باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، محمد ولدخانی، دبیر «سیزدهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها» در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه بحث نظام پیشنهادها از سال ۷۸ در سازمان جهاد دانشگاهی تهران کلید خورد، در ادامه اظهار کرد: حدود سه دهه از آغاز اجرای این همایش در کشور میگذرد و مبنایی شده است تا به ارتقاء بهرهوری در کشور کمک کند.
نظام پیشنهادها فرصتی برای دیده و شنیده شدند
وی، با بیان اینکه میکوشیم در این جلسات از ظرفیت مشورتی عزیزان در حوزه سیاستگذاری استفاده کنیم، گفت: در نظام پیشنهادها مثلث سهگانهای شکل گرفته که جهاد دانشگاهی یکی از اضلاع آن است که هماهنگکننده جریان توسعه و ارتقاء بهرهوری در کشور است، اما واقعیت آن است که بهانه ارتقاء و اینکه توانسته حیات خود را تا به امروز داشته باشد با وجود نقش محوری و پیگیریهای جهاد دانشگاهی بوده است.
دبیر «سیزدهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها»، افزود: در شرایط کنونی ناگزیر از تمرکز بر توان مالی و نیروهای متخصص هستیم با وجود قوانین دست و پاگیر با اتکا به نظام پیشنهادها فرصتی برای دیده و شنیده شدن خواهیم داشت.
ولدخانی، با اشاره به اجرای طرحی در شهرداری تهران افزود: در این طرح میکوشیم از ظرفیت مشارکت مردمی برای شناسایی منابع درآمدی پایدار استفاده کنیم. رویکرد ملی این همایش جهاد فکری است، چون در شرایط پساجنگ برای همه مسائل ملی و چالشها باید جهاد فکری پیدا شود دکتر پزشکیان در سال گذشته ایده ارزشمند هر ایرانی یک پیشنهاد را مطرح کردند که بهنظر میرسد زیبنده این جمع است.
به گفته وی، همه دستاوردهای این نظام ماحصل تلاش فکری نخبگانی است که به نمایندگی از دستگاههای خود در این جمع حضور دارند.
دکتر سید سبحان لواسانی، مدیر پژوهشهای انسانی شرکت ملی گاز ایران، اظهار امیدواری کرد که با حضور دکتر رمضانخواه از حوزه دولت و با تلاشهای انجام شده بتوان فرهنگ متعالی رو به افول نظام پیشنهادها دوباره احیا شود و در این مدت عوامل متعددی سبب افت این فرهنگ شده است.
نظام مشارکت نوعی روح همبستگی سازمانی است
وی با این اعتقاد که در این مقطع با همت هیأت دولت این قضیه حل خواهد شد، گفت: نظام مشارکت که آن روح کایزنی در واقع بهنوعی روح همبستگی سازمانی است. یک مفهوم میان کارکنان و سازمان است بهگونهای که با این نظام کارکنان میتوانند با سود شرکت عادلانه شریک شوند.
در ادامه دکتر میثم رفیع پرهیزکار، مدیر کل سلامت وزارت نفت با ابراز خرسندی از برگزاری مجدد این رویداد با تأکید بر اینکه نظام پیبشنهادها و مشارکت در حوزه صنعتی نباید صرفاً به موضوع سودآوری آن معطوف شود، گفت: در این حوزه باید نگاهی کلانتر داشت و با دیدی به شاخصهایی از جنس پیامدها و مباحث مرتبط با سود و زیان یک جامعه به آن نگریسته شود. مناسب آن است در همایش امسال به مسائل مرتبط با سرمایه اجتماعی پرداخته شود و آنرا پررنگتر از مباحث بهرهوری دید.
وی، با بیان اینکه بهرهوری زمانی مطرح میشود که مجموعه با مشکلی مواجهه میشود، افزود:، اما درست آن است که مباحث بهرهوری بر مبنای تکنولوژیکی مطرح شود در موضوعاتی نظیر خودرو و ... این موارد نادیده گرفته میشود سپس از مردم خواسته میشود مصرف کمتری داشته باشند این موارد برای جامعه ارزش ایجاد نمیکند باید بهسمت سرمایههای اجتماعی حرکت کرد.
پرهیزکار اظهار امیدواری کرد که در مقام حرف، تبیین و ظاهر بتوانیم این مباحث را زنده نگهداریم تا به مرحله بلوغ مدیریتی برسیم.
