ارزیابی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا حاکی است عملیات نظامی دولت ترامپ علیه قاچاقچیان، به هدف کاهش ورود کوکائین نرسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارزیابی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نشان داد که حملات نظامی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، علیه قایق‌هایی که ادعا می‌کرد قاچاق مواد مخدر می‌کنند، منجر به کاهش میزان کوکائین ورودی به این کشور نشده است.

این ارزیابی افزود که حملات نظامی کارتل‌ها را بر آن داشت تا استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جدیدی از جمله استفاده از قایق‌ها و هواپیما‌های بزرگتر را توسعه دهند که روش‌های سنتی تحقیق را تضعیف کرده و قیمت کوکائین را کاهش داده است، به این معنی که عرضه افزایش یافته است.

این ارزیابی اخیر که توسط روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» بررسی شده است، توضیح می‌دهد که قاچاقچیان به طور فزاینده‌ای به هواپیما‌هایی متکی هستند که از باند‌های هوایی مخفی بلند می‌شوند و برای جلوگیری از برخورد با نیرو‌های آمریکایی، به سمت شرق، گویان و سورینام، حرکت می‌کنند.

در همین زمینه، یک مقام رسمی در اداره مبارزه با مواد مخدر گفت: «وقتی یک بادکنک را از یک طرف فشار می‌دهید، همیشه از طرف دیگر منبسط می‌شود. آنها همیشه نقاط ضعف را پیدا می‌کنند و از آنها سوءاستفاده می‌کنند.»

به گفته یکی از دستیاران کنگره که از این جلسه توجیهی مطلع است، مقامات پنتاگون ماه گذشته به اعضای کمیته نیرو‌های مسلح سنا اطلاع دادند که تجزیه و تحلیل اداره مبارزه با مواد مخدر از کوکائین توقیف شده، خلوص بالایی را نشان می‌دهد.

این مقام اداره مبارزه با مواد مخدر توضیح داد که سطح خلوص بالا نشان دهنده عرضه مداوم و ثابت این ماده است، «به این معنی که فروشندگان برای افزایش موجودی خود نیازی به رقیق کردن مواد ندارند.»

این گزارش‌ها با ادعا‌های عمومی ترامپ در تضاد است. ماه گذشته، او لفاظی‌های خود را تشدید و ادعا کرد که حملات هوایی «قاچاق مواد مخدر به کشور از طریق دریا را ۹۷ یا ۹۸ درصد کاهش داده است.» او در ماه آوریل در تروث سوشال نوشت: «۹۸.۲ درصد از قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده از طریق اقیانوس یا دریا متوقف شده است!»

منبع: المیادین