باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، درباره اقدامات این سازمان در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی راهدارخانه‌های کشور به زائران و رانندگان خدمات ارائه می‌کنند. در حال حاضر نزدیک به ۷۵۰ راهدارخانه بین‌راهی و حدود ۴۵۰ راهدارخانه مرکزی و ثابت در سطح کشور فعال هستند که در مجموع ۱۲۰۰ راهدارخانه را شامل می‌شوند.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تردد زائران در محورهای منتهی به مرزهای پنج‌گانه، به‌ویژه مرزهای مهران، شلمچه و خسروی، حدود ۱۷۰ راهدارخانه به‌صورت ویژه در خدمت زائران اربعین قرار گرفته‌اند و خدمات لازم را در مسیرهای پرتردد ارائه می‌کنند.

جمشیدی با اشاره به آمادگی نیروهای راهداری برای مدیریت حوادث احتمالی در جاده‌های منتهی به مرزها گفت: برای مثال در محور ایلام ـ مهران که حدود ۹۰ کیلومتر طول دارد، هشت ایستگاه ویژه پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز حادثه یا ایجاد انسداد، نیروهای راهداری بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.

وی ادامه داد: زمان حضور نیروهای امدادی به میزان ترافیک، نوع انسداد و مخاطره بستگی دارد، اما تلاش ما این است که در شرایط مناسب کمتر از پنج دقیقه به محل حادثه برسیم. راهداری همواره یکی از نخستین دستگاه‌های امدادی حاضر در محل حوادث جاده‌ای است.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با توصیه به رانندگان و زائران اربعین گفت: در صورت مشاهده هرگونه خطر، حادثه، ریزش کوه، سقوط سنگ یا مشکلات جاده‌ای، رانندگان می‌توانند ضمن تماس با شماره ۱۱۰ در مواقع ضروری، از طریق سامانه ۱۴۱ نیز موضوع را اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی و به شکل گویا و پاسخگو در خدمت رانندگان و کاربران جاده‌ای است و کافی است تماس‌گیرندگان محدوده تقریبی محل وقوع حادثه و محور مورد نظر را اعلام کنند تا نیروهای گشتی راهداری در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به سختی‌های خدمت‌رسانی راهداران در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: بسیاری از همکاران ما به‌صورت داوطلبانه و با وجود سختی‌های فراوان برای خدمت به زائران به مرزها اعزام می‌شوند. آن‌ها با آگاهی کامل از شرایط کاری و با کمترین امکانات، در مسیرهای منتهی به مرزها خدمت‌رسانی می‌کنند

وی خاطرنشان کرد: یکی از دشوارترین بخش‌های مأموریت راهداران در ایام اربعین، حضور در صحنه تصادفات جاده‌ای و همچنین محروم ماندن از سفر زیارتی اربعین است. همکاران ما با وجود علاقه فراوان به زیارت، خدمت به زائران را در اولویت قرار داده‌اند و با تمام توان برای تأمین ایمنی سفرهای اربعینی تلاش می‌کنند.