اسکندری، از وزارت نفت هم با تشکر از نامهای که از دبیرخانه هیأت دولت به سازمانها و دستگاههای اجرایی ارسال شده است، در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب این نامه مشارکت اولیه اجرا میشود. ما در وزارت نفت از خود ستاد وزارت نفت که شورای راهبردی و تحول اد اری و شرکتهای زیرمجموعههای آن که همگی عضو هستند خواستهایم نظراتشان را در خصوص مسائل درج شده در نامه ابراز کنند ستونهای اصلی نظام پیشنهادها افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقاء بهرهوری و حرکت بهسمت گفتمان است در این راستا پیشنهادهایی جمعآوری و در هر یک از حوزهها دستهبندی شده است در نهایت دبیرخانه شورایعالی تحول اداری وزارت نفت کوشیده است که بتواند طرحی را که از دید دولت با نگاه جامعتر و از بالا تأمین کند.
در نظام پیشنهادهای وزارت نفت نظر مدیران، خبرگان علمی و مردم همگی لحاظ میشود
وی، با بیان اینکه با این اقدامات نظر مدیران، خبرگان علمی و مردم همگی ملحوظ میشود، گفت: این پکیج در قالب طرح پیشنهادی از طریق معاونت برنامهریزی بهدست دبیرخانه هیأت دولت رسانده میشود که در آن طرح از معماری کلان نظام آغاز کردهایم اینکه نظام پیشنهادها چه مواردی را طلب میکند؟ چه چالشهایی تاکنون در نظام پیشنهادها وجود داشته است و چگونه عمل کنیم بهتر است؟ حاوی ۸ محور کمککننده است.
در ادامه امیر محسنی، مدیر کل آموزش فنی حرفهای استان تهران، با بیان اینکه از مأموریتهای ما تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است، افزود: تاپیکهای این همایش بهعنوان یک الگو مناسب است، اما چهقدر خوب است مصداقی عمل کنیم بهعنوان مثال در این دوره روی یک موضوع یا مسأله متمرکز شویم؛ همواره از زمان امام راحل (ره) گفته میشد در مدیران به روی کارکنان باز باشد، اما هنوز مسأله حل نشده باقی است، چون برای مخاطب جاذبه مشترک نداریم.
وی، ادامه داد: از سوی دیگر نقابها سبب شده که گرد هم صحبتهایی میکنیم، اما در عمل از مدیران و مسئولان چیز متفاوتتری میبینیم ما در نظام پیشنهادها کلی صحبت میکنیم و در نهایت زیر بار کاغذها و کارتابلها میرویم.
مدیر کل آموزش فنی حرفهای استان تهران، خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص من آن است به موضوع گفتمان و مهارتهای گفتوگو بپردازیم اینکه چگونه گفتوگو و روشهای مذاکره و ارتباط دو سویه میان کارکنان با مدیران را داشته باشیم. امسال در نوزدهمین همایش یک موضوع محوری بررسی و فیدبک مناسب آن در جامعه بررسی سپس برای سال آینده برنامهریزی شود.
نظام پیشنهادها به نظام تصمیمگیری کشور متصل شود
مجتبی نوری، از شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات هم با بیان اینکه آرزو دارم نظام پیشنهادها به نظام تصمیمگیری کشور متصل شود، گفت: هر چه به این بلوغ برسیم بهسمت دموکراسی حرکت کردهایم و توانستهایم مردم را درگیر فعالیتهای خودمان کنیم. مجلس شورای اسلامی هماکنون برآیند افکار و ایدههای مردمی نیست شاید سازوکارهای پیشرفته و توسعهیافتهای را بتوانیم در قالب نظام پیشنهادها طراحی کنیم که مشارکت مردم را در حکمرانی کشور افزایش دهیم.
وی، با بیان اینکه محورهای این همایش با برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد، خاطرنشان کرد: تنها جای حکمرانی داده مبنا در این موارد خالی است در برنامه هفتم ئتوسعه نکات درخشانی یادآور شده است که در بقیه برنامهها وجود نداشته از آن جمله تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، حکمرانی داده مبنا و معماری سازمانی با این موارد به استانداردهای حکمرانی دنیا نزدیک میشویم تا شاهد اتفاقات و رخدادهای خوبی در کشور باشیم ما باید مدل شایستگی را برای کشور تعریف کنیم.
نوری، با بیان اینکه همه کشورهای دنیا پس از جنگ برای موفق شدند برای کشورشان مدل شایستگی تعریف کردهاند، گفت: مناسب آن است ما نیز مدل شایستگی برای حکمرانی کشور طراحی کنیم تا بدانیم چه متخصصانی به چه تعداد و با چه مهارتهایی داریم؟. تا اقدامات خوب و توسعه را شاهد باشیم.
در ادامه نشست آرش رسته از وزارت نیرو، با بیان اینکه در بخش آبفا اغلب موضوعات بر مصرف و مدیریت مصرف متمرکز است، گفت: در بخش برق و توانیر اقدامات خوبی برای نظام پیشنهادها انجام شده و در حال انجام است با توجه به معضلات نظیر رمزارزها فراخوانهایی داده میشود همکاران شرکت میکنند و برای حل مسأله پیشنهادهایی میدهند و فرآیند مرتبط با پیشنهاد بررسی میشود و مشارکت داده میشوند برای خروجی مناسب هم پاداشهای خوبی در نظر گرفته میشود.
وی، با بیان اینکه در توانیر موضوع نظام پیشنهادها نهادینه شده است، افزود: عملکرد خوبی هم وجود داشته است، اما پیشنهاد من درباره همایش اختصاص یک پنل تخصصی درباره آب و برق است که شرکتهایی با عملکرد مناسب مسائل خودشان را مطرح کنند.
نظام پیشنهادها باید در سطوح مختلف حتی در سطح سیاستگذاری تعریف و دیده شود
رسته، با بیان اینکه در دستگاهها و سازمانها زمانی از نظام پیشنهادها استفاده میشود که به مشکلی برمیخوریم این در حالی است که نظام پیشنهادها متولی حل مشکلات نیست، ادامه داد: نظام پیشنهادها باید در سطوح مختلف تعریف و دیده شود حتی در سطح سیاستگذاری.
وی، افزود: کارکنان باید در سطح حکمرانی، سیاستگذاری، مدیریتی، اجرا، عملیاتی و ارزیابی پیشنهاد بدهند و نباید منحصر به موضوعات خاصی شود. پیشنهاد دیگر من این است که در همایش محوری در چارچوب حکمرانی هم دیده شود.
تیمور مرجانی دبیر علمی «نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین جشنواره نظام پیشنهادها» هم با بیان اینکه در این جلسه جای برخی دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها خالی است، ادامه داد: زمانی که نظام پیشنهادها آغاز شد میکوشیدیم تا این باور در سازمانها و دستگاهها ایجاد شود و هر کسی نقش جدی خود را داشته باشد فرد ارزشآفرینی باشد درست بحثی که امروز درباره سرمایه یا منابع انسانی مطرح است.
وی، با بیان اینکه باید میزان اثربخشی و ارزشآفرینی هر سازمان و کارکنان مشخص شود، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیتهای موجود در کشور بهخوبی استفاده کنیم بهعلت خودمحور بودن قادر نیستیم در تصمیمگیری و تصمیمسازی نقش موثری ایفا کنیم. در سال ۹۵ به مرکز بررسیهای استراتژیک پیشنهاد دادم تا شبکه دانش روستایی را با استفاده از ظرفیتهای جهاد در کشور راهاندازی کنم.
راهاندازی شبکه ملی نظام پیشنهادها با استفاده از ظرفیت گسترده جهاد در کشور
مرجانی، با اعتقاد به اینکه نظام پیشنهادها هنوز در مرحله و گام نخست فرهنگسازی و آمادهسازی قرار دارد، افزود: هنوز برخی دستگاهها به این موضوع ورود نکردهاند پیشنهاد مشخص من راهاندازی شبکه ملی نظام پیشنهادها با استفاده از ظرفیت گسترده جهاد در کشور است جهاد دانشگاهی هم بهلحاظ سامانهای و هم بهلحاظ زیرساختی این آمادگی را دارد.
وی ادامه داد: چون عمدتاً روسای جهاد دانشگاهی در استانها در شورایعالی اداری استانها نقش موثری دارند که میتوانند کمک کنند و بدینترتیب دستگاهها میتوانند سطح بلوغ خود را در این شبکه تست کنند.
در ادامه متین رمضانخواه، معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، با بیان اینکه در سال ۹۴ دکتر آشنا در مرکز بررسی استراتژیک حضور داشت و بحث راهاندازی سامانه سمن مطرح بود، گفت: میکوشید تا از این طریق موضوعات مختلف در سطح ملی و استانی به گوش مسئولان رسانده شود تا بدینترتیب پیوند میان پیشنهاد با حوزه تصمیمگیری اتفاق بیفتد.
وی، ادامه داد: بهعلل مختلف این سامانه در سامانه شمس بالا آمد، اما نتوانست در ساختار اداری و سازمانی کشور ساری و جاری شود هماکنون که در خدمت دکتر تقوینژاد هستم از موضوعات مطرح اصلاح رویههای تصمیمگیری در دولت است. ۲ مجموعه در کشور بر مبنای قانون خودشان اداره میشوند یکی مجلس شورای اسلامی که قانون داخلی مجلس در سالهای ۹۴ و ۹۵ نوشته شد و دیگری دولت براساس آییننامه داخلی هیأت وزیران.
در دستور کار قرار گرفتن اصلاح آییننامه دولت طی یکسال اخیر
معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، با بیان اینکه حدود یکسال است که اصلاح آییننامه دولت در دستور کار است، گفت: در این راستا بررسی شد که هر یک از وزرا چندین ساعت در هفته در کنار هم هستند. بحث علمی دکتر پزشکیان هم از زمان انتخابات ریاستجمهوری این بوده و هست که نظر متخصصان و مردم لحاظ شود و باید در ساختار اداری و اجرایی کشور ساری و جاری باشد.
رمضانخواه، خاطرنشان کرد: در جلسهای مقرر شد هر پیشنهادی که بهسمت دولت میآید و یا برمیگردد از دبیرخانه هیأت دولت بگذرد و برای انجام آن پیشنهاد پیگیریهای لازم انجام میشود کارنامهای در هیأت دولت تهیه میشود که صرفاً گزارش عملکرد وزارتخانهها نیست بلکه وزراتخانهها باید گزارش مستندات خودشان را هم ارائه کنند از اینرو ارتباط خوبی با معاونت نظارت و برنامهریزی وزارتخانهها داریم.
وی، افزود: دکتر پزشکیان عنوان کردند در ابتدا پیشنهادها در دبیرخانه هیأت دولت مطرح و پس از ساماندهی به صحن دولت بیاید ناگزیر شدیم جلسات هیأت دولت را از آیین نامه محور بودن به مسألهمحور بودن تبدیل کنیم در معاونت مطالعات راهبردی دولت که مسئولیت همه پژوهشها و نظارت وزارتخانهها را برعهده دارد دبیرخانهای متشکل از کارگروههای تخصصی راهاندازی کردیم تا بتوانیم نظام پیشنهادها را تجربه کنیم در این راستا نامهای به اعضای هیأت دولت ارسال شد.
معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت، با بیان اینکه پیشنهادهای دانشگاهیان خیلی کاربردی و عملیاتی نیست و با قوانین مغایرت دارد، گفت: همچنین این پیشنهادها بودجهبردار و یا تکراری هستند پیشنهاد وزارتخانهها و ستادها هم بسیار محافظهکارانه و برای حفظ وضعیت موجود است و تلاشی برای هیچ تغییری در ساختار ندارند از پیشنهاد گروه نخست کار تحولآفرینی رخ نمیدهد و از مدل دوم یک ثبات وضعیت و دلزدگی توسط نیروی بیرون از سازمان بیرون میآید. برای رساندن وضع موجود به وضع مطلوب یک دیوارهای داشتیم که هماکنون برخی مسائل نظیر آب و برق بدخیم شدهاند در حال حاضر چند مجموعه از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهشی و فرهنگی سازمان اداری و استخدامی در اینباره فعالیت میکنند و سامانه دارند از کاملترین مجموعهها درباره نظام پیشنهادها جهاد دانشگاهی است.
