچه‌های رشته‌های دیگر را نباید حساس کنیم. این جایزه در شان بچه‌ها نیست و هر چه بیشتر بهتر. خیلی از کشورها پیشنهادهای میلیاردی می‌دهند. چند نفر از کشتی‌گیران خودشان را فروختند و دارند می‌روند اما ۹۵ درصد بچه‌های ما این کار را نمی‌کنند. ما نباید این کار را بکنیم. ما باید برسیم و از ۳ میلیارد تومان خنده‌ام گرفت. از آقای دنیامالی که توجیه است و خودش رییس فدراسیون بوده می‌خواهم ورود کند و تجدید نظر شود. در المپیک‌ها هیچ کشوری مثل ما نمی‌رسد. خوبی‌ها را می گوییم باید ایرادها را هم بگوییم. به جای اینکه شبکه مفت بر اینترنشنال ایرادات را بگوید خودمان می‌گوییم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه ممکن است برای کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال ایران در رقابت های جهانی آمریکا از سوی میزبان مشکلاتی ایجاد شود، گفت: اسامی را برای ویزا داده‌ایم. هم از طریق کمیته المپیک و هم فدراسیون جهانی و هم فدراسیون کشتی آمریکا دنبال می‌کنیم. این بحث‌ها طبیعی است. ما برای ویزای آمریکا در شرایط عادی هم مشکل داشتیم الان که رسما در جنگ هستیم. شک نکنید حتما می‌خواهند در ۲ یا ۳ وزن به ما ویزا ندهند تا به قهرمانی نرسیم. چیزی که مهم است شان کشورمان است. ما که عشق آمریکا نیستیم و به هر طریقی نمی‌خواهیم آنجا برویم. مصلا آنجا چیه؟ من که آنجا را دیده‌ام واقعا چیه؟ الکی گنده‌اش کرده‌اند. ما شان کشور و مردممان را حفظ می‌کنیم و شان کشور و مردممان و عزت ایرانی را حفظ می‌کنیم.

وی در واکنش به اینکه اگر در برخی اوزان به کشتی‌گیران ویزا ندهند، چه خواهند کرد؛ گفت: برای ما قهرمانی مهم است. فقط دنبال رفتن نیستیم. مردم توقع قهرمانی دارند و برای ما مهم است.

منبع: ایسنا