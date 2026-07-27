آتش‌سوزی مهیب در یک مجتمع صنعتی در شهرک صهیونیستی سدروت، دو کارخانه را درگیر و نگرانی درباره نشت آمونیاک ایجاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آتش‌سوزی مهیبی صبح دوشنبه در یک مجتمع صنعتی در شهر صهیونیستی سدروت در جنوب اراضی اشغالی رخ داد که دو کارخانه متعلق به شرکت‌های اشتراوس و تاپوگان را تحت تاثیر قرار داد و نگرانی‌هایی را در مورد نشت آمونیاک سمی ایجاد کرد.

اداره آتش نشانی و امداد رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای تکمیلی توضیح داد که ۱۳ تیم آتش نشانی در محل مشغول به کار و نیرو‌های کمکی از مناطق دیگر در راه رسیدن به محل بودند. این تعداد بعدا به ۲۵ تیم افزایش یافت، علاوه بر دو هواپیما که برای کمک به کنترل آتش سوزی اعزام شدند.

شهرداری سدروت به ساکنان مناطق مجاور دستور داد که در خانه‌های خود بمانند و پنجره‌های خود را به عنوان اقدام احتیاطی ببندند.

در همین زمینه، شرکت اشتراوس، یکی از بزرگترین شرکت‌های مواد غذایی در رژیم تروریستی اسرائیل، ادعا کرد که آتش‌سوزی در مجتمع انبار در منطقه صنعتی نقب در نزدیکی سدروت، جایی که انبار تنقلات شور این شرکت واقع شده است، رخ داده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: آتش سوزی ، شهرک صهیونیستی
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