راهاندازی سامانه ۳ سطحی در دبیرخانه دولت استانداری، وزراء و سطح دولت
رمضانخواه، خاطرنشان کرد: ما بهعنوان دبیرخانه دولت سامانه ۳ سطحی در سطح استانداری، وزراء و سطح دولت را راهاندازی کردیم ۵ کمیسیون تخصصی و کلیدی هم داریم که به پیشنهادهای رسیده رسیدگی کرده و به دست استانداری وزرا و دولت میرسانند از کمیسیونها خواسته شد تا جلسات در سطح کارگروههای فرعی و اصلی گذاشته شود و از ظرفیتهای موجود برای دریافت پیشنهادها استفاده شود اگر طرحی بهدست ما میرسد به نظام پیشنهادها سپرده شود.
وی، با اعتقاد به اینکه در شرایط کنونی باید بهرهوری از راههای کوتاهتر، کمهزینهتر و با استفاده از مهارتهای نرم حاصل شود، افزود: سرمایههای اجتماعی بالقوهای وجود دارد که باید بالفعل شود. دو پیشنهاد دارم اینکه همایش به موضوعات کلان کشور بپردازد از قبیل ناترازی شهروندی و .... همایش ۴ تا ۵ محور اصلی داشته باشد و برخی از محورهای مجود قابلیت ادغام دارند و محورهای تخصصی ذیل ۴ تا ۵ محور دیده شود. در طراحی بحثها باید بر کاربردی بودن تأکید شود ما هماکنون هم در ستاد بازسازی بار دیگر برنامه هفتم توسعه را بازنویسی میکنیم.
سعید رستمپور، مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی هم با بیان اینکه پیشنهادها در این وزارتخانه داوری و امتیاز داده میشوند، گفت: کارکنان باید در امور مشارکت داشته باشند ما نیز باید بازتعریفی از مأموریتهای نظام پیشنهادها با توجه به شرایط حاکم امروز داشته باشیم. آنچه ما میبینیم نظام پیشنهادها صرفاً ابزاری شده برای ایدهپراکنی و یک نظام رسمی برای حل مسأله کشور نیست.
تأکید بر ضرورت طراحی و راهاندازی نظام ملی اولویتبندی پیشنهادها
وی، با توصیه مبنی بر اینکه باید رویکرد از پیشنهادمحوری به مسألهمحوری تغییر کند، افزود: باید سیستم را بهصورت مسألهمحور اداره کنیم و پیشنهاد دیگر من طراحی و راهاندازی نظام ملی اولویتبندی پیشنهادهاست. ما این نظام را در دستگاههای کشور نداریم در صورت امکان بانک ملی راهاندازی شود تا پیشنهادهای برتر در آن محل نگهداری شود.
رستمپور، در خصوص رویکرد جهاد فکری هم گفت: باید برای آن یکسری شاخص تعریف شود مشخص شود شاخص ما برای جهاد فکری چیست؟ شاخصهای سنجش بلوغ جهاد فکری چیست؟ و باید در نظام پیشنهادها چرخهای از ایده تا اثربخشی گذاشته شود.
زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی هم از مهمترین پیشنهادها را یافتن راهکارهای اساسی جهت جلوگیری هدررفت منابع و انرژی چه منابع مادی و چه معنوی برشمرد و افزود: این نگاهها نباید صرفا به سمت منابع مادی و مالی باشد در صورتی که منابع انسانی، انگیزهها و امید مهمترین سرمایه هر جامعهای است و از اینرو چه بهتر بهجای آنکه بهدنبال پیشنهادهایی برای ارائه ابلاغیههای اجرایی باشیم بهدنبال ضمانت اجرایی برای ارتقاء جایگاه علمی معنوی و اخلاقی انسانها باشیم.
در ادامه این نشست، مهندس عباس ناصری، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، با اشاره به عنوان همایش ملی نظام پیشنهادها، اظهار کرد: انتخاب این عنوان، امیدآفرین و انگیزهبخش است و میتواند زمینهساز تقویت مشارکت و ارائه ایدههای نو در سازمان باشد.
وی با بیان اینکه فرآیند دریافت و اجرای پیشنهادها در همه سازمانها و ساختارهای اداری با چالشهایی همراه است، افزود: این موضوع تنها به جهاد دانشگاهی محدود نمیشود و حتی در سطح دستگاههای اجرایی و دولت نیز با موانعی در مسیر تحقق پیشنهادها مواجه هستیم.
انتخاب ۲۲ رئیس واحد و سازمان از مجموع ۸۹ واحد سازمانی جهاد دانشگاهی با پیشنهاد کارکنان
ناصری با اشاره به تجربه جهاد دانشگاهی در بهرهگیری از مشارکت کارکنان در فرآیندهای مدیریتی گفت: در حال حاضر، رؤسای ۲۲ واحد و سازمان از مجموع ۸۹ واحد سازمانی جهاد دانشگاهی، بر اساس پیشنهاد و نظر کارکنان همان واحد یا سازمان انتخاب شدهاند. این تجربه ارزشمند نشان میدهد که میتوان از ظرفیت مشارکت کارکنان در سایر حوزههای مدیریتی و تصمیمگیری نیز بهره گرفت.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی با اشاره به دو چالش اساسی در نظام پیشنهادها تصریح کرد: نخست، ضمانت اجرایی پیشنهادهای ارائهشده است؛ به این معنا که پیشنهادهای برگزیده تا چه میزان به مرحله اجرا میرسند. دومین مسأله، جلب اعتماد اعضا است؛ بهگونهای که پیشنهاددهنده اطمینان پیدا کند ایدههای او مورد توجه قرار گرفته و آثار آن را در تصمیمگیریها مشاهده کند. این اعتماد، انگیزه لازم برای ارائه پیشنهادهای مؤثر در آینده را نیز تقویت خواهد کرد.
وی، بر ضرورت هدفمند شدن محورهای همایش ملی نظام پیشنهادها تأکید کرد و گفت: لازم است در ادامه این حرکت، محورهای همایش بر مبنای ابرچالشهای کشور تعریف و محدود شود. این ابرچالشها پیشتر در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی مورد بررسی و احصا قرار گرفتهاند. تمرکز بر یک یا دو موضوع راهبردی، میتواند زمینه دستیابی به نتایج کاربردیتر و اثربخشتر را فراهم کند.
ولدخانی، در جمعبندی مختصر گفت: همه مواردی که درباره محورها و اهداف همایش ذکر شد همان روح حاکم بر نظام پیشنهادها وجود دارد و یک تجربه زیستهای و تأکیدی که داریم بحث اجرایی شدن نظام پیشنهادهاست باید به آن بهطور جدی توجه شود پیشنهادی که اجرا نشود ارزشی نخواهد داشت.
وی، ادامه داد: در شهرداری تهران ۳۶ هزار پیشنهاد مطرح شد همانطور در شرکت نفت، گاز، ایرانخودرو، مدیریت منابع آب و .... اینکه ما قائل به واژه نظام پیشنهادها هستیم به این علت است که عقبه فکری داریم از منظر رعایت و احترام به کرامت انسانی از منظر پیشنهاد برای آن ارزش قائلیم همه هدف و همت ما این است که این پیشنهادها اجرایی و عملیاتی شود.
ولدخانی، افزود: ما پروتکل و آییننامه اجرایی درباره نظام پیشنهادها داریم که پس از یکبار مطالعه کردن کنار گذاشته میشوند حال آنکه اینجا واژه جهاد فکری مطرح شده است هر زمان مدیران دستگاهها با مسأله جدی مواجهه میشوند طی فراخوانی از همگی دعوت میشود با جهاد فکری در حل این مسأله مشارکت کنند ما بهدنبال مشارکت جمعی برای حل مسائل کلان ملی هستیم.
در این نشست با حضور علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس «نوزدهمین همایش ملی و سیزدهمین جشنواره نظام پیشنهادها»، دکتر زهرا شیخی، رئیس شورای سیاستگذاری، دکتر تیمور مرجانی، دبیر علمی همایش، محمد ولدخانی، دبیر جشنواره، اعضای شورای سیاستگذاری همایش و شماری از معاونان و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی از پوستر این رویداد رونمایی شد.
براساس این گزارش، نظام پیشنهادها یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتی و ارتباط دو طرفه میان کارمند و مدیر است که کارکنان سازمان را تشویق میکند تا ایدهها، نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود فرآیندها، کاهش هزینهها یا افزایش بهرهوری ارائه کنند. این نظام بهعنوان بخشی از نظام ارتقای بهرهوری در سازمانهای بزرگ و پیچیده که لایههای مدیریتی متعددی دارند به کار مدیران میآید، چون تضمین میکند که همة نظرات سازنده به دست مدیران ارشد میرسد.