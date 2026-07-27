باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: با موافقت و دستور وزیر راه و شهرسازی، بنا به شرایط خاص سال گذشته کشور، مقرر شد، حدنصاب قبولی آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در دو نوبت خرداد و دی‌ماه ۱۴۰۴ به میزان دو نمره کاهش یابد. بر این اساس، داوطلبانی که نمره ۴۸ و ۴۹ را کسب کرده‌اند نیز در زمره پذیرفته‌شدگان این دو آزمون قرار خواهند گرفت.



مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در آبان‌ماه سال جاری و به منظور فراهم کردن فرصت مجدد برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، امکان ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.



ریاحی تاکید کرد: ثبت‌نام صرفاً در بازه زمانی اعلام‌شده ۷ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ انجام می شود. بنابراین از تمامی متقاضیان واجد شرایط، درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.



به گفته وی، برای داوطلبانی که تا انتهای اسفند امسال، سنوات مندرج در دستورالعمل را برای شرکت در آزمون داشته باشند، امکان ثبت‌نام فراهم است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی