باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی در نطق پیش از دستور نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، با اشاره به بیعت حزب‌الله لبنان با رهبر مسلمانان جهان و فرمانده مقاومت، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، گفت: این بیعت، قله بلند امت و چهره پیروز مقاومت بود که آثار بسیار زیادی در صحنه بین‌المللی و به‌ویژه در منطقه داشت و استحکام امت اسلامی و مقاومت را متجلی کرد؛ همان امت و مقاومتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر آن مجبور به عقب‌نشینی شدند.

وی افزود: امام‌المسلمین در پاسخ حزب‌الله فرمودند جمهوری اسلامی نیز در راستای خط‌مشی رهبر معظم و شهید انقلاب، امام سید علی رضوان‌الله تعالی علیه، دفاع از این مجاهدان مظلوم و مقتدر را سیاست راهبردی خود تعیین کرده و حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به‌عنوان شرط اول تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است.

پایداری در جهاد و مقاومت، نصرت الهی را نصیب مجاهدان راه حق خواهد کرد

نایب رئیس مجلس ادامه داد: رهبر عزیزمان همچنین فرمودند امروز که ملت‌های جهان از ظلم و بیداد دولت آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار و نابودکننده هر سه نسل به ستوه آمده‌اند، راهی جز جهاد و مقاومت پیش رو نمانده است و پایداری در این راه، نصرت موعود الهی را نصیب مجاهدان راه حق خواهد کرد.

حاجی‌بابایی با یادآوری بیانات رهبر انقلاب، اظهار کرد: به یاد داریم سخنان رهبر عزیزمان که فرمودند هدایت این کشور در مسیر خواست عمومی مردم مبعوث است؛ ریل‌گذاری برای اداره کشور بر اساس خواست ملت که رهبری آن را تبیین و تأیید می‌فرمایند، صراط مستقیم امام شهید است که باید با استقامت و قدرت آن را بپیماییم و از سختی‌ها نهراسیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همچنین با بشارت به وعده الهی و دل بستن به آن، ایجاد شجاعت برای مقابله با آمریکای جنایتکار را یادآور شدند؛ همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ.»

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه باید بدانند که تنگه هرمز بر اساس اراده ملت مبعوث، رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی به نیابت از مردم مبعوث رقم خواهد خورد. آنچه را که ملت بخواهند، مجلس شورای اسلامی بر آن پافشاری خواهد کرد و یک قدم از خواسته ملت و رهبری عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نباید اجازه داد آمریکا هر زمانی که بخواهد بجنگد و هر زمانی که خواست آتش‌بس اعلام کند

وی تأکید کرد: نباید اجازه داد آمریکا هر زمانی که بخواهد بجنگد و هر زمانی که خواست آتش‌بس اعلام کند. جمهوری اسلامی ایران باید پرقدرت در برابر خواست آمریکا بایستد و نگذارد آمریکا فعال‌مایشاء منطقه باشد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: اراده ملت بزرگ ایران نشان داده است که آمریکا در انفعال است و در سیاست‌ورزی‌های ما نیز باید آمریکا همچنان در انفعال باقی بماند. جنگ آمریکا جنگ است، صلح او هم جنگ است و گفت‌وگوی او نیز جنگ است؛ بنابراین باید مراقب بود، زیرا هیچ‌وقت ما با آمریکا به تفاهم نخواهیم رسید و این اراده ملت است که همواره می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

وی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز قدرت بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد و امروز قله اقتدار ماست؛ از این قله اقتدار و عزت ملت بزرگ ایران باید حتماً پشتیبانی و حراست کرد.

وحدت، اساس و کلید پیشرفت کشور است

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه وحدت، اساس و کلید پیشرفت کشور است، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر وحدت تأکید فرموده‌اند و رهبری و ملت مبعوث، میراثداران امام شهید و میزان‌الحراره انقلابی بودن و مبارزه با استکبار جهانی هستند؛ بنابراین باید بر همین اساس حرکت خود را آغاز کنیم.

حاجی‌بابایی در پایان اظهار کرد: به کارفرمایان اوکراین اخطار می‌کنیم هرگونه شیطنت از طریق پیمانکار شما در منطقه و دریای خزر، پاسخ پشیمان‌کننده ملت بزرگ ایران را به دنبال خواهد داشت.

منبع: ایرنا