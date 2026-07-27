دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری دو نفر از عوامل اصلی باند جعل و تقلب در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید وحید موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر نفوذ و تخلف سازمانیافته در این آزمون حساس، پرونده بهصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات فنی و اطلاعاتی انجامشده افزود: با هماهنگی مراجع ذیصلاح، دو نفر از اعضای این باند شناسایی و با صدور دستور قضایی بازداشت شدند. متهمان در مراحل اولیه بازجویی، صراحتاً به اقدام برای ایجاد اختلال در فرآیند رقابتی و پذیرش غیرقانونی داوطلبان در دورههای تخصصی پزشکی اعتراف کردهاند.
دادستان یاسوج با تأکید بر حساسیت این پرونده و تأثیر آن بر سلامت نظام آموزشی و امنیت روانی داوطلبان، خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی با جدیت ادامه دارد و تلاش میشود با تکمیل مستندات، سایر ابعاد و عوامل احتمالی این تخلف نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.