دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری دو نفر از عوامل اصلی باند جعل و تقلب در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید وحید موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نفوذ و تخلف سازمان‌یافته در این آزمون حساس، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام‌شده افزود: با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، دو نفر از اعضای این باند شناسایی و با صدور دستور قضایی بازداشت شدند. متهمان در مراحل اولیه بازجویی، صراحتاً به اقدام برای ایجاد اختلال در فرآیند رقابتی و پذیرش غیرقانونی داوطلبان در دوره‌های تخصصی پزشکی اعتراف کرده‌اند.

دادستان یاسوج با تأکید بر حساسیت این پرونده و تأثیر آن بر سلامت نظام آموزشی و امنیت روانی داوطلبان، خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود با تکمیل مستندات، سایر ابعاد و عوامل احتمالی این تخلف نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

برچسب ها: دستگیری ، اعضای باند
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