استاندار فارس در دیدار با هیئت‌رئیسه دانشگاه شیراز، با تأکید بر نقش بی‌بدیل استادان در توسعه علمی و فرهنگی استان، دستور فوری برای پیگیری موضوع مسکن اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افشاری‌فر ضمن قدردانی از استاندار فارس برای فراهم کردن فرصت این گفت‌وگوی رو در رو، به بیان ظرفیت‌ها و دغدغه‌های اصلی دانشگاه پرداخت.

نقش کلیدی دانشگاه شیراز در حل مسائل کشور

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به جایگاه علمی و اجرایی این دانشگاه اعلام کرد: دانشگاه شیراز در میان تمام دانشگاه‌های کشور، رتبه سوم را از نظر حجم قرارداد‌های صنعتی و اجتماعی برای حل مشکلات جامعه به خود اختصاص داده است.

او با بیان اینکه در دو سال گذشته رشد چشمگیری در تعداد و مبلغ این قرارداد‌ها داشته‌ایم، تأکید کرد که با وجود این جایگاه، ظرفیت‌های بسیار بالاتری در ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه وجود دارد و دانشگاه شیراز آمادگی کامل خود را برای ارتقای سطح همکاری‌ها اعلام می‌دارد.

افشاری‌فر این موفقیت را گواهی بر ظرفیت بالای این دانشگاه به‌عنوان یک بازوی توانمند اجرایی و مشورتی برای مدیران اجرایی در سطح استان و حتی کشور دانست و افزود: این جایگاه نشان می‌دهد که دانشگاه شیراز نه تنها در حوزه آموزش، بلکه در عرصه عمل و حل مسائل واقعی جامعه نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در ارتباط صنعت و دانشگاه معرفی شود.

در ادامه جلسه، بر نقش راهبردی دو طرح کلیدی دولت چهاردهم در زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری دانشگاهیان تأکید شد.

افشاری‌فر با استقبال از بخشنامه‌های اخیر دولت با عناوین «طرح محکم: مدیریت حل کلان‌مساله‌های کشور» و «طرح مجد: شبکه ملی جامعه دانشگاه و دولت»، این طرح‌ها را زمینه‌ساز مشارکت جدی‌تر جامعه نخبگانی و بخش خصوصی در توسعه استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با هدایت و حمایت مدیریت عالی استان، بتوان از این بستر‌ها برای حل مسائل ریشه‌ای استان بهره برد.

رئیس دانشگاه شیراز اظهار کرد: این طرح‌ها می‌توانند حلقه مفقوده ارتباط بین دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی را تکمیل کنند و با حذف بروکراسی‌های زائد، مسیر همکاری‌های مؤثر را هموار سازند.

در بخش دیگری از این نشست، یکی از مطالبات جدی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز مطرح شد.

افشاری‌فر با اشاره به دغدغه‌های معیشتی و مشکل تأمین مسکن اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید علم، خواستار حمایت ویژه استانداری در این حوزه شد و تأمین مسکن را گامی مؤثر در ایجاد انگیزه و رونق علمی دانشگاه دانست.

او تأکید کرد: تأمین مسکن مناسب برای اعضای هیئت‌علمی نه تنها یک مسئله رفاهی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ سرمایه‌های انسانی ارزشمند دانشگاه و جلوگیری از مهاجرت نخبگان است.

رئیس دانشگاه شیراز در پایان ضمن قدردانی مجدد از استاندار به‌خاطر رویکرد تعامل‌محور و نگاه ویژه به دانشگاه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نزدیک دانشگاه شیراز و استانداری، بتوان گام‌های مؤثری در جهت حل مسائل استان و اعتلای جایگاه علمی فارس برداشت.

دستور استاندار برای پیگیری ویژه موضوع مسکن

در ادامه، استاندار فارس نیز ضمن اذعان به اهمیت این مسئله، دستور جدی و فوری برای پیگیری موضوع مسکن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شیراز صادر کرد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در استان برای رفع این دغدغه تأکید کرد.

امیری با اشاره به نقش بی‌بدیل استادان دانشگاه در توسعه علمی و فرهنگی استان، قول مساعد داد که موضوع مسکن اعضای هیئت‌علمی را در اولویت برنامه‌های حمایتی استانداری قرار دهد و از تمام ظرفیت‌های موجود برای تسریع در این امر استفاده کند.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم تعاملات و تشکیل جلسات منظم کاری برای پیگیری مصوبات تأکید کردند. همچنین مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دانشگاه و استانداری تشکیل شود تا زمینه اجرایی شدن طرح‌های محکم و مجد در استان فارس فراهم گردد.

در این نشست که با فضایی صمیمی و سازنده همراه بود، طرفین بر عزم خود برای تحقق شعار وفاق و همدلی دولت چهاردهم در عرصه علم و توسعه استان تأکید کردند.

منبع: دانشگاه شیراز

برچسب ها: استاندار فارس ، دانشگاه شیراز ، حل مسائل ، توسعه همکاری
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