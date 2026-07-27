شهردار منطقه یک شیراز از تحقق ۵۰ درصدی بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ در چهار ماه نخست سال خبر داد و گفت: این منطقه با عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها، ۲۵ درصد جلوتر از برنامه زمان‌بندی بودجه حرکت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سارا قائدی، شهردار منطقه یک شیراز، از تحقق ۵۰ درصدی بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ در چهار ماه نخست سال خبر داد و گفت: منطقه یک شیراز با عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها، ۲۵ درصد جلوتر از برنامه زمان‌بندی بودجه حرکت کرده است.

او با اشاره به نقش همراهی شهروندان در تحقق این موفقیت اظهار کرد: اعتماد مردم به مدیریت شهری و مشارکت آنان در پرداخت عوارض، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات شهری است و این همراهی ارزشمند، مسیر تحقق اهداف مدیریت شهری را هموار می‌کند.

شهردار منطقه یک شیراز افزود: تحقق ۵۰ درصدی بودجه در ابتدای سال، حاصل برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هدفمند منابع و تلاش مجموعه شهرداری منطقه یک در حوزه‌های مختلف است و منابع جذب‌شده در بخش‌های عمران، املاک، خدمات شهری و محیط زیست برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های شهری هزینه خواهد شد.

قائدی تصریح کرد: پیشی گرفتن از برنامه بودجه، تنها یک شاخص مالی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده انضباط مالی، شفافیت، برنامه‌محوری و اعتماد متقابل میان شهروندان و مدیریت شهری است.

او خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه یک با تداوم رویکرد خدمت‌رسانی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهری با قدرت ادامه خواهد داد.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: شهردار منطقه یک ، شیراز ، مشارکت مردم ، توسعه زیرساخت های شهری
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