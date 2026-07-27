مدیرعامل مس رفسنجان، از پیگیری حقوقی پرونده در دادگاه عالی ورزش و بلاتکلیفی این تیم برای فصل جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد تفکری، مدیرعامل مس رفسنجان، درباره عدم حضور این تیم  در مرحله پلی‌آف و سقوط به لیگ یک اظهار داشت: این موضوع را رد نمی‌کنم، اما باید شرایط باشگاه را هم در نظر گرفت. زمانی که من مدیرعامل مس رفسنجان شدم، تیم در رتبه شانزدهم جدول قرار داشت و نه سهمیه آسیایی داشت و نه شرایط ایده‌آل امروز را.

وی درباره حمایت شرکت مس از پیگیری حقوقی باشگاه گفت: آنچه من اطلاع دارم، از روند تصمیمات فدراسیون و سازمان لیگ اطلاعی ندارم، اما شرکت مس برای ثبت شکایت در دادگاه عالی ورزش همکاری لازم را انجام داد. حتی زمانی که برای پرداخت هزینه‌های پرونده نیاز به تأمین مبلغ داشتیم، این کار در کوتاه‌ترین زمان انجام شد و نشان دادند که مدافع و حامی باشگاه هستند.

تفکری درباره انتقاد‌های تند علی سامره از مدیریت باشگاه نیز گفت: سامره یکی از بازیکنان قدیمی، با تجربه و ارزشمند مس رفسنجان بوده و به این باشگاه علاقه دارد. او دلسوز مس است و هر فردی حق دارد دیدگاه و انتقاد خود را مطرح کند. من هم آمده‌ام که به باشگاه کمک کنم و اگر روزی احساس کنم نمی‌توانم مفید باشم، خودم کنار می‌روم.

مدیرعامل مس رفسنجان درباره فعالیت نقل‌وانتقالاتی این تیم عنوان کرد: حدود یک ماه است که با دستور سازمان لیگ شرایطی ایجاد شده که نمی‌توانیم فعالیت خود را آغاز کنیم. واقعاً شرایطی به وجود آمده که انگار پای یک نفر را بسته‌اند و از او می‌خواهند شنا کند. از زمانی که بحث پلی‌آف مطرح شد، ما معتقد بودیم تصمیمی غیرکارشناسی و ناعادلانه گرفته شده و معتقدیم مسئولان باید پاسخگوی این تصمیم باشند.

وی ادامه داد: سه روز قبل از پلی‌آف، دادگاه عالی داوری اعلام کرد این پرونده باید بررسی و رأی نهایی صادر شود و دستور موقت صادر نکرد. ما تمام مستندات را ارسال کرده‌ایم و چند وکیل بین‌المللی روی پرونده کار می‌کنند و روند قانونی را پیگیری می‌کنیم.

تفکری درباره دلیل عدم حضور مس رفسنجان در دیدار پلی‌آف گفت: اگر در آن مسابقه شرکت می‌کردیم، به مردم رفسنجان و باشگاه مس پشت می‌کردم. همچنین مسیر شکایت حقوقی ما هم تحت تأثیر قرار می‌گرفت. من ۱۱ دلیل ارائه کردم که چرا این تصمیم را غیرقانونی می‌دانیم و درخواست کردم تنها یک دلیل قانونی برای این تصمیم ارائه شود، اما پاسخی دریافت نکردیم.

وی درباره دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال گفت: همزمان با ورود آقای تاج به فرودگاه، موضوعات مربوط به مس رفسنجان را با ایشان مطرح کردیم. آقای تاج قول دادند جلسه‌ای در تهران با مسئولان و نمایندگان تصمیم‌گیر برگزار کنند تا این پرونده دوباره بررسی شود.

مدیرعامل مس رفسنجان در پایان تأکید کرد: مس رفسنجان یکی از باشگاه‌هایی است که از نظر امکانات و زیرساخت در سطح بالایی قرار دارد و کمتر باشگاهی در ایران شرایطی مشابه ما دارد. هدف ما دفاع از حق باشگاه و هواداران است و این مسیر را تا رسیدن به نتیجه قانونی ادامه خواهیم داد.

برچسب ها: مس رفسجان ، فوتبال